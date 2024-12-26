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Камчатские ученые объяснили, как отношение подростка к себе влияет на его саморегуляцию
Психологи КамГУ имени Витуса Беринга выяснили, что тинейджеры с низкой самооценкой не задумываются о будущем и редко продумывают последовательность своих действий. Результаты исследования могут быть полезны школьным психологам и педагогам для организации работы с подростками, испытывающими трудности в самоорганизации и целеполагании.
В исследовании приняли участие 53 камчатских школьника в возрасте 14-15 лет. Они были разделены на две группы: в первую вошли 32 подростка (16 мальчиков и 16 девочек) с низким уровнем самооценки и негативным восприятием себя, во вторую – 21 человек (9 мальчиков и 12 девочек) с позитивным отношением к себе и адекватной самооценкой.
В работе, которую провела студентка КамГУ Анна Восколович под руководством кандидата психологических наук, доцента кафедры теоретической и практической психологии КамГУ Юлии Неяскиной, использовались стандартизированные методики: многомерный опросник исследования самоотношения С. Р. Пантилеева, опросник «Стиль саморегуляции поведения» В. И. Моросановой, опросник самоорганизации деятельности (адаптированный Е. Ю. Мандриковой). Также была разработана развернутая авторская анкета, с помощью которой данные интерпретировались с опорой на жизненный контекст респондентов.
Исследование показало, что подростки с негативной самооценкой и неуверенностью в себе демонстрируют низкий уровень саморегуляции. У таких подростков слабо развита потребность в планировании, цели часто меняются и редко достигаются, планирование носит мало реалистичный характер. Они предпочитают не задумываться о своем будущем, цели выдвигают ситуативно и обычно не самостоятельно, не умеют и не хотят продумывать последовательность своих действий. Такие подростки часто действуют импульсивно, не замечают своих ошибок, не критичны к своим поступкам, их субъективные критерии успешности недостаточно устойчивы. Присутствует зависимость от мнения и оценок окружающих. Без посторонней помощи у них неизбежно возникают регуляторные сбои.
У тинейджеров с позитивным восприятием себя и здоровой самооценкой общий уровень саморегуляции имеет средние показатели. У них лучше развиты навыки тактического планирования какой-либо деятельности. Такие подростки стараются последовательно добиваться поставленных целей, обладают навыками рефлексии по поводу собственного планирования, способны самостоятельно регулировать свои действия и поведение, планомерно идти к цели, а также контролировать ход выполнения и оценивать результаты. При высокой мотивации достижения они способны формировать такой стиль саморегуляции, который позволяет компенсировать влияние личностных и характерологических особенностей, препятствующих достижению цели.
«Результаты показали, что восприятие подростком себя, уровень его самооценки и общее отношение к собственной личности напрямую влияют на способность к саморегуляции. Можно говорить о специфике саморегуляции и самоорганизации деятельности у подростков при разном уровне самооценки», – поясняет Анна Восколович.
На основе полученных результатов автор разработала профилактическую программу для коррекции сниженной самооценки и саморегуляции подростков. Она была апробирована на базе средней школы №26 Петропавловска-Камчатского.
Результаты исследования опубликованы в научном сборнике материалов Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием «Психология и современный мир. Субъект жизнедеятельности в современном обществе» (Архангельск).
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