  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
4 минуты назад
НИТУ МИСИС
4

Водостойкость гипса повысили с помощью промышленных отходов

4.4

Новое решение, повышающее устойчивость строительных конструкций, предложил международный коллектив ученых при участии исследователей из НИТУ МИСИС. Комплексная добавка из металлургического шлака и гранитного отсева, увеличивающая коэффициент водонепроницаемости гипсового вяжущего вещества с 0,39 до 0,82, в перспективе поможет увеличить долговечность сооружений.

НИТУ МИСИС
# водостойкость
# гипс
# промышленные отходы
# цемент
# шлак
Переработка металлургического шлака / © Wanderer777, ru.wikipedia.org

Гипсовые материалы за счет быстрого затвердевания, прочности и простоте изготовления — многообещающая альтернатива портландцементу как стройматериалу. Однако они обладают низкой водостойкостью, что ограничивает их практическое применение. Для решения этой задачи исследователи НИТУ МИСИС в сотрудничестве с зарубежными коллегами синтезировали гипсовое вяжущее вещество из осадков водоподготовки природных вод и серной кислоты в комбинации с различными минеральными добавками, полученными из промышленных отходов.

Водопотребность — важнейшее свойство гипсовых вяжущих веществ, которое обозначает минимальное количество воды, необходимое для получения гипсового теста необходимой консистенции. Повышенное содержание воды, как и ее недостаток, отрицательно сказываются на прочности материала.

«Введение добавок влияет на количество воды, требуемой для смешивания раствора, благодаря чему возможно сохранить высокие механические свойства гипсового материала. Не все примеси способны повысить коэффициент водостойкости без существенного ухудшения прочностных свойств», — поделился кандидат технических наук Валентин Романовский, ведущий эксперт НИЦ «Конструкционные керамические наноматериалы» НИТУ МИСИС.

Ученые выяснили, что введение электросталеплавильного шлака и гранитного отсева позволяют значительно повысить водостойкость гипсового вяжущего вещества с наименьшим негативным воздействием на характеристики, включая время схватывания.

«Гипсовые материалы — важный шаг на пути к устойчивому строительству, поскольку они позволяют производственным предприятиям экономить на утилизации, а также перерабатывать и повторно применять вторсырье, снижая нагрузку на окружающую среду», — рассказал кандидат технических наук Дмитрий Московских, директор НИЦ «Конструкционные керамические наноматериалы» НИТУ МИСИС. Подробные результаты исследования опубликованы в научном журнале Waste Management & Research (Q2).

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
НИТУ МИСИС
59 статей
Университет науки и технологий МИСИС — это ведущий вуз в области создания, внедрения и применения новых технологий и материалов; первый в стране, получивший статус «Национального исследовательского технологического университета». Первое место в России и ТОП-100 в мире в рейтинге QS Materials Science за 2023 год. В университете действуют 45 научно-исследовательских лабораторий и 3 научных центра мирового уровня. В состав НИТУ МИСИС входят 8 институтов, 4 филиала в России и 2 за рубежом.
Показать больше
НИТУ МИСИС
# водостойкость
# гипс
# промышленные отходы
# цемент
# шлак
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
13 Авг
Бесплатно
Химия воды: мифы и современная наука
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
13 Авг
500
Палео-2024-новости
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
13 Авг
Бесплатно
Есть ли у самок птиц право голоса?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Авг
Бесплатно
Актуальные вопросы о содержании домашних животных
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Мастер-класс
15 Авг
Бесплатно
Строчка за строчкой
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
15 Авг
Бесплатно
VR искусство из прошлого и будущего
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
15 Авг
500
Сокровища грузинской палеонтологии: от сатаплиозавра до южного мамонта
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
15 Авг
Бесплатно
Ядерные технологии вокруг нас
Курилка Гутенберга
Москва
Мастер-класс
16 Авг
Бесплатно
Как строился Политехнический
Политехнический музей
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 18:05
МГПУ

После пандемии высшее образование вступило в эру виртуальной реальности

Ученые МГПУ провели исследование, посвященное трансформации академической мобильности в постпандемический период. Работа подтвердила, что мир высшего образования вступил в эпоху виртуального взаимодействия.

