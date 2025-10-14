Лингвисты обнаружили монгольские заимствования в якутском эпосе

Лингвисты исследовали якутский героический эпос олонхо и выявили, что в нем для описания окружающего мира используется ряд монгольских терминов и понятий. Так, слова, которыми монголы обозначают некоторые природные объекты, например, ландшафты и атмосферные явления, стали неотъемлемой частью культуры якутского народа. Исследователи считают, что понятия, заимствованные из монгольских языков, сыграли важную роль в развитии местного фольклора и адаптировали речь якутов к условиям северной природы. Исследование языков народов Сибири позволяет лучше понять их историю и культурные взаимодействия с соседями.

Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале «Эпосоведение».

На формирование якутского народа, большая часть которого с XIV–XV века проживает в России в Республике Саха (Якутия), повлияли тюрко-монгольские племена. Их традиции отразились в культуре и языке якутов. И, хотя многие монгольские заимствования в повседневной речи якуты уже не используют, они сохранились в языке национального эпоса олонхо. Олонхо — это древнейшее эпическое искусство, отражающее мировоззрение якутов и повествующее о подвигах богатырей, противостоянии сил добра и зла, а также о происхождении и судьбе народа. Центральное место в нем занимает образ Айыы аймага — сакральных предков людей, связанных с так называемым Верхним миром. Изучение языка, которым написаны эти сказания, позволяет лингвистам понять, как формировалась языковая картина мира якутов и культура этого народа в целом.

Ученые из Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова (Якутск) проанализировали тексты олонхо, записанные авторами ХIХ–ХХ веков из разных регионов Якутии. В текстах олонхо исследователи нашли 15 монгольских заимствований, связанных с наименованиями объектов неживой природы. Восемь из них обозначают ландшафтные объекты. Так, например, слово «дойду» в якутском языке используется в контексте понятий «широкая земля, страна, мир», а также «родина». Исходно в монгольских языках «дойду» имеет схожие значения — «земля, местность, место, пространство».

Пример текста эпоса олонхо / © Нинель Малышева, пресс-служба РНФ

Термином «буом» якуты описывают целый ряд разных объектов — препятствие, преграду, трудный переход, ущелье, заставу, пограничный пункт, крепость. Интересно, что у монголов это понятие было более конкретным и использовалось для обозначения только укрепленного ущелья и преграды.

Семь других слов обозначают атмосферные явления: «дьыбар» используется для описания утреннего или вечернего мороза, а «салгын» — воздуха и ветра. Сравнение употреблений термина «дьыбар» в якутском и монгольских языках показало, что у монголов термин изначально имел более широкое значение, связанное с холодом и свежестью воздуха. В якутском языке это слово приобрело узкоспециализированное значение, относящееся к конкретным погодным условиям, характерным для климата Якутии.

Авторы подчеркивают, что в текстах эпоса олонхо монгольские заимствования помогали авторам создавать важные эпические образы. Например, слово «дойду» заняло в якутском эпосе центральное место при описании системы из трех миров — Верхнего (Үөһэ Дойду), Срединного (Орто Дойду) и Нижнего (Аллара Дойду). Подобные заимствования до сих пор используются якутами и монгольскими народами, поэтому знание их истории помогает понять, как эволюционировали современные языки.

«Монгольские заимствования мы нашли в текстах олонхо на всех диалектах якутского языка, и это говорит об их древнем проникновении. Вероятно, такие понятия стали использоваться еще до расселения предков якутов по всей территории современного проживания. В дальнейшем мы планируем установить периоды этих заимствований и определить локализацию прародины якутов», — рассказывает основной исполнитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Нинель Малышева, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник международной научно-исследовательской лаборатории «Лингвистическая экология Арктики».

