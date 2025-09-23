Уведомления
Эксперт рассказал, в какое время лучше наблюдать звездопад Секстантиды
Совсем скоро земную атмосферу пронзит необычный метеорный поток Дневные Секстантиды, достигнув своего пика 27 сентября. В отличие от обычных звездопадов, это уникальное «астрономическое шоу» разворачивается исключительно в светлое время суток, когда метеоры сгорают в ослепительных лучах солнца. Эксперт Пермского Политеха рассказал, как «поймать» в утреннем небе яркие вспышки, пока не наступил восход.
В ближайшие дни жители как Северного, так и Южного полушария смогут наблюдать максимальную активность необычного дневного звездопада Секстантиды. Он получил свое название от созвездия Секстант и находится вблизи Солнца. Поэтому увидеть его можно лишь незадолго до рассвета.
— Метеорные потоки, которые наша планета регулярно пересекает на своем орбитальном пути, представляют собой скопления космических обломков, оставленных кометами или астероидами. Когда эти мельчайшие фрагменты (размером от 0,03 миллиметра до одного сантиметра) на огромной скорости сталкиваются с атмосферой на высоте от 70 до 100 километров над поверхностью Земли, они мгновенно сгорают от силы трения. Энергия этого столкновения настолько велика, что окружающий воздух раскаляется и начинает ярко светиться, создавая «звездный дождь», — рассказывает Евгений Бурмистров, эксперт в области астрономии Пермского Политеха.
Особенность дневных «космических салютов» состоит в расположении их радианта — точки на фоне созвездия, откуда, как кажется, вылетают метеоры. Этот участок неба расположен очень близко к солнцу, поэтому большинство «падающих звезд» теряются в его ослепительных лучах, что делает наблюдение ярких вспышек весьма трудной задачей.
Стоит добавить, что количество четко идентифицированных метеорных потоков, которые проявляют себя в светлое время суток, составляет менее 1% от всех известных (включая те, что случаются ночью). Одним из таких является звездопад Секстантиды. Первые свидетельства его существования были получены еще в 1957 году, однако полноценно изучить его — вычислить продолжительность активности и точные координаты — ученые смогли только спустя десятилетия, в период с 1991 по 1997 годы.
Метеорный поток имеет не кометное, а астероидное происхождение. Его источник — тело 2005 UD, которое является обломком знаменитого 3200 Фаэтона.
Астрономическое явление уже проявляет активность на нашем небе и продлится до 9 октября. Самые яркие частицы можно будет наблюдать 27 сентября.
— Дневные Секстантиды лучше пытаться «поймать» ранним утром (4-6 утра). Найдите наиболее неосвещенную локацию (то есть не в городе, где горят фонари) и не пытайтесь искать точку их вылета (радиант) или угадывать созвездие на светлеющем небе. Предварительно нужно дать глазам привыкнуть к темноте: минут 15-20 не смотреть в гаджеты и на другие источники света. Сторону наблюдения лучше найти заранее. Можно через приложения-планетарии (например, Stellarium), либо ожидать метеоры с востока, где встает солнце. Их самые яркие и длинные следы появляются именно на расстоянии около 30-40 градусов от точки восхода — примерно на уровне вытянутой вверх руки с раскрытой ладонью, — объясняет Евгений Бурмистров.
Эксперт советует попробовать запечатлеть необычный звездопад на фото или видео: закрепить камеру на штативе и поставить длинную выдержку. Или можно включить GoPro на постоянную съемку.
