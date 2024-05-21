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В РЭУ разработали нейросеть для определения индекса счастья
Сотрудники Центра перспективных исследований в искусственном интеллекте РЭУ имени Г. В. Плеханова создали нейросеть для определения индекса счастья в университете. Команда центра провела несколько этапов вычисления индекса счастья. Сначала была предобучена модель MAE ViT (Masked Auto Encoder Vision Transformer) с собственными модификациями представления пространственной информации. Затем нейросеть обучили на задачах open-set распознавания лиц и определения эмоций человека.
Объем обучающей выборки для распознавания составил около шести миллионов изображений, и сейчас ведется обучение сети на еще большем наборе данных. Число параметров модели составило 304 миллиона без учета декодера.
На финальном этапе разработки Центр предоставит данные о среднем индексе счастья в университете, основываясь на данных распознавания лиц и определения эмоций людей в кампусе РЭУ. По словам директора Центра Сергея Ярушева, использование нейросети с определением индекса счастья позволит эффективно отслеживать и улучшать общую атмосферу в стенах Плехановского университета.
Центр перспективных исследований в искусственном интеллекте создан в апреле 2023 года, и его деятельность направлена на развитие исследований в области искусственного интеллекта и внедрение технологий ИИ в образовательный процесс.
«Разработка и внедрение подобных проектов станет важным шагом в развитии технологий искусственного интеллекта в образовательных учреждениях России. Опыт РЭУ в этом направлении может быть востребован в дальнейшем и другими вузами», — отмечает проректор РЭУ Ксения Екимова.
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