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Российские ученые узнали, какие предметы выберут девятиклассники для сдачи ЕГЭ по окончанию школы
Девятиклассник, выбравший для сдачи государственной итоговой аттестации такие предметы, как химия, физика, литература и иностранный язык, скорее всего, продолжит обучение в 10 классе, а затем предпочтет те же дисциплины для сдачи ЕГЭ и вдобавок получит по ним более высокие результаты. Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра экономики непрерывного образования Президентской академии.
Результаты анализа данных о выборе девятиклассниками предметов ГИА говорит о том, что у ребят, продолживших затем учебу в старшей школе, он не такой, как у поступивших в колледж или техникум. Исследователи выделили типовые наборы предметов для каждой из категорий школьников, и эти результаты могут быть использованы как для прогноза образовательной траектории, так и для оценки мотивации к дальнейшему получению образования.
Так, предметами по выбору ГИА-9, характеризующими намерение школьника получить высшее образование, являются химия, физика, литература и иностранный язык. Более того, подчеркивает автор исследования, научный сотрудник ЦЭНО Борис Илюхин, это предметы с очень высокой сохранностью – в 34-50% случаев они выбираются школьниками не только после 9 класса, но и после 11-го.
В число предметов со средней сохранностью (15-30%) исследователь включил биологию, обществознание и информатику – их, по оценке Бориса Илюхина, часто выбирают после 9 класса, веря, что их проще сдать. Абсолютно низкой сохранностью (12%) характеризуется, к примеру, география, и в этой связи примечательно, что будущие десятиклассники, в отличие от ушедших в СПО, выбирают этот предмет много реже.
Важно и другое. В топ-3 популярных специальностей СПО входят техника и технологии транспорта; машиностроение; информатика. Между тем, ребята, поступающие на них, не сдают ГИА ни по физике, ни по химии. Чаще они выбирают обществознание, географию и информатику, думая, что их легче сдать. «И это несоответствие – проблема, которую нужно дополнительно исследовать. Наша позиция в том, чтобы использовать результаты предметов ГИА по выбору при приеме в образовательные организации СПО, и в том числе на рабочие специальности. Например, для обучения на сварщика, ребенку нужны хоть какие-то знания по химии и физике, хотя бы на пороговом уровне», – подчеркнул Борис Илюхин.
Правда, ребята, которые идут в 10 класс, также часто выбирают ГИА по информатике. Но у них этот предмет чаще идет в сочетании с ГИА по физике, химии и биологии. 80% из них продолжают обучение в 10 классе, а сохранность информатики в этом случае повышается до 50%, то есть становится очень высокой.
«Таким образом, по двум предметам ГИА можно с большой вероятностью прогнозировать как результаты экзаменов, так и пути продолжения образовательной траектории», – подытожил Борис Илюхин.
Одновременно эксперты ЦЭНО отмечают: уже сегодня поступить в вуз без предварительного обучения в профильном классе достаточно проблематично, а дети, которые изучали предметы на профильном уровне, получают по ним заметно лучшие результаты ЕГЭ.
Масштабы распространения профильного обучения в стране постоянно растут, достигнув в ряде регионов 100%. В среднем по России в 2024 году этот показатель составил 93,9% против 51,6% в 2016-м, а число десяти- и одиннадцатиклассников, охваченных профильным обучением, превысило 1,3 млн. Всего в России в этом году было почти 110 тыс. профильных классов против 46 тыс. в 2016 году, отмечает ведущий научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования Алексей Тищенко.
В соответствии с новым ФГОС, с 2024 года профильное обучение в российской школе идет по пяти направлениям: естественнонаучное, гуманитарное, социально-экономическое, технологическое, универсальное. И в рамках каждого из них школа должна вести не менее трех предметов для обучения на углубленном уровне.
Лидером по охвату старшеклассников является универсальный профиль – 28,1%. На технологический приходится 19,8%, естественнонаучный – 11,2%, социально-экономический – 18,3% и на гуманитарный – 16,6%.
«Профильное обучение в системе общего образование постоянно набирает обороты, и принятие ФГОС третьего поколения ускорило процесс охвата им старшеклассников. Однако в регионах ситуация очень разнится как по охвату, так и по преобладающим профилям. Соответствует ли сложившаяся ситуация потребностям экономики того или иного региона, должно стать основой дальнейшего анализа и дискуссии», – говорит Алексей Тищенко.
Таким образом, школы должны открывать все пять профилей лишь в том случае, если есть возможность сделать это на качественном уровне. В противном случае, это негативно скажется на обучении и будет способствовать не повышению, а понижению качества образования, подытожил эксперт.
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