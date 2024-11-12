В НИУ ВШЭ обнаружили, что мозг реагирует на убеждение по принципу Анны Карениной

Группа ученых из НИУ ВШЭ изучила нейромеханизмы убеждения. С помощью МРТ-сканера исследователи зарегистрировали реакцию мозга испытуемых на доводы экспертов о вреде сахара. Оказалось, что мозг тех участников исследования, кто не поддавался убеждению, реагировал на доводы эксперта одинаково, а мозг тех, кого удалось убедить, — по-разному. Таким образом, успешное убедительное сообщение влияет на мнение очень индивидуально, подбирая свой ключ к активности мозга человека.

Результаты исследования опубликованы в PNAS. Убедить людей придерживаться здорового образа жизни можно с помощью эффективной аргументации. Исследователи Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ уже несколько лет изучают, как аргументы эксперта о здоровом питании могут повлиять на готовность человека покупать продукты, не содержащие сахар, и, главное, какие области мозга при этом задействованы.

В новой работе нейроученые из НИУ ВШЭ сравнили, как ведет себя мозг у тех, кто хорошо поддается убеждению и принимает доводы экспертов, и у тех, кто склонен сопротивляться убеждающей аргументации. В отличие от традиционных исследовательских подходов, когда испытуемым дают послушать лишь отдельные слова или фразы, ученые представили испытуемым целую речь эксперта о вреде сахара. Такой подход позволяет более реалистично моделировать в лабораторных условиях убеждающую коммуникацию. Чтобы получить полную и подробную картину нейронной активности у разных групп испытуемых, исследователи использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ). С помощью специального математического анализа (метод межсубъектных корреляций) ученые искали, насколько активность мозга у разных испытуемых похожа при прослушивании мнения эксперта.

В эксперименте приняли участие 50 человек. Исследование состояло из двух блоков. Сначала участников просили оценить три типа продуктов — содержащие сахар, без сахара и несъедобные товары — и назначить для них максимально приемлемую цену. Затем испытуемые слушали 7-минутную лекцию эксперта о вреде употребления сахара, после чего им вновь предлагали оценить те же продукты. В течение всего эксперимента ученые регистрировали активность мозга участников с помощью фМРТ.

В результате часть участников изменила свое мнение в сторону здорового питания. При этом именно у этой группы паттерны мозговой активности сильно различались: например, наблюдалось большее разнообразие в активности в нижних отделах лобной коры — области мозга, которая играет ключевую роль в принятии решений и социальном познании.

В отличие от этой группы, мозг участников, которые критически отнеслись к доводам эксперта, обрабатывал информацию одинаково. Они демонстрировали высокую синхронизацию активности в областях мозга, связанных с саморефлексией и критической оценкой информации.

«Мы воспользовались необычным методом изучения работы мозга: изучали сходство нейронной активности у группы людей. По-научному это называется “межсубъектные корреляции активности мозга”. Результаты нашей работы можно описать как своеобразный “эффект Анны Карениной”: все равнодушные и невосприимчивые к аргументам реагируют на речь эксперта одинаково, все убежденные экспертом реагируют по-своему. Видимо, эффективное аргументированное сообщение способно подстроиться под индивидуальные особенности людей, затрагивая важные для конкретного слушателя аспекты», — объясняет руководитель проекта, заведующий Международной лабораторией социальной нейробиологии Василий Ключарев .

Интересно, что участники, на которых повлияла лекция эксперта, были готовы больше заплатить за полезную еду, но ценность сахаросодержащей еды для них не упала. По мнению ученых, это может быть связано со структурой аудиосообщения: в конце эксперт рассказывал о преимуществах употребления полезных продуктов, а не о вреде сахара. Информация, которая завершает сообщение, как правило, запоминается лучше всего.

«В перспективе мы хотели бы продолжить изучать “эффект Карениной” и найти причину различий в нейрональной активности тех, кто поддался убеждению. Зависит ли убедительность сообщений от выбранных аргументов, что именно оказывает влияние на людей? Все это позволит улучшить восприятие общественных рекомендаций в сфере здравоохранения, сделать их более персонализированными, а значит, эффективными», — считает один из авторов исследования, младший научный сотрудник Международной лаборатории социальной нейробиологии Иоаннис Нтуманис .

Исследование выполнено в рамках стратегического проекта Устойчивый мозг.

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