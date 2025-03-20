Создан управляемый генератор терагерцового излучения

Специалисты РТУ МИРЭА представили разработку — управляемый генератор терагерцового излучения, созданный на основе тонких пленок из ферромагнитных и немагнитных металлов. Этот проект открывает новые горизонты для научных исследований и промышленного применения в таких сферах, как медицина, безопасность и телекоммуникации.

Генератор ТГц-излучения необходим для решения широкого круга задач в науке и промышленности. Терагерцовое излучение, которое он производит, активно используется в медицине для безопасной диагностики, в системах безопасности для сканирования объектов, а также в телекоммуникациях для передачи данных на сверхвысоких частотах. Разработка студенческой команды РТУ МИРЭА позволяет не только генерировать такое излучение, но и точно управлять им, что делает устройство универсальным инструментом для современных исследований и технологий.

Особенность разработки заключается в возможности точного управления генератором, что делает его эффективным инструментом для решения сложных задач. Устройство уже прошло первые этапы тестирования, включая определение толщины пленок, анализ их состава и подтверждение ключевых физических свойств.

«Наш проект направлен на создание устройства, которое сможет генерировать ТГц-излучение с высокой эффективностью. Это важно как для фундаментальных исследований, так и для практического применения», — отметила руководитель проекта Екатерина Лебедева, стажер-исследователь лаборатории фемтосекундной оптики для нанотехнологий Института перспективных технологий и индустриального программирования РТУ МИРЭА.

Мария Лаптева, студентка Института перспективных технологий и индустриального программирования РТУ МИРЭА, соавтор проекта, добавила: «Мы уже провели первичные исследования и приступили к созданию прототипа. Следующий этап — лабораторные испытания, которые позволят нам доработать устройство и подготовить его к внедрению».

О результатах исследования рассказали в научном журнале Applied Physics Letters. Проект также получил поддержку в рамках программы «Акселератор 5.0 РТУ МИРЭА» и грант на дальнейшее развитие.

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РТУ МИРЭА 40 статей МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».