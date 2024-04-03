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НовГУ
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В НовГУ создали тренажер для прокачки силы воли

4.5

Мобильное приложение «Развитие воли» помогает понять причины прокрастинации, укрепить силу воли и научиться системно выполнять важные дела студентам, начинающим молодым предпринимателям и просто всем желающим. Приложение уже успешно внедрено в региональную образовательную систему. Им пользуется более 1500 человек. 92 процента из них отмечает, что тренажер помог достичь им поставленных целей.

НовГУ
# приложение для смартфона
# сила воли
# смартфон
# тренажер
Бег
В НовГУ создали тренажер для прокачки силы воли / © Getty images

Согласно мировой статистике от 15 до 20 процентов взрослых постоянно откладывают дела на потом. У студентов вузов эта цифра еще выше — доходит до 80-95 процентов. А по подсчетам ВЦИОМ в 2021 году прокрастинацией страдает каждый третий россиянин. Команда новгородского научно-образовательного центра «Развитие воли» разработала мобильное приложение для борьбы с этой проблемой и развития силы воли.

«Приложение «Развитие воли» мы создали для тех, кто хочет научиться управлять собой, развить в себе силу воли и другие важные качества, эффективно распоряжаться временем и продвинуться в карьере и личной жизни, — прокомментировал Максим Киктенко, практикующий психолог развития, директор центра «Развитие воли», педагог Новгородского государственного университета имени Я. Мудрого, автор метода развития универсальных качеств человека «Тренажер для Я», который заложен в основу работы приложения. — Работа в приложении помогает научиться системно выполнять любые трудные дела — от поддержания порядка в квартире до системной работы над сложными проектами и саморазвитием. И формат мобильного приложения этому очень способствует: работать в нем удобно, интересно, а в освоении новых навыков помогают личные интерактивные консультации с куратором».

Базовый курс «Развитие воли», представленный в приложении, длится три недели. За это время человек: выбирает важное дело, которое давно хотел сделать, но откладывал (для тех, кому трудно определиться, приложение предоставляет три дела на выбор: бег, физические упражнения или подведение итогов дня); составляет удобный план для его реализации; ведет учет выполнения этого плана; изучает образовательные материалы по теме; еженедельно общается с куратором, который помогает правильно пройти курс и развить желаемые личные качества.

После завершения курса участник может снова подобрать новое дело и использовать приложение как современный способ саморазвития. Также в приложении предусмотрен перечень важных дел, где удобно фиксировать важные задачи для прокачки себя.

В основу работы приложения заложен авторский научный курс «Развитие воли и самоорганизации», который разработал психолог и директор научно-образовательного центра «Развитие воли» Максим Киктенко. Курс базируется на проверенной годами методологии отечественной психологической теории деятельности А. Н. Леонтьевна, основная мысль которой звучит как «Не сознание создает деятельность, а деятельность формирует сознание».

«Мой авторский способ называется «Тренажер для Я», — рассказал Максим Киктенко. — В нем заложен принцип развития воли, как на тренажере. Принцип этот прост. Нужно подобрать такое дело, которое поможет развить необходимое качество. Приведу реальный пример. Недавно курс проходил руководитель школы дизайна. Он хотел научиться системно решать рабочие задачи. В качестве дела он выбрал проект, который давно хотел начать, но все откладывал, — сделать брендбук с описанием кейсов агентства. И, выполняя его, он получил две выгоды — не только реализовал важную задачу, но и развил свою волю».

Мобильное приложение, созданное в НовГУ / © Пресс-служба НовГУ

Как добавил Максим, курс с 2018 года активно применяется в Новгородском государственном университете имени Я. Мудрого и помогает студентам наладить учебу, эффективно проходить этапы взросления, осваивать полезные навыки. А с выходом приложения стал доступен еще большему числу человек — в нем работает уже более 1500 человек.

Сегодня приложение доступно для скачивания на Google Play, App Store, RuStore и по задумке разработчиков вскоре выйдет на более широкий рынок:

«Наша мечта — внедрить приложение в систему образования, чтобы с помощью него начать системно помогать школьникам и студентам прокачивать силу воли. Такая работа уже ведется, но мы хотим расширить поле деятельности нашего проекта. Также уже совсем скоро мы выйдем на свободный рынок. Скорее всего, пока вы это читаете, мы уже начали это делать», — с улыбкой подвел итог Максим Киктенко.

Проект получил грант Фонда содействия инновациям в размере одного миллиона рублей, став победителем на конкурсе «Студенческий стартап. Полученные средства позволили провести апробацию приложения и разработать новый дизайн.

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НовГУ
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Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (НовГУ) — крупнейший вуз Новгородской области, основанный в 1993 году и расположенный в Великом Новгороде. Участник программы «Приоритет 2030» с проектами «Интеллектуальная электроника» и «Университет как генератор культурной идентичности» (первый рассчитан на создание специализированных чипов с оригинальными алгоритмами обработки данных, второй — на всестороннее изучение отечественного культурного наследия). Среди других крупных проектов — инновационный научно-технологический центр «Интеллектуальная электроника – Валдай» (позволяет решать задачи, поставленные правительством страны: импортозамещение, независимость российского производства от иностранных технологий и увеличение экспортной продукции). ИНТЦ занимается высокотехнологичными разработками в сфере медицины, ОПК,ТЭК, а также сельского и лесного хозяйства.
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Оружие и техника
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# авиалайнер
# авиация
# летающее крыло
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