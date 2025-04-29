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24 минуты назад
ТюмГУ
111

Предложены техники коучинга для семейных компаний

4.4

Психологи ТюмГУ показали возможности некоторых техник коучинга для оптимизации коммуникации владельца бизнеса и его преемника в период передачи дел и полномочий в управлении семейной компанией.

ТюмГУ
# конфликты
# коучинг
# семейные компании
# семья
Тюменские психологи предложили техники коучинга для семейных компаний / © Toa Heftiba, unsplash.com

«В настоящее время собственники семейного бизнеса сталкиваются с типичными социально-психологическими проблемами. Они связаны с ошибками в управлении из-за делегирования некомпетентному члену семьи, конфликтов в период передачи прав преемникам, а также с ценностными поколенческими конфликтами и несовпадающими взглядами на управление бизнесом. Эти проблемы характерны многим семейным компаниям. Мы предлагаем снизить уровень этих проблем в семейном бизнесе с помощью технологий коучинга», – сообщила доцент кафедры общей и социальной психологии Тюменского госуниверситета Юлия Мурзина.

Как пояснили специалисты, перед вовлечением преемника семейного бизнеса в работу, собственнику необходимо принять решение: проводить процедуру адаптации самостоятельно или для организации работы обратиться к внешнему коучу.

Психологи выделили восемь разноплановых техник коучинга, которые собственник бизнеса может провести самостоятельно или с привлечением коуча, HR-специалиста. В числе их оказались, в частности, техника «Шкалирование» (с замером существующих знаний преемника и определениме их необходимого уровня), модель Уолта Диснея (эта модель строится на коммуникации трех ролей: «мечтатель», «реалист» и «критик»), «Карусель ожиданий» (это системный инструмент, используемый в семейном коучинге, чтобы помочь отдельным лицам и семьям ориентироваться в сложных ожиданиях и ролях в контексте бизнеса).

«Важно понимать, что собственник бизнеса – это, прежде всего, руководитель, эксперт, оценщик, учитель. Поэтому не всегда есть возможность выступать в роли коуча, предполагающей равные отношения. Выбирая использование техник, важно учитывать специфику стоящих задач и характер коммуникации, тогда техники коучинга смогут стать эффективным инструментом в выстраивании процесса преемственности бизнеса», – резюмировала исследователь ТюмГУ Виктория Утегенова.

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда в рамках проекта «Социально-психологические характеристики преемников семейного бизнеса».

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Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
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ТюмГУ
# конфликты
# коучинг
# семейные компании
# семья
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Палеонтология
# аукцион
# Динозавры
# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
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