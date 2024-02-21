В МГППУ узнали, чего боятся российские школьники

Психологи МГППУ выяснили, что тревожность как индивидуальная психологическая характеристика проявляется во всех аспектах школьной жизни российских учащихся. Самыми значимыми проблемами школьников стали страх самовыражения, экзаменов и низкая физиологическая сопротивляемость стрессу.

Репрезентативную выборку исследования составили 2109 обучающихся 3-8 классов школ Центрального и Приволжского федеральных округов России. Участники исследования заполняли опросник «Тест школьной тревожности Филлипса». Результаты опубликованы в журнале «Вестник практической психологии образования».

Самыми значимыми для обучающихся 3–8 классов проблемами оказались страх самовыражения, ситуации проверки знаний и низкая физиологическая сопротивляемость стрессу. У девочек показатели тревожности оказались выше, чем у мальчиков, особенно в ситуациях самораскрытия, предъявления себя другим, демонстрации своих возможностей, проверки знаний. С возрастом тревожность снижается.

Опросник можно рекомендовать школьным психологам для применения в практике психолого-педагогического сопровождения разных групп учащихся в целях мониторинга и поддержки стратегий, направленных на создание благоприятных условий развития обучающихся.

«Результаты исследования показали, что самыми распространенными причинами постоянного беспокойства у детей являются страхи самовыражения, ситуации проверки знаний и низкая физиологическая сопротивляемость стрессу. В этой связи родителям важно обращать внимание на поведение детей. Поговорите с ребенком о его чувствах, постарайтесь понять, что именно его тревожит. Поддержите его — скажите, что верите в него и он сможет справиться со всеми сложностями», — отметила Татьяна Егоренко, заведующая кафедрой «Педагогическая психология имени профессора В. А. Гуружапова» МГППУ.

Ученый также указала на то, что девочки чаще мальчиков проявляют тревожность, причинами которой становятся экзамены и ситуации, связанные с самопрезентацией и демонстрацией своих возможностей окружающим. При этом с возрастом интенсивность беспокойства, связанного с необходимостью проверки знаний, у детей снижается.

«Учителя могут снижать уровень тревожности у детей за счет создания доброжелательной атмосферы в классе. Дети должны чувствовать себя комфортно, в безопасности. Важно помогать им развивать уверенность в себе: замечать их успехи, даже если они небольшие, учить их справляться со стрессом с помощью навыков самоконтроля и техник, способствующих эмоциональному расслаблению», — уточнила Анна Лобанова, доцент кафедры «Педагогическая психология имени профессора В. А. Гуружапова» факультета психологии образования МГППУ.

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МГППУ 37 статей Московский государственный психолого-педагогический университет (МГППУ) - первый в России психологический университет: 12 факультетов, из которых 7 психологических, 23 психологические кафедры, 22 специальности и направления подготовки. МГППУ - участник программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030». МГППУ по итогам предметных рейтингов вузов России 2022 года RAEX вошел в число лучших вузов страны по психологии и педагогике.