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56 минут назад
КамГУ
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Камчатские ученые объяснили, как отношение подростка к себе влияет на его саморегуляцию

4.4

Психологи КамГУ имени Витуса Беринга выяснили, что тинейджеры с низкой самооценкой не задумываются о будущем и редко продумывают последовательность своих действий. Результаты исследования могут быть полезны школьным психологам и педагогам для организации работы с подростками, испытывающими трудности в самоорганизации и целеполагании.

КамГУ
# подростки
# самооценка
# саморегуляция
# школьники
Психологи КамГУ имени Витуса Беринга выяснили, что тинейджеры с низкой самооценкой не задумываются о будущем и редко продумывают последовательность своих действий / © Андрей Романенко, ru.wikipedia.org

В исследовании приняли участие 53 камчатских школьника в возрасте 14-15 лет. Они были разделены на две группы: в первую вошли 32 подростка (16 мальчиков и 16 девочек) с низким уровнем самооценки и негативным восприятием себя, во вторую – 21 человек (9 мальчиков и 12 девочек) с позитивным отношением к себе и адекватной самооценкой.

В работе, которую провела студентка КамГУ Анна Восколович под руководством кандидата психологических наук, доцента кафедры теоретической и практической психологии КамГУ Юлии Неяскиной, использовались стандартизированные методики: многомерный опросник исследования самоотношения С. Р. Пантилеева, опросник «Стиль саморегуляции поведения» В. И. Моросановой, опросник самоорганизации деятельности (адаптированный Е. Ю. Мандриковой). Также была разработана развернутая авторская анкета, с помощью которой данные интерпретировались с опорой на жизненный контекст респондентов.

Исследование показало, что подростки с негативной самооценкой и неуверенностью в себе демонстрируют низкий уровень саморегуляции. У таких подростков слабо развита потребность в планировании, цели часто меняются и редко достигаются, планирование носит мало реалистичный характер. Они предпочитают не задумываться о своем будущем, цели выдвигают ситуативно и обычно не самостоятельно, не умеют и не хотят продумывать последовательность своих действий. Такие подростки часто действуют импульсивно, не замечают своих ошибок, не критичны к своим поступкам, их субъективные критерии успешности недостаточно устойчивы. Присутствует зависимость от мнения и оценок окружающих. Без посторонней помощи у них неизбежно возникают регуляторные сбои.

У тинейджеров с позитивным восприятием себя и здоровой самооценкой общий уровень саморегуляции имеет средние показатели. У них лучше развиты навыки тактического планирования какой-либо деятельности. Такие подростки стараются последовательно добиваться поставленных целей, обладают навыками рефлексии по поводу собственного планирования, способны самостоятельно регулировать свои действия и поведение, планомерно идти к цели, а также контролировать ход выполнения и оценивать результаты. При высокой мотивации достижения они способны формировать такой стиль саморегуляции, который позволяет компенсировать влияние личностных и характерологических особенностей, препятствующих достижению цели.

«Результаты показали, что восприятие подростком себя, уровень его самооценки и общее отношение к собственной личности напрямую влияют на способность к саморегуляции. Можно говорить о специфике саморегуляции и самоорганизации деятельности у подростков при разном уровне самооценки», – поясняет Анна Восколович.

На основе полученных результатов автор разработала профилактическую программу для коррекции сниженной самооценки и саморегуляции подростков. Она была апробирована на базе средней школы №26 Петропавловска-Камчатского.

Результаты исследования опубликованы в научном сборнике материалов Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием «Психология и современный мир. Субъект жизнедеятельности в современном обществе» (Архангельск).

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КамГУ
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Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга – ключевое учреждение высшего образования в Камчатском крае и ДВФО. Участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». В структуру университета входят три факультета и отделение среднего профессионального образования. В КамГУ имени Витуса Беринга функционируют шесть научных лабораторий, что способствует развитию исследовательской деятельности. В КамГУ обучается более 1500 студентов по десяткам направлений подготовки. Реализуется 17 магистерских и 39 бакалаврских программ, включая уникальные направления, такие как «Вулканология и сейсмология», «Этнолингвистика» и «Заповедное дело».
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КамГУ
# подростки
# самооценка
# саморегуляция
# школьники
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