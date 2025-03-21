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Создан тренажер для программистов в формате игры
В РТУ МИРЭА разработали образовательный проект — многопользовательскую игру API Wars, которая помогает развивать навыки программирования, frontend-разработки и социальной инженерии в увлекательной форме. Действие игры разворачивается в далеком будущем, где игроки, выступая в роли хакерских команд, пытаются взломать автоматизированный завод по производству роботов. Игра также вносит вклад в культурные тренды, используя элементы советского стиля.
Суть проекта заключается в создании платформы, которая сочетает обучение и развлечение. Игроки учатся отправлять HTTP-запросы, управлять игровым процессом и применять стратегическое мышление. Для этого разработчики предоставляют подробную документацию, API и диаграммы проектирования, что делает игру не только интересной, но и полезной для профессионального роста.
«API Wars — это не просто игра, а мощный инструмент для обучения. Мы хотим, чтобы игроки не только получали удовольствие, но и развивали свои навыки в программировании и разработке», — подчеркнул автор проекта Станислав Макиевский, старший преподаватель кафедры индустриального программирования РТУ МИРЭА.
Актуальность проекта связана с растущим спросом на IT-специалистов и необходимостью их качественной подготовки. API Wars предлагает современный подход к обучению, который позволяет игрокам осваивать новые технологии в легкой и доступной форме.
Разработчики планируют запустить полную версию игры в течение 12 месяцев, привлечь не менее 10 000 активных пользователей в первый год и реализовать два режима игры: классические битвы и королевская игра. Также важно обеспечить стабильную работу серверов для одновременной игры 1000 пользователей.
Сейчас игра находится на бета-тестировании среди студентов специализации «Фуллстек-разработчик» РТУ МИРЭА. Проект уже включает ключевые игровые механики: управление кораблями, PvP-бои, торговлю, добычу ресурсов, процедурную генерацию звездных систем и реалистичную физику. Использование модульной архитектуры, PostgreSQL и REST API позволяет легко масштабировать игру, добавляя новые функции.
Проект уже получил положительные отзывы от сторонних разработчиков, отметивших его гибкость и развитую игровую механику. Команда разработчиков вошла во Всероссийском рейтинге в ТОП-1000 студенческих стартапов. В планах — участие в конкурсе стартапов «Новаторы Москвы», предложенное Департаментом Москвы. Ранее игра была представлена на «Акселераторе 5.0 РТУ МИРЭА» и получила грант на развитие.
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Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.
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Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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