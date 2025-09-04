Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Экономист рассказала, как изменение ключевой ставки отразится на кошельке россиян
Годовая инфляция в России продолжает снижаться: по данным журнала «Финуслуги» от Московской биржи она опустилась с 9,40% (в июне) до 8,79 %. Эта динамика позволяет ЦБ продолжить цикл смягчения денежно-кредитной политики. Ожидается, что на заседании 12 сентября ключевая ставка будет вновь снижена. Ученая Пермского Политеха рассказала, как это решение отразится на населении и бизнесе.
Основной причиной смягчения политики Центробанка может стать снижение потребительского спроса: долгое время кредиты были очень дорогими, поэтому компании и люди почти перестали брать деньги взаймы у финансовых организаций, что и затормозило экономику.
– Теперь, когда цель по сдерживанию инфляции достигнута, Центробанк может начать цикл снижения ставки, чтобы поддержать экономический рост. Подтверждением этого стал пересмотренный среднесрочный (от одного до пяти лет) прогноз: если в апреле ключевую ставку до конца года видели в диапазоне 18,8-21,8 %, то теперь прогноз смягчен до 16,3-18%. Ожидается, что в 2026 году ставка опустится до уровня 12-13 %, – рассказывает Юлия Стародумова, старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Пермского Политеха.
Для физических лиц снижение ключевой ставки будет иметь двойственный эффект. С одной стороны, начнут постепенно дешеветь кредиты, в первую очередь ипотечные и потребительские, что повысит их доступность. С другой стороны, неизбежно снизится и доходность по банковским вкладам и сделает сбережения менее привлекательными.
– Это подтолкнет людей более активно тратить деньги, однако, рост покупательской способности и потребительской активности проявится не сразу, а лишь через несколько месяцев, к концу 2025 года. При этом в краткосрочной перспективе, с сентября по декабрь, цены традиционно будут расти, возможно, даже с небольшим опережением инфляции, – комментирует Юлия Стародумова.
Для бизнеса же новости исключительно позитивные. Снижение ключевой ставки означает удешевление кредитов для компаний. Предприятия смогут брать более доступные займы на пополнение оборотных средств, запуск новых проектов, расширение производства и модернизацию оборудования. Это прямой стимул для инвестиционной активности, которая является главным драйвером долгосрочного и сбалансированного экономического роста. Также доступность более выгодных условий кредитования поспособствует появлению новых игроков на рынке, что усилит конкуренцию. Компании будут вынуждены адаптироваться, снижая цены или улучшая качество продукции, чтобы удержать клиентов.
Однако ключевой момент, на который обращает внимание эксперт, – это отсроченный эффект.
– Результаты снижения ставки не проявятся моментально. Потребуется время, чтобы изменения дошли до конечных заемщиков в виде конкретных кредитных предложений, и чтобы эти изменения отразились на макроэкономической статистике. Главная цель — сделать так, чтобы экономика росла стабильно, а не рывками. По прогнозам ЦБ, ужесточение денежно-кредитных условий будет достаточно, чтобы к 2026 году снизить инфляцию до целевого уровня, а замедление роста кредитования обеспечит дальнейшее снижение внутреннего спроса, что и заложит фундамент для здорового экономического развития, – рассказывает ученая ПНИПУ.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Исходный район проживания славян оказался очень близок к месту, откуда за пару тысяч лет до этого вышли и индоевропейцы в целом. Но если предки германцев, греков, римлян и иранцев после сразу этого совершили долгие путешествия, то предки славян, похоже, на первом этапе экономили силы.
Новый эксперимент показал, что прослушивание музыки помогает быстрее побороть ощущение тошноты при укачивании. Исследователи выявили два типа мелодий, которые справились с этой задачей лучше.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.
Ученые ТПУ совместно с коллегами провели эксперименты и с высокой точностью предсказали кинетические характеристики воспламенения и сгорания топлива с добавлением воды. Результаты показали, что топливо с небольшой добавкой воды сгорает на 7-14% быстрее по сравнению с однородным углеводородным топливом. В будущем это может помочь в разработке более экологичных и ресурсоэффективных систем сжигания альтернативных топлив.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Астрономы подсчитали, что с поверхности летящего по Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS каждую секунду испаряется около 40 килограммов водяного льда. Такую сильную кометную активность он проявил, будучи в три с половиной раза дальше Земли от Солнца. По мнению ученых, это довольно необычно.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
В поисках технологии для движения быстрее света
Угроза нависла над международной наукой
Автомобили будущего
Топ самых загрязненных мест на планете
Цари и вожди. Узнаете ли вы правителя России по его деяниям?
Суд за крымское наследство
«Мы с вами всего один пиксель, если обнимемся». Разговор про работу геодезиста с Александром Савиловым
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии