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14 минут назад
ТюмГУ
18

Генетики ТюмГУ выяснили, что чир имеет хороший потенциал для разведения

4.4

Ученые кафедры экологии и генетики Школы естественных наук ТюмГУ и Санкт-Петербургского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии изучили рыбу чира (Coregonus nasus) из бассейна реки Обь и одомашненной популяции, размножающейся за пределами естественного ареала.

ТюмГУ
# одомашнивание
# разведение
# рыбы
# сиговые рыбы
# чир
Чир / © L. M. Turner. Turner, L. M. (1886) Contributions to the Natural History of Alaska, ru.wikipedia.org

Статья «Цитоморфологические и генетические показатели раннего онтогенеза дикого и выращиваемого чира (Coregonus nasus)» генетиков Александра и Светланы Селюковых, Оксаны Жигилевой, Леонида Шумана и Веры Богдановой вышла в журнале «Аквакультура и рыболовство».

Сиговые рыбы — значимый элемент северных водных экосистем, но благодаря их промысловой ценности популяции рыбы сегодня резко сокращаются. В этой связи большое значение приобретают исследования репродуктивного потенциала и генетического качества молоди от диких производителей и одомашненных маточных стад.

Широкий сиг обитает в бассейне Северного Ледовитого океана на западе до Чукотки и Аляски на востоке. Это сравнительно малоизученный вид сиговых рыб. Известно, что чир рано отделился от других видов сиговых, имеет относительно небольшое число хромосом и довольно низкое разнообразие.

Ранее авторы изучали естественные популяции сиговых рыб из озера Байкал, Аляски и Восточной Сибири. Одомашненные популяции плохо изучены, поскольку широкий чир только недавно стал объектом аквакультуры.

Исследователи изучили самые ранние процессы, связанные с формированием половых клеток у эмбрионов и молоди чира. Они сравнили две группы чира, содержащихся в разных условиях, чтобы понять, как изменяются генетическая структура и репродуктивный потенциал при искусственном воспроизводстве.

Эмбрионы и молодь чира на разных стадиях развития были получены из рыбоводческого хозяйства «Форват» (Ленинградская область). Здесь маточное стадо чира (из реки Обь) успешно искусственно воспроизводится не менее пяти поколений.

Для сравнения были исследованы эмбрионы и молодь дикой популяции чира, полученные на Тобольском инкубаторе (эмбрионы из реки Северная Сосьва, приток реки Обь). Данные свидетельствуют, что генетическое разнообразие чира при искусственном воспроизводстве на протяжении пяти поколений не уменьшается.

Таким образом, чир-сиг имеет большой потенциал для адаптации и селекции при интродукции в аквакультуру за пределами его естественной среды обитания. Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ. 

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ТюмГУ
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Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
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ТюмГУ
# одомашнивание
# разведение
# рыбы
# сиговые рыбы
# чир
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Unitsky String Technologies Inc.
# грузоперевозки
# дублер
# маршрут
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