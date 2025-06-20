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Подростки оказались зависимы от интернета из-за неуверенности и неудовлетворенности жизнью
Ученые МГППУ выяснили, что старшеклассники с риском интернет-зависимости меньше ценят активную жизнь, познание и мудрость, чем их сверстники без склонности к зависимости. У них также ниже осмысленность жизни: меньше целей, уверенности в себе и удовлетворенности. Кроме того, их отношение к интернету и окружению противоречиво и неоднозначно.
В цифровую эпоху подростки и молодежь воспринимают использование интернета, социальных сетей и мобильных приложений как органичный и естественный процесс, который связан с различными задачами, в том числе образовательными. Тем не менее, чрезмерное увлечение электронными ресурсами, социальными онлайн-сетями у молодежи сопряжено с риском возникновения интернет-зависимости. Это сложный психологический феномен, включающий в себя различные формы аддиктивных проявлений, возникающих в результате взаимодействия человека с современными информационно-коммуникационными средами. Встречаются разные ее формы: зависимость от видеоигр, киберсексуальная зависимость, зависимости от онлайн-взаимоотношений, номофобия и так далее.
При этом не каждый подросток становится интернет-зависимым. В связи с чем возникает вопрос: какие особенности личностных структур и механизмов определяют подростков с интернет-зависимым поведением и с отсутствием такового? Одним из важнейших аспектов в вопросах изучения интернет-зависимости исследователи из МГППУ выделили ценностно-смысловую сферу юношей и девушек и предположили, что старшие школьники со склонностью к возникновению и сформированным и устойчивым интернет-зависимым поведением характеризуются низким уровнем осмысленности жизни, выражающимся в отсутствии целей, веры в собственные силы, а также в неудовлетворенности жизнью. В том числе было интересно выявить какие-либо различия в ценностных ориентациях у старшеклассников с разной склонностью к интернет-зависимости.
В исследовании приняли участие 106 респондентов: 75 старшеклассников ГБОУ г. Москвы «Школа № 814» в возрасте от 16 до 18 лет (средний возраст – 16,89). Дополнительную выборку составил 31 старшеклассник МАОУ СШ № 17 г. Белогорск в возрасте от 16 до 18 лет (средний возраст – 17,19).
Для проверки гипотез были использованы следующие опросные методики: Шкала интернет-зависимости Чена (шкала CIAS) (в адаптации В. Л. Малыгина); Методика изучения ясности «Я»-концепции (Дж. Кэмпбелл); Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) (Д. А. Леонтьев); Методика изучения ценностных ориентаций М. Рокича.
В результате использования шкалы интернет-зависимости Чена (шкала CIAS) были выделены три группы старшеклассников: с минимальным риском возникновения интернет-зависимого поведения, со склонностью к возникновению и с устойчивым и сформированным интернет-зависимым поведением.
Так, оказалось, что для старшеклассников со склонностью к формированию интернет-зависимого поведения такие ценности как активная деятельная жизнь, стремление к познанию, жизненная мудрость были в меньшей степени предпочитаемы по сравнению с теми, у кого был выявлен минимальный риск возникновения интернет-зависимого поведения.
Эти же школьники демонстрируют более низкий уровень осмысленности жизни, выражающийся в отсутствии целей, веры в собственные силы, а также в неудовлетворенности жизнью по сравнению со школьниками с минимальным риском возникновения интернет-зависимого поведения.
Смысловая сфера старших школьников со склонностью к возникновению интернет-зависимости характеризуется амбивалентным, неоднозначным, отношением к онлайн-пространству, а также к своему ближайшему окружению.
Несмотря на то, что школьники со сформированным и устойчивым интернет-зависимым поведением в целом демонстрируют положительное эмоционально-смысловое отношение к интернету, они осознают опасность, угрозу, которую может повлечь за собой нахождение в виртуальном пространстве.
Перспективы исследования заключаются в расширении выборки в том числе с учетом культурных особенностей и места проживания старшеклассников, а также изучении факторов, опосредующих связь между смысловой сферой и склонностью к интернет-зависимости с целью профилактики подобного поведения.
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