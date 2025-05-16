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Создана программа для обнаружения дронов по звуку
Специалисты РТУ МИРЭА разработали программу для анализа рабочих частот беспилотников коптерного типа. Разработка поможет службам безопасности оперативно выявлять и идентифицировать БПЛА в охраняемых зонах.
Программа, созданная инженерами Вячеславом Ивановым и Владимиром Шеденко, использует данные с чувствительных микрофонов для захвата и анализа звуковых сигналов дронов.
«Наша система не просто фиксирует наличие БПЛА, но и определяет их тип по характерным частотным признакам, — поясняет кандидат технических наук, доцент кафедры конструирования и производства радиоэлектронных средств Института радиоэлектроники и информатики РТУ МИРЭА Вячеслав Иванов. — Это позволяет заранее обнаруживать потенциальные угрозы и оперативно реагировать».
В контексте разработки акустических систем обнаружения БПЛА следует отметить, что существующие зарубежные аналоги ориентированы на узкоспециализированные сценарии применения, адаптированные под требования конкретного заказчика. Большинство подобных решений ограничиваются базовой функцией обнаружения дронов, не предусматривая идентификации их модели. Ключевым отличием предлагаемой системы является масштабируемость архитектуры, обеспечивающая интеграцию распределенной сети микрофонов для постоянного мониторинга крупных территорий.
Разработка особенно актуальна для защиты критически важных объектов, проведения массовых мероприятий и мониторинга воздушного пространства в городской среде. Технология может быть интегрирована в существующие системы безопасности, значительно повышая их эффективность.
«Следующим этапом развития проекта будет конфигурирование аппаратной части для последующей апробации системы в лабораторных и полевых условиях. Дальнейшие исследования по использованию искусственного интеллекта для автоматизированного мониторинга воздушного пространства лягут в основу диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук», – заявил студент первого курса магистратуры ПИШ СВЧ-электроники РТУ МИРЭА Владимир Шеденко.
Программа уже успешно прошла испытания и в 2025 году была запатентована. Правообладателем патента является РТУ МИРЭА. Разработка открывает новые возможности для обеспечения общественной безопасности и борьбы с незаконным использованием дронов.
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