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34 минуты назад
ПНИПУ
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Привилегия и режим энергосбережения: в ПНИПУ рассказали о плюсах лени

4.4

Всем иногда лень: работать или учиться, готовить или делать уборку, выполнять множество других обязанностей. Кто-то бездельничает в удовольствие, а кто-то не может расслабиться, тревожно думая об отложенных делах. Ко Всемирному дню лени, который отмечается 20 августа, ученые Пермского Политеха рассказали, почему мы ленимся, какую пользу для организма влечет это состояние, в каких случаях лень — двигатель прогресса, как отличается безделье у мужчин и женщин, правда ли, что мы рождаемся сразу ленивыми, подвластно ли это чувство животным, чем настроить себя и ребенка на рабочий лад и как правильно лениться.

ПНИПУ
# апатия
# достижения
# лень
# прокрастинация
# усталость
В пермском Политехе рассказали о плюсах лени / © Graham Holtshausen, Unsplash

Лень — нежелание или неспособность проявлять активность в каком-либо деле, бездействие, отказ от преодоления трудностей. По мнению медиков, лень характеризуется больше как вредная привычка, а не психическое заболевание. Часто у ленивого человека низкий уровень потребности в достижениях. Тем не менее это состояние — естественная реакция нашего организма. Причинами его в большинстве случаев являются психическая или физическая усталость.

«Склонность к лени проявляется от чрезмерного информационного потока, навязывания действий со стороны, несоответствия деятельности человека его интересам и ценностям, из-за проблем с самооценкой и самовосприятием, однообразия жизни, ложных убеждений и различных иллюзий, неумения планировать свою деятельность и правильно ставить цели», — отмечает Лариса Волкова, доктор Медицинских наук, профессор кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ.
«Ленивцами» мы рождаемся

«Согласно исследованиям канадских ученых (Университет Саймона Фрезера), лень — это врожденное свойство нервной системы, которое эволюционно сформировалось в те времена, когда у наших предков было три причины для активности: безопасность, еда и размножение. Во всех остальных случаях они предпочитали «лениться», экономя силы для более важных дел», — рассказывает Юлия Неверова, когнитивно-поведенческий психолог, старший преподаватель кафедры социологии и политологии ПНИПУ.

«Лень можно рассматривать как физиологический механизм экономии ресурсов организма и адаптации к условиям. В таком случае человек рождается со способностью к лени. Ее проявление зависит от особенностей нервной системы и условий формирования личности. При переутомлении, потере мотивации, непосильности задачи, страхе и неуверенности в своих силах лень включается как защитный механизм», — полагает Анна Ахова, кандидат биологических наук, доцент кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ.

Источник лени — наше самосознание

«Предпосылками можно назвать переживание бесцельности, бессмысленности собственной жизни — тотальной скуки, страх изменений и будущего, который парализует рациональную волю и не позволяет правильно организовать мышление. Культ сиюминутного телесного наслаждения (гедонизм) и, как следствие, культивирование жалости к себе — незачем себя напрягать. Отсутствие культуры смерти: только в ее поле возможно помнить о своей смертности, что и спасает от прокрастинации», — объясняет Наталия Хафизова, кандидат философских наук, доцент кафедры философии и права ПНИПУ.

Основными условиями, активизирующими состояние лени, являются неинтересный, рутинный труд и отсутствие хобби: поэтому человек вместо переживания собственной избыточности получает ощущение нехватки жизненных сил.

Что происходит в голове, когда мы ленимся?

Юлия Неверова объясняет, что, с точки зрения работы мозга, лень — это снижение активности, замедление. Почему так происходит? Во-первых, существует цикличность в работе мозга: то есть в разное время отделы головного мозга работают с различной интенсивностью: одни более активно, другие — менее. Значит, если захотелось полениться, отвечающая за это область мозга «притормозила». Во-вторых, играют роль гормональные изменения. Во время релакса вырабатывается гормон дофамин, который приводит к снижению активности нейронных цепей. То есть работа мозга замедляется, и мы ленимся.

Только люди умеют лениться?

Если лень — нежелание осуществлять какую-либо деятельность, то и животные умеют лениться. Причиной бездействия является необходимость в отдыхе — нужно восстановиться после периода интенсивной физической или ментальной активности. «Полениться» братья наши меньшие могут, если отсутствует мотивация к действию: удовлетворены все основные потребности — животное сыто, а в поиске партнера или убежища нет нужды. Они также становятся менее энергичными из-за развития патологического процесса или инфекционного заболевания, когда ресурсы организма перенаправляются на борьбу с болезнью. Во всех этих случаях снижение активности направлено на экономию ресурсов организма. Это применимо и к человеку.

«Присуща ли животным лень как психологическое и социальное явление, то есть отсутствие трудолюбия, нежелание преодолевать трудности и совершать волевое усилие, прокрастинация, — однозначного ответа нет. Но, например, сытые лабораторные крысы ведут себя по-разному: часть из них лежит и отдыхает после удовлетворения первичной потребности, другие занимаются чисткой гнезда или исследованием территории», — рассказывает Анна Ахова.

За долгосрочное планирование, оценку выгод и, следовательно, возможность проявления лености, отвечает префронтальная кора головного мозга, которая наиболее развита у приматов и человека. Поэтому можно предположить, что чем более развита эта область мозга у представителей конкретного биологического вида, тем чаще среди них будут встречаться «лентяи».

«Вообще, животные не ленятся, поскольку для этого нужно осознание себя (своих желаний и не-желаний) и времени (особенно наличия свободного времени, которым ты можешь распорядиться, как хочешь). В них просто заложен биологический механизм отдыха и восстановления жизненных сил. Эволюционные механизмы, насколько я понимаю свойства живых систем, вообще не заинтересованы в лени: бездействие не бывает эффективным в усилении устойчивости и жизнеспособности живого существа», — объясняет Наталия Хафизова.

«Принципиальные отличия лени человека и животных заключаются в том, что у вторых причины такого поведения связаны с внешними факторами и состоянием организма: погодными условиями, возрастом, состоянием здоровья и так далее. У них также отсутствует рефлексия по поводу своего поведения, они не мучаются совестью от отсутствия результата деятельности и не винят себя за бездействие», — добавляет Юлия Неверова.

Лень: польза и вред для здоровья

Пассивность, отсутствие мотивации и активности, раздражительность и рассеянность — симптомы синдрома хронической усталости, который впервые был описан американскими врачами в 1980-е годы. Они исследовали тысячи пациентов, которые жаловались на постоянную вялость, нервозность и апатию. Оказалось, что почти все они жили в больших городах и много работали.

«С медицинской точки зрения, лень является естественной реакцией организма. Когда человек постоянно находится на пределе своих возможностей, мозг пытается защитить его от стресса. В этом контексте нежелание действовать становится своеобразным «тормозом» для трудоголиков», — рассказывает Лариса Волкова.

Синдром хронической усталости можно сравнить с ограничителем скорости в автомобиле: когда темп жизни превышает допустимые нормы, в организме начинают вырабатываться стрессовые гормоны — адреналин, норадреналин и кортизол. Эти вещества помогают быстро реагировать в критических ситуациях и избегать опасности. Однако отсутствие периодов расслабления приводит к постоянному высокому уровню гормонов, что вызывает гипертонию, проблемы с сердцем и желудком, а также ускоряет процесс старения кожи.

«Результаты исследований влияния лености на другие характеристики человека, например, уровень здоровья или интеллекта, часто имеют противоречивый характер. Связано это с тем, что научного определения термина «лень» пока нет и разные исследователи вкладывают разный смысл в это понятие», — отмечает Анна Ахова.

Снижение активности, бездеятельность, которые рассматриваются как признаки лени, на самом деле могут быть следствием переутомления или развития заболеваний. Упадок сил порой связан с гормональным сбоем, нехваткой витаминов, анемией, гипотонией, депрессией, расстройствами сна, инфекционными и онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом второго типа.

