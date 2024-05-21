  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
17 минут назад
ПНИПУ
14

В Пермском Политехе разработали уникальную установку для отслеживания взаимодействия водород-металл

4.4

Водород относится к числу важнейших видов сырья химической и нефтехимической промышленности, а также применяется в металлургии и энергетике. Этот газ — перспективная, безопасная и эффективная альтернатива традиционным видам топлива, из-за чего интерес к нему только растет. Использование водорода в различных процессах и даже его хранение может приводить к опасным последствиям — взрывам и поломкам. Ученые ПНИПУ разработали уникальную установку и методику для исследования взаимодействия водорода и металла. Это поможет в подборе материалов и защитных покрытий для множества применений. Что в свою очередь повысит безопасность и предотвратит катастрофы.

ПНИПУ
# альтернативное топливо
# водород
# водородное топливо
# металлы
Установка, разработанная в ПНИПУ / © Екатерина Есина, пресс-служба ПНИПУ

На разработку выдан патент. Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». При использовании и хранении водорода может возникнуть явление наводороживания (водородная хрупкость), когда газ попадает прямо в кристаллическую решетку металла. Из-за этого ухудшаются физико-механические свойства металлов, они приобретают хрупкость.

Например, если хранить водород в баллонах, то он может «проникнуть» в стенку, начать ломать металлическую решетку, и емкость потеряет прочность. Также есть ряд реакций, проводимых с помощью водорода в реакторе, например, гидроочистка или риформинг при переработке нефти. Наводороживание в данном случае может привести к взрыву, который не только разрушает всю установку, но и несет опасность человеческих жертв.

Ученые Пермского Политеха создали способ и устройство для исследования кинетики (сколько граммов в секунду поглощается через единицу поверхности) взаимодействия водорода с образцом из металла или сплава до 1000 градусов, как в процессе поглощения, так и в процессе выделения газа с высокой точностью измерения параметров. Близких аналогов этого устройства в мире нет.

С помощью разработки политехников можно изучать свойства различных металлов и покрытий для них, чтобы предотвращать поглощение водорода. А также определять, сколько его накопилось в деталях, которые с ним взаимодействовали, и насколько безопасно эксплуатировать их дальше. Установка включает электронагревательную печь, дифференциальный манометр для измерения давления газов, систему создания и измерения вакуума, две изолированные реакционные камеры.

В одну из них помещают инертный образец, равный по объему исследуемому образцу, который помещен во вторую камеру. Дифференциальный манометр выполнен с возможностью измерения разности давления между двумя реакционными камерами. Также используют винтовой шприц-дозатор с водородом, соединенный со второй реакционной камерой.

«Наша установка позволяет определять изменение объема на пять миллиметров кубических: получается совершенно невероятная чувствительность этой системы. Это позволяет проводить измерения на образцах массой полграмма и даже меньше, то есть не нужно затрачивать много материала, чтобы исследовать его свойства. Известные системы предполагают использование образцов 20-50 граммов и имеют меньшую чувствительность из-за способа измерения», – поделился кандидат химических наук, доцент кафедры химических технологий ПНИПУ Николай Углев.

Новаторская разработка ученых Пермского Политеха имеет большой потенциал для применения в различных сферах науки и производства. Исследование взаимодействия водорода и металлов повысит безопасность объектов и процессов, где они применяются. 

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ПНИПУ
645 статей
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
Показать больше
ПНИПУ
# альтернативное топливо
# водород
# водородное топливо
# металлы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
21 Май
Бесплатно
Российская полевая артиллерия в эпоху наполеоновских войн
ГПИБ
Москва
Лекция
22 Май
Бесплатно
Семиотика как наука будущего и органон гуманитарных дисциплин
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
22 Май
Бесплатно
Первые наборы покорителей космоса в США и СССР
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
22 Май
600
Монголоидная раса
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
22 Май
Бесплатно
Хрупкая история: коллекция «теневых картин» Политехнического музея
Политехнический музей
Москва
Лекция
23 Май
600
Антивирусный иммунный ответ и вакцины
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
23 Май
500
Раннее искусство культур «плодородного полумесяца»
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
24 Май
Бесплатно
Когнитивные искажения – ловушки разума
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
24 Май
500
Ядерная война или как я научилась не волноваться, но не полюбила атомную бомбу?
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 08:35
Полина Меньшова

Учитель из Великобритании нашел в своем саду камень с надписью на тайном кельтском языке

Британский учитель географии Грэм Сеньор работал в саду и случайно обнаружил в земле небольшой прямоугольный камень. Оказалось, что на артефакте высечен текст, написанный с помощью древнего кельтского алфавита огам.

Археология
# артефакт
# Ирландия
# ирландский язык
# кельты
# находка
Вчера, 16:47
Ольга Иванова

Палеонтологи описали необычное ископаемое паукообразное с колючками на лапах

Американские ученые описали новый вид уникального паукообразного с крепкими ногами, усыпанными шипами. Членистоногое жило в каменноугольном периоде и совершенно не похоже ни на один современный вид.

Палеонтология
# каменноугольный период
# пауки
# паукообразные
# шипы
6 часов назад
Мария Азарова

Микроорганизмы в кишечнике заставили людей жаждать справедливости

Ученые провели эксперимент, в котором манипулировали кишечной микробиотой мужчин с помощью пищевых добавок. Так удалось показать, что состав микробиома влияет на решение добиваться справедливости для себя, «альтруистически» наказывая оппонента.

Биология
# бактерии
# кишечник
# кишечный микробиом
# микробиом
# микробиота
# микроорганизмы
# микрофлора
Вчера, 08:35
Полина Меньшова

Учитель из Великобритании нашел в своем саду камень с надписью на тайном кельтском языке

Британский учитель географии Грэм Сеньор работал в саду и случайно обнаружил в земле небольшой прямоугольный камень. Оказалось, что на артефакте высечен текст, написанный с помощью древнего кельтского алфавита огам.

Археология
# артефакт
# Ирландия
# ирландский язык
# кельты
# находка
18 мая
Полина Меньшова

Вечерние тренировки оказались полезнее утренних

При гипертонии пациентам рекомендуют аэробные тренировки, включающие в себя, например, ходьбу, бег, танцы, езду на велосипеде. Но такая физическая нагрузка положительно влияет на артериальное давление только в вечернее время, выяснили физиологи из Бразилии и США.

Медицина
# артериальная гипертензия
# артериальное давление
# аэробные тренировки
# гипертония
Позавчера, 17:46
Александр Березин

Blue Origin впервые за два года отправила людей в суборбитальный космический полет

Миссия NS-25 стала первой после длительной приостановки полетов New Shepard — полностью многоразового суборбитального носителя и корабля. Джефф Безос, владелец Amazon, 24 года назад создавший компанию Blue Origin, некогда планировал, что этот носитель станет базой для серьезной выручки от космического туризма.

Космонавтика
# Blue Origin
# New Shepard
# космонавтика
# частная космонавтика
24 апреля
Ольга Иванова

Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве

Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.

Психология
# избегание
# одиночество
# романтические отношения
# тип привязанности
# тревога
15 мая
НИУ ВШЭ

В НИУ ВШЭ выяснили, какой иностранный язык полезнее для мозга

Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.

НИУ ВШЭ
# головной мозг
# иностранный язык
# когнитивные способности
# лингвистика
3 мая
Василий Парфенов

Океанологи решили полувековую загадку появления антарктической полыньи размером с две Швейцарии

Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.

Геология
# антарктида
# Антарктика
# Антарктический ледяной щит
# океан
# океанические течения
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 53

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить