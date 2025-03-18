Ученые из Петербурга разработали дроны для курьерской доставки лекарств и медтехники

Специалисты СПбГУ создали беспилотные летательные аппараты для транспортировки медицинских препаратов и оборудования. Разработка позволит оказывать оперативную помощь жителям труднодоступных районов, а также тем, кто попал в ДТП или оказался в чрезвычайной ситуации — например, в зонах наводнений или пожаров.

В Центре искусственного интеллекта и науки о данных СПбГУ с 2019 года ведутся разработки беспилотных летательных аппаратов, которые можно применять для решения важных общественных задач. Специалисты уже создали БПЛА-комплексы для охраны заповедников и ускоренного поиска пропавших людей. Теперь исследователи работают над созданием беспилотников, способных доставлять лекарства и медицинское оборудование в места, до которых сложно оперативно добраться наземным путем: в отдаленные населенные пункты, зоны чрезвычайных ситуаций и участки дорожно-транспортных происшествий, куда из-за пробок или особенностей трассы долго добираться машинам скорой помощи.

Для этого проекта ученые СПбГУ адаптируют квадрокоптер, ранее разработанный в университете. Этот дрон отличается простой и быстровоспроизводимой конструкцией. И корпус, и электронная «начинка» изготавливаются из материалов, которые можно приобрести в российских строительных магазинах.

Еще одно преимущество беспилотника СПбГУ — наличие безопасных аккумуляторов с длительным сроком службы.

«Мы отдали предпочтение аккумуляторным ячейкам, которые имеют большую емкость, то есть способны хранить значительное количество энергии, но не обладают высокой токоотдачей, то есть выдают энергию ограниченным потоком. При этом они не очень тяжелые и остаются активными даже в сложных условиях. Например, выдерживают понижение температуры до -20 °C. С этими аккумуляторами наш прототип-квадрокоптер с полукилограммовым грузом смог без подзарядки летать около часа — хороший показатель для современного БПЛА-доставщика», — рассказал директор Центра искусственного интеллекта и науки о данных СПбГУ Константин Амелин.

Максимальная грузоподъемность дрона, созданного специалистами СПбГУ, сейчас составляет 2,5 килограмма. Это позволяет ему перевозить базовые наборы для оказания первой помощи и некоторые системы для реанимации, в частности портативные дефибрилляторы и мобильные аппараты искусственной вентиляции легких.

В будущем ученые планируют увеличить грузоподъемность беспилотника, а также оснастить его системой автоматического управления. Для этого в Центре искусственного интеллекта СПбГУ уже разработано соответствующее программное обеспечение. Оно позволит дрону самостоятельно определять оптимальный маршрут, следовать по нему и в случае неполадок приземляться в заранее определенных местах. Пользователю достаточно будет указывать точки получения и выгрузки медикаментов, а также давать команды «лети» и «садись».

Коптер-курьер СПбГУ также будет оснащен кибериммунитетом — встроенной защитой от кибератак. Этого удастся достичь за счет интеграции в беспилотник специального блока безопасности, разработанного специалистами университета.

«На данном этапе кибериммунный коптер уже способен противостоять попыткам фальсификации маршрута и угона. Мы продолжаем развивать защиту БПЛА-доставщиков: например, сейчас создаем новый элемент, который сможет сигнализировать дрону о безопасных зонах для полета и ограниченных для доступа участках», — отметил Константин Амелин.

Коптеры-курьеры ученых СПбГУ будут полезны властям субъектов страны, где есть труднодоступные поселения. Разработка также может стать востребованной у спасательных и дорожных служб.

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