Исследование нейрофизиологов из Бостонского университета показало, что отсутствие физической активности становится причиной старения мозга. Ленивый образ жизни также оказывает неблагоприятное влияние на когнитивные функции: малая физическая нагрузка в будущем способна спровоцировать слабоумие.

Юлия Неверова добавляет, что лень и апатия могут быть следствием заболеваний или ментальных расстройств. Подобное самочувствие наблюдается при эндокринных заболеваниях, анемии, нарушениях в работе ЖКТ, депрессии, тревожных расстройствах, деменции. Лень и апатия появляются из-за усталости и нарушения режима сна.

«Обратная зависимость качества сна от лени в непосредственном смысле не обнаружена. Но если мы говорим о «патологической лени», причинами которой служат различные заболевания (болезнь Альцгеймера, Лайма и другие неврологические и нейродегенеративные патологии), то здесь связь есть. Но лень выступает скорее симптомом, сопровождающим серьезное отклонение, которое и является причиной плохого сна», — рассказывает ученый-психолог ПНИПУ.

Лень, апатия, усталость, прокрастинация, выгорание — чем отличаются?

Усталость — это состояние физического и эмоционального истощения, возникающее в результате длительного и интенсивного напряжения. Лень характеризуется отсутствием трудолюбия, нежеланием заниматься каким-либо делом. Иногда приводит к снижению мотивации и появлению апатии.

Она же — симптом, проявляющийся в безразличии, потере интереса, отрешенности к происходящему, эмоциональной подавленности. Прокрастинация — это откладывание дел на потом, которое бывает результатом вышеуказанного как по отдельности, так и всего разом.

«Если лень представляет собой снижение активности, нежелание выполнять работу, то выгорание — это сильное истощение эмоциональных и физических сил, сформировавшееся под воздействием длительного стресса. Признаки выгорания более разнообразны: усталость, снижение интереса, избегание выполнять работу, повышенная раздражительность, ухудшение аппетита и сна и так далее», — объясняет Юлия Неверова.

Чтобы леность привела к эмоциональному и физическому истощению, бездельничать нужно длительное время — от пары недель. Если такое происходит, то это повод обратиться к специалисту.

Мужчины и женщины ленятся по-разному?

«Различия в ленивости между полами касаются сфер, в которых проявляется это состояние. Например, мужчины чаще ленятся во время болезни, а женщины — на отдыхе. Относятся к собственной лени мужчины и женщины тоже неодинаково: первые чаще делают все с ленцой, а вторые проявляют апатию и пассивность в зависимости от ситуации», — говорит Юлия Неверова.

Ленивые люди умнее?

Часто под ленью подразумевают не только сниженную физическую активность, но и нежелание решать интеллектуальные задачи, эмоциональную и социальную пассивность.

«Например, исследование ученых университета Флориды анонсирует громкий новостной заголовок «Ученые: лень — это признак высокого интеллекта». На самом деле было установлено, что люди, которые с удовольствием решали задания, требующие поиска новых способов решения (то есть характеризовались более высоким уровнем интеллекта), были менее физически активными по сравнению с группой испытуемых, предпочитающих не решать интеллектуальные задачи. Но результаты этого исследования скорее свидетельствуют о том, что человек просто предпочитает ту деятельность, которая ему интереснее и легче дается. Связь с интеллектом здесь неоднозначна», — считает Анна Ахова.

Лень — двигатель прогресса?

«Для оправдания лени часто говорят, что лень — это двигатель прогресса. Но если задуматься, то не сама лень, а человеческое желание быстрого, эффективного, облегченного физического труда движет развитие материальной культуры, дабы получить в свое распоряжение больше свободного времени. То есть не лень, а потребность в свободе является двигателем прогресса! И когда человек не промысливает до ясности, в чем смысл свободы (в самореализации, самораскрытии, самовыражении), он начинает оправдывать лень как итог осознанного выбора», — отмечает Наталия Хафизова.

