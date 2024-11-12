Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В Перми разработали новую технологию производства металлических 3D-изделий без дефекта
3D-печать становится все более популярной в медицине, автомобильной и аэрокосмической промышленности из-за возможности создавать сложные бездефектные изделия с хорошими механическими свойствами. Все чаще для аддитивного производства крупногабаритных деталей применяют технологию проволочно-дуговой наплавки. Так, например, в авиадвигателестроении можно производить многие детали для компрессора и элементов сопловой части. Но в процессе их печати возникают эффекты, которые меняют структуру и характеристики получаемых изделий, снижают качество и срок службы. Ученые Пермского Политеха разработали новый способ — лазерную проволочную наплавку с управляемым переносом металла. Создан прототип оборудования и подобраны нужные режимы наплавки никель-хромовых жаропрочных сплавов. Это позволит создавать надежные детали с минимальной необходимостью дополнительной обработки.
Статья опубликована в журнале «Вестник ПНИПУ. Машиностроение, материаловедение». Исследование проведено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
Проволочно-дуговая наплавка – это технологический процесс, когда вертикально действующий лазерный источник подает сбоку одну или несколько проволок, они плавятся и слой за слоем «выращивают» металлическое изделие. Технология активно развивается во всем мире благодаря почти безотходному применению материала и скорости производства. При этом для разных сплавов важно подобрать корректные режимы наплавки на 3D-принтере, иначе материал теряет свои механические свойства, становится менее прочным, неправильно формирует слой – нарушаются размеры и форма конечных деталей. Также велик риск появления на поверхности микропор, которые приводят к возникновению и распространению трещин.
Ученые Пермского Политеха разработали новый метод и изучили, как мощность лазерного излучения и скорость перемещения печатающей головки 3D-принтера влияют на качество и форму получаемого металлического слоя. На основе результатов эксперты определили предварительные режимы наплавки для никель-хромовых жаропрочных сплавов (например Inconel 718). Они отличаются высокой коррозионной стойкостью и из-за сложного химического состава считаются труднообрабатываемыми. Их применяют в оборудовании, работающем при высоких температурах или в химически агрессивных средах.
«Мы разработали уникальный метод лазерной проволочной наплавки, который позволяет печатать заготовки с минимальным припуском на последующую мехобработку. Новая технология аддитивного изготовления использует комбинированный лазерный источник тепла с управлением его распределением в наплавляемой области и переносом расправленного металла в изделие. С помощью этого оборудования мы выполнили наплавку девяти единичных образцов из никелевого сплава Inconel 718 и исследовали влияние различных факторов на их ширину и высоту.
При увеличении скорости перемещения и уменьшении мощности лазерного излучения стабильность процесса ухудшается, что приводит к формированию дефектов. Также мы определили оптимальные параметры предварительного режима наплавки для аддитивного лазерно-проволочного выращивания заготовок из никелевых сплавов. Это поможет повысить прочностные характеристики деталей», – комментирует Дмитрий Трушников, профессор кафедры «Сварочное производство, метрология и технология материалов» ПНИПУ, доктор технических наук.
Метод лазерной проволочной наплавки в 3D-печати, разработанный учеными Пермского Политеха, позволит создавать качественные металлические изделия для двигателестроительной отрасли, сохраняя механические свойства материала, заданные размеры и геометрию деталей.
В ПНИПУ рассказали, почему надо мыть руки после контакта с животными и какие заболевания переносят блохи
Мытье рук после контакта с питомцами — это не просто гигиеническая мера, а важный шаг в поддержании здоровья как человека, так и четвероногого друга. Эксперт Пермского Политеха рассказал, какие виды глистов чаще всего передаются от животного, что за инфекция особенно опасна для беременных, можно ли заразиться бешенством без укуса, почему для нас вредны блохи кошек и собак и как отличить их от вшей, могут ли домашние любимцы подхватить от хозяев простуду и чем страшны кошачьи когти.
За последние 10 лет ученые наблюдали за необычным «поведением» красного сверхгиганта в соседней галактике. Сначала он становился ярче, потом принялся тускнеть, а теперь практически исчез. Причем никакого взрыва сверхновой, который в таких случаях бывает, астрономы не увидели.
Принято считать, что людям самыми красивыми кажутся женские тела, в которых соблюдается соотношение 0,7 между талией и бедрами. Однако немецкие ученые выяснили, что в ряде ситуаций этот критерий нельзя назвать решающим.
Проведенное в Швеции исследование не только подтвердило пользу сауны для хорошего самочувствия и настроения, но и показало, что для положительного эффекта нужно не так много посещений, как прежде указывалось в ряде статей финских авторов.
Археологи определили возраст памятника, который относили к раннему Средневековью, и выяснили, что люди облюбовали это место за четыре тысячи лет до легендарного короля.
В один и тот же момент древней истории Красной планеты произошли два противоречащих друг другу события: широкомасштабное замерзание марсианских вод и возникновение многочисленных новых водоемов. Теперь появилась версия, которая разрешает этот конфликт.
Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.
Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.
Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Гравитационное замедление времени: удивительный феномен искривленного пространства-времени
Что такое Большой отскок
Все сокровища Вселенной
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии