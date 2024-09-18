В Перми разработали умную теплицу для растений

В последние годы, чтобы исключить участие человека в сфере сельского хозяйства, разрабатывают автономные роботизированные системы, которые сочетают в себе искусственный интеллект с устройствами для выращивания растений. Такие модули позволяют решать сложные комплексные задачи, обеспечивая стабильный рост сортовых культур в сложных рискованных условиях. Ученые Пермского Политеха разработали умный роботизированный тепличный комплекс, который минимизирует контакт растений с окружающей средой и создает удобрения на основе вторичных ресурсов с агростоков. Система с постоянным наблюдением и автоматическим питанием сельхозкультур позволит уменьшить количество вредных стоков и сэкономить удобрения, обеспечив замкнутый цикл выращивания.

Статья с подробными результатами опубликована в журнале «Вестник ПНИПУ. Химическая технология и биотехнология». Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Современные агрокомплексы представляют собой высокотехнологические системы с большой степенью роботизации и автоматизации. Кроме того, они должны стремиться к безотходному процессу растениеводства и животноводства, в идеале реализуя замкнутые циклы в сельском хозяйстве.

Сейчас агропромышленные стоки в основном подлежат утилизации, что экономически нецелесообразно. Ученые Пермского Политеха ранее разработали способ их переработки в азотно-фосфорное удобрение. Эта технология легла в основу создания умной тепличной системы для выращивания растений, которая способна сама изготавливать удобрения и применять их для подкормки растений в автоматическом режиме.

Для синтеза питательного раствора используется реактор, в котором агростоки в процессе химической реакции превращаются в комплексное магнийаммонийфосфатное удобрение – струвит. Далее в виде суспензии он дозировано подается к корням растений системой управления.

«Факт необходимости внесения струвита к корням растений и область, куда их нужно подвести, вычисляется на основе цвета, формы и отличительных особенностей листьев, которые фиксируются видеокамерой. Она формирует оперативный сигнал, который передается на устройство управления. Функция распознавания сельскохозяйственной ситуации исключает необоснованную избыточность приготовляемого удобрения, за счет чего достигается его экономия», – рассказывает доцент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ, кандидат технических наук Андрей Старостин.

Политехники отмечают, что обычно в агропромышленности внесение питательного раствора к растениям осуществляется через определенные, заранее установленные интервалы времени, не учитывая особенности роста растений. Разработка же ученых способствует более бережному отношению к выращиванию культур, с помощью машинного зрения фиксируя недостаток определенных веществ в растениях.

А оформление устройства в виде автономного тепличного комплекса позволяет свободно выращивать сельскохозяйственные культуры в зонах рискованного земледелия, где частые изменения погодно-климатических условий негативно сказываются на урожайности.

Созданный учеными ПНИПУ комплекс может быть полезен как для выращивания растений в сложных условиях, так и для утилизации агростоков без ущерба для окружающей среды. Возможности устройства способствуют экономному использованию удобрений и качественному поддержанию здорового роста посевов.

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ПНИПУ 798 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.