Подростки оказались зависимы от интернета из-за неуверенности и неудовлетворенности жизнью

Ученые МГППУ выяснили, что старшеклассники с риском интернет-зависимости меньше ценят активную жизнь, познание и мудрость, чем их сверстники без склонности к зависимости. У них также ниже осмысленность жизни: меньше целей, уверенности в себе и удовлетворенности. Кроме того, их отношение к интернету и окружению противоречиво и неоднозначно.

В цифровую эпоху подростки и молодежь воспринимают использование интернета, социальных сетей и мобильных приложений как органичный и естественный процесс, который связан с различными задачами, в том числе образовательными. Тем не менее, чрезмерное увлечение электронными ресурсами, социальными онлайн-сетями у молодежи сопряжено с риском возникновения интернет-зависимости. Это сложный психологический феномен, включающий в себя различные формы аддиктивных проявлений, возникающих в результате взаимодействия человека с современными информационно-коммуникационными средами. Встречаются разные ее формы: зависимость от видеоигр, киберсексуальная зависимость, зависимости от онлайн-взаимоотношений, номофобия и так далее.

При этом не каждый подросток становится интернет-зависимым. В связи с чем возникает вопрос: какие особенности личностных структур и механизмов определяют подростков с интернет-зависимым поведением и с отсутствием такового? Одним из важнейших аспектов в вопросах изучения интернет-зависимости исследователи из МГППУ выделили ценностно-смысловую сферу юношей и девушек и предположили, что старшие школьники со склонностью к возникновению и сформированным и устойчивым интернет-зависимым поведением характеризуются низким уровнем осмысленности жизни, выражающимся в отсутствии целей, веры в собственные силы, а также в неудовлетворенности жизнью. В том числе было интересно выявить какие-либо различия в ценностных ориентациях у старшеклассников с разной склонностью к интернет-зависимости.

В исследовании приняли участие 106 респондентов: 75 старшеклассников ГБОУ г. Москвы «Школа № 814» в возрасте от 16 до 18 лет (средний возраст – 16,89). Дополнительную выборку составил 31 старшеклассник МАОУ СШ № 17 г. Белогорск в возрасте от 16 до 18 лет (средний возраст – 17,19).

Сопоставление средних значений группы испытуемых по шкалам методики СЖО (Д. А. Леонтьев) / © Редька Ярослава и Гурина Оксана, пресс-служба МГППУ

Для проверки гипотез были использованы следующие опросные методики: Шкала интернет-зависимости Чена (шкала CIAS) (в адаптации В. Л. Малыгина); Методика изучения ясности «Я»-концепции (Дж. Кэмпбелл); Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) (Д. А. Леонтьев); Методика изучения ценностных ориентаций М. Рокича.

В результате использования шкалы интернет-зависимости Чена (шкала CIAS) были выделены три группы старшеклассников: с минимальным риском возникновения интернет-зависимого поведения, со склонностью к возникновению и с устойчивым и сформированным интернет-зависимым поведением.

Так, оказалось, что для старшеклассников со склонностью к формированию интернет-зависимого поведения такие ценности как активная деятельная жизнь, стремление к познанию, жизненная мудрость были в меньшей степени предпочитаемы по сравнению с теми, у кого был выявлен минимальный риск возникновения интернет-зависимого поведения.

Эти же школьники демонстрируют более низкий уровень осмысленности жизни, выражающийся в отсутствии целей, веры в собственные силы, а также в неудовлетворенности жизнью по сравнению со школьниками с минимальным риском возникновения интернет-зависимого поведения.

Смысловая сфера старших школьников со склонностью к возникновению интернет-зависимости характеризуется амбивалентным, неоднозначным, отношением к онлайн-пространству, а также к своему ближайшему окружению.

Несмотря на то, что школьники со сформированным и устойчивым интернет-зависимым поведением в целом демонстрируют положительное эмоционально-смысловое отношение к интернету, они осознают опасность, угрозу, которую может повлечь за собой нахождение в виртуальном пространстве.

Перспективы исследования заключаются в расширении выборки в том числе с учетом культурных особенностей и места проживания старшеклассников, а также изучении факторов, опосредующих связь между смысловой сферой и склонностью к интернет-зависимости с целью профилактики подобного поведения.

Результаты были получены в рамках диссертационного исследования магистрантки факультета «Юридическая психология» Редьки Ярославы под научным руководством кандидата психологических наук Гуриной Оксаны и опубликованы в сборнике тезисов участников научно-практической интернет-конференции по юридической психологии.

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МГППУ 99 статей Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.