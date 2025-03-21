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27 минут назад
РТУ МИРЭА
34

Создан тренажер для программистов в формате игры

4.4

В РТУ МИРЭА разработали образовательный проект — многопользовательскую игру API Wars, которая помогает развивать навыки программирования, frontend-разработки и социальной инженерии в увлекательной форме. Действие игры разворачивается в далеком будущем, где игроки, выступая в роли хакерских команд, пытаются взломать автоматизированный завод по производству роботов. Игра также вносит вклад в культурные тренды, используя элементы советского стиля.

РТУ МИРЭА
# игра
# компьютерная игра
# образование
# программисты
В РТУ МИРЭА создали тренажер для программистов в формате игры / © Danial Igdery, unsplash.com

Суть проекта заключается в создании платформы, которая сочетает обучение и развлечение. Игроки учатся отправлять HTTP-запросы, управлять игровым процессом и применять стратегическое мышление. Для этого разработчики предоставляют подробную документацию, API и диаграммы проектирования, что делает игру не только интересной, но и полезной для профессионального роста.

«API Wars — это не просто игра, а мощный инструмент для обучения. Мы хотим, чтобы игроки не только получали удовольствие, но и развивали свои навыки в программировании и разработке», — подчеркнул автор проекта Станислав Макиевский, старший преподаватель кафедры индустриального программирования РТУ МИРЭА.

Актуальность проекта связана с растущим спросом на IT-специалистов и необходимостью их качественной подготовки. API Wars предлагает современный подход к обучению, который позволяет игрокам осваивать новые технологии в легкой и доступной форме.

Разработчики планируют запустить полную версию игры в течение 12 месяцев, привлечь не менее 10 000 активных пользователей в первый год и реализовать два режима игры: классические битвы и королевская игра. Также важно обеспечить стабильную работу серверов для одновременной игры 1000 пользователей.

Игра, разработанная для обучения программистов в РТУ МИРЭА / © Пресс-служба РТУ МИРЭА

Сейчас игра находится на бета-тестировании среди студентов специализации «Фуллстек-разработчик» РТУ МИРЭА. Проект уже включает ключевые игровые механики: управление кораблями, PvP-бои, торговлю, добычу ресурсов, процедурную генерацию звездных систем и реалистичную физику. Использование модульной архитектуры, PostgreSQL и REST API позволяет легко масштабировать игру, добавляя новые функции.

Проект уже получил положительные отзывы от сторонних разработчиков, отметивших его гибкость и развитую игровую механику. Команда разработчиков вошла во Всероссийском рейтинге в ТОП-1000 студенческих стартапов. В планах — участие в конкурсе стартапов «Новаторы Москвы», предложенное Департаментом Москвы. Ранее игра была представлена на «Акселераторе 5.0 РТУ МИРЭА» и получила грант на развитие.

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РТУ МИРЭА
42 статей
МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
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РТУ МИРЭА
# игра
# компьютерная игра
# образование
# программисты
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