Как преодолеть лень?

Если лень — не результат ослабления здоровья, то стоит пересмотреть свои цели. Возможно, это будет способствовать появлению интереса к выполняемой деятельности. Можно попробовать изменить график работы, отдохнуть или чуть снизить нагрузку. Постарайтесь обеспечить себе достаточно сна, регулярное и полноценное питание. Уделяйте внимание прогулкам и физическим нагрузкам. Спорт приводит в тонус не только наше тело, но и дух. Во время выполнения упражнений вырабатывается дофамин — гормон радости. Занятия спортом предполагают регулярность, что тренирует и нашу волю.

«Важно избегать сравнения себя с другими. При борьбе с ленью об этом тоже нужно помнить. Это очень расстраивает и демотивирует: «ведь у них все так легко получается, а у меня нет». Но исходные данные у всех различны, и каждый справляется с поставленными задачами по-разному. Главное — верно двигаться к своей цели», — советует Юлия Неверова.

Ребенок ленится делать уроки. Что делать?

«Лень нужна. Она помогает нам не перетрудиться, перезагрузиться, отдохнуть. Это режим энергосбережения для нашего мозга. С другой стороны, наша система мотивации работает так: мы хотим что-либо делать, если понимаем конкретную пользу и результат. Поэтому, если у человека нет связи между действием и долгосрочным результатом, то ему будет лень. Школьник предпочтет развлекаться, нежели делать скучные уроки, потому что сейчас развлечения принесут ему радость, а какого-то смысла в домашнем задании он не видит. Поэтому ребенка нужно обучать грамотному целеполаганию, соблюдению режима активности и отдыха», — советует Юлия Неверова.

Лень как привилегия и право

Наталья Столбова, кандидат философских наук, доцент кафедры философии и права ПНИПУ, рассказывает, что древние греки считали труд уделом рабов. Достоинство же свободного человека — занятие гимнастическими и духовными упражнениями в часы досуга. Стоит вспомнить философа Плутарха, описывающего в «Застольных беседах» жизнь спартанцев:

«Когда кто-то спросил, почему спартанцы передают свои поля илотам (земледельцам из покоренных племен), а не заботятся о них сами, Анаксандрид (спартанец) ответил: “Ведь мы приобретали наши земли, тоже заботясь не о земледелии, а о самих себе”». Забота о земледелии в данном случае предполагает труд, а забота о себе, выражающаяся в возможности не трудиться и наличии свободного времени, оказывается привилегией для избранной группы».

«Самое известное философское произведение о лени — эссе «Право на лень» известного марксиста Поля Лафарга, зятя Карла Маркса. В нем автор называет любовь к труду — «безумием, охватившим капиталистическую цивилизацию». Прославление и навязывание ценности труда в капиталистическом обществе критикуется Лафаргом и, наоборот, право на лень оказывается неотъемлемым правом человека, за реализацию которого пролетариату необходимо бороться», — объясняет Наталья Столбова.

Как лениться «возвышенно» и без осуждения?

«Согласно Аристотелю, праздность противоположна безделью: она есть продолжение или прелюдия великого делания. То есть это тоже действие, но в котором невидимым образом рождаются высокие образцы культуры и поступков, а также продолжается празднование уже состоявшегося акта собственного творчества или героического действа», — рассказывает Наталия Хафизова.

Лень — один из видов непродуктивного отдыха между трудовыми буднями. Такой вид досуга не позволяет человеку расслабиться и при этом гордиться своим времяпровождением. Быть в лени, значит, содействовать своей слабости, как телесной, так и душевно-волевой.

Праздность же — отдых между героическими деяниями, возможность отметить результаты своей силы, творческой мощи. Превратить лень в праздность возможно, если в свободное время научиться праздновать свою человеческую мощь: созерцать и/или творить красоту, заниматься любимым делом, осваивать что-то новое.

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Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
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ПНИПУ
# апатия
# достижения
# лень
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# усталость
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