МГПУ
# COVID-19
# виртуальная реальность
# вузы
# образование
# пандемия
Вчера, 11:07
НовГУ

Новгородские ученые разработали уникальный алгоритм лечения гипертонии

Медики из НовГУ разрабатывают новый алгоритм подбора терапии гипертонии с учетом пола и возраста пациента, а также активности его ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) — части гормональной системы, отвечающей за регуляцию артериального давления. Разработка находится на завершающем этапе.

НовГУ
# артериальное давление
# гипертония
# лечение
# РААС
# ренин
Позавчера, 13:30
Андрей

Китайские ученые изрешетили золото, чтобы сделать его прочнее

Материаловеды из Китая превратили обычный дефект в металлических сплавах в компонент, повышающий его прочность. Специалисты создали чистое золото с наноразмерными отверстиями, равномерно распределенными по металлу. Новый метод облегчил материал, сделал его прочнее и пластичнее, что может расширить возможности применения такого золота.

Технологии
# Золото
# Китай
# металл
# нанопоры
# отверстия
# пластичность
# поры
# прочность
10 августа
Татьяна

Геологи достали образцы верхней мантии с рекордной глубины

Сверхглубокое бурение в Атлантическом океане увенчалось успехом. Ученым удалось заглянуть в «тектоническое окно» и добыть почти непрерывный образец верхней мантии длиной более километра. Анализ минерального состава преподнес первые сюрпризы.

Геология
# Атлантический океан
# земная кора
# мантия Земли
# оливин
9 августа
МПСУ

Психологи рассказали о профдеформации программистов

В МПСУ выяснили: чем дольше человек трудится программистом, тем сильнее идет перекос в сторону одиночной работы и своего рода профессиональной деформации. Можно сказать, что отсутствие эмоций у машинных алгоритмов «притупляет» эмоциональный интеллект программистов.

МПСУ
# одиночество
# программисты
# профдеформация
# эмоциональный интеллект
9 августа
ПНИПУ

Тайны таблицы Менделеева: в ПНИПУ рассказали о самых удивительных элементах

В мире химии каждый элемент — это не просто строительный блок материи, но и обладатель уникальных свойств. Ученые Пермского Политеха рассказали, сколько «ячеек» появилось в периодической таблице после Менделеева, почему за грамм калифорния нужно отдать 27 миллионов долларов, сколько радиоактивного вещества содержит тело человека и чем это опасно, как серебро позволяет управлять погодой, что за вещество образовалось первым после Большого взрыва и есть ли форма углерода тверже алмаза.

ПНИПУ
# водород
# Периодическая таблица Д. И. Менделеева
# серебро
# таллий
# Углерод
# химические элементы
2 августа
Юлия Трепалина

Фото из выпускных альбомов показали, как привлекательность связана с продолжительностью жизни

Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.

Антропология
# внешность
# красота
# привлекательность
# продолжительность жизни
# риск смерти
# смертность
7 августа
РНФ

Голый землекоп стал первым из известных млекопитающих, у которого нет защищающих от инфекций белков

Ученые выяснили, что голый землекоп — подземный грызун, живущий до 40 лет, — утратил ряд функциональных генов CD1. Гены семейства CD1 у млекопитающих отвечают за синтез белков, участвующих в защите организма от инфекционных заболеваний. Полученные данные указывают на то, что иммунная система голого землекопа значительно перестроилась и использует другие — CD1-независимые —молекулярные механизмы.

РНФ
# белки
# голые землекопы
# инфекции
# млекопитающие
# Т-лимфоциты
15 июля
Александр Березин

Планетологи нашли вход в гигантскую лунную пещеру, подходящую для базы

Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.

Астрономия
# база на Луне
# космос
# лавовые трубки
# Луна
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 58

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно