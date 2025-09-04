Экономист рассказала, как изменение ключевой ставки отразится на кошельке россиян

Годовая инфляция в России продолжает снижаться: по данным журнала «Финуслуги» от Московской биржи она опустилась с 9,40% (в июне) до 8,79 %. Эта динамика позволяет ЦБ продолжить цикл смягчения денежно-кредитной политики. Ожидается, что на заседании 12 сентября ключевая ставка будет вновь снижена. Ученая Пермского Политеха рассказала, как это решение отразится на населении и бизнесе.

Основной причиной смягчения политики Центробанка может стать снижение потребительского спроса: долгое время кредиты были очень дорогими, поэтому компании и люди почти перестали брать деньги взаймы у финансовых организаций, что и затормозило экономику.

– Теперь, когда цель по сдерживанию инфляции достигнута, Центробанк может начать цикл снижения ставки, чтобы поддержать экономический рост. Подтверждением этого стал пересмотренный среднесрочный (от одного до пяти лет) прогноз: если в апреле ключевую ставку до конца года видели в диапазоне 18,8-21,8 %, то теперь прогноз смягчен до 16,3-18%. Ожидается, что в 2026 году ставка опустится до уровня 12-13 %, – рассказывает Юлия Стародумова, старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Пермского Политеха.

Для физических лиц снижение ключевой ставки будет иметь двойственный эффект. С одной стороны, начнут постепенно дешеветь кредиты, в первую очередь ипотечные и потребительские, что повысит их доступность. С другой стороны, неизбежно снизится и доходность по банковским вкладам и сделает сбережения менее привлекательными.

– Это подтолкнет людей более активно тратить деньги, однако, рост покупательской способности и потребительской активности проявится не сразу, а лишь через несколько месяцев, к концу 2025 года. При этом в краткосрочной перспективе, с сентября по декабрь, цены традиционно будут расти, возможно, даже с небольшим опережением инфляции, – комментирует Юлия Стародумова.

Для бизнеса же новости исключительно позитивные. Снижение ключевой ставки означает удешевление кредитов для компаний. Предприятия смогут брать более доступные займы на пополнение оборотных средств, запуск новых проектов, расширение производства и модернизацию оборудования. Это прямой стимул для инвестиционной активности, которая является главным драйвером долгосрочного и сбалансированного экономического роста. Также доступность более выгодных условий кредитования поспособствует появлению новых игроков на рынке, что усилит конкуренцию. Компании будут вынуждены адаптироваться, снижая цены или улучшая качество продукции, чтобы удержать клиентов.

Однако ключевой момент, на который обращает внимание эксперт, – это отсроченный эффект.

– Результаты снижения ставки не проявятся моментально. Потребуется время, чтобы изменения дошли до конечных заемщиков в виде конкретных кредитных предложений, и чтобы эти изменения отразились на макроэкономической статистике. Главная цель — сделать так, чтобы экономика росла стабильно, а не рывками. По прогнозам ЦБ, ужесточение денежно-кредитных условий будет достаточно, чтобы к 2026 году снизить инфляцию до целевого уровня, а замедление роста кредитования обеспечит дальнейшее снижение внутреннего спроса, что и заложит фундамент для здорового экономического развития, – рассказывает ученая ПНИПУ.

