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47 минут назад
Unitsky String Technologies Inc.
44

Белорусские инженеры разработали уникальную систему разблокировки дверей

4.4

Конструкция дверей транспортного средства — важный элемент безопасности и комфорта пассажиров. Специалисты компании UST Inc. разработали для своих беспилотных электромобилей (юнимобилей) уникальную модель прислонно-сдвижных дверей, сводящую риск травмирования к минимуму.

Unitsky String Technologies Inc.
# двери
# Струнные технологии
# струнный транспорт
# транспорт
# электромобили
# юнимобиль
юнибус
Юнибус U4-210 / © Unitsky String Technologies Inc.

В фокусе внимания — максимальная безопасность пассажиров

Прислонно-сдвижные двери, используемые в юнимобилях, разрабатывались для функционирования в полностью автоматизированном транспорте. Поэтому перед разработчиками сразу возник ряд задач:

• наладить дистанционный контроль за процессом открытия/закрытия дверей;
• реализовать возможности обнаружения препятствий и реагирования на различные ситуации;
• обеспечить открытие дверей при отключении питания.

При этом конструкция дверей должна быть максимально простой и надежной.

Исключительно для беспилотного транспорта

Дверная система, разработанная UST Inc., обеспечивает безопасность пассажиров во время движения юнимобиля и на остановочных пунктах, защищает от погодных и температурных воздействий, а также от шума.

В системе предусмотрена возможность беспрепятственного аварийного выхода пассажиров, аварийного открытия дверей с внешней стороны спасателями или персоналом.

Стенд для испытания прислонно-сдвижных дверей / © Unitsky String Technologies Inc.

Для этого двери оснащены специальными датчиками, передающими информацию на контролирующую бортовую систему управления (БСУ), в которой прописаны алгоритмы для любых ситуаций.

Изобретенный инженерами UST Inc. механизм аварийной разблокировки может быть адаптирован для любой конструкции дверной системы. Это достигается за счет использования для разблокировки дверей гибких тросов дистанционного управления, которые можно провести к любому узлу системы.

Также в конструкцию механизма включена общая ось для разблокировки дверей изнутри (с помощью ручки аварийной разблокировки) или снаружи (с помощью РИЦ-ключа).

Работает система следующим образом: за защитной крышкой в салоне юнимобиля находится ручка аварийной разблокировки. С открытием крышки автоматически подается сигнал БСУ. После получения сигнала БСУ проанализирует обстановку и разблокирует аварийную ручку, удерживаемую электромагнитом. Механизм аварийной разблокировки работает, даже если юнимобиль обесточен.

Однако если в момент подачи сигнала юнимобиль движется с большой скоростью, ручка остается заблокированной.

Вернуть систему в рабочее состояние можно только вручную – с помощью РИЦ-ключа.

Риск травмирования дверями исключен

Прислонно-сдвижные двери юнимобилей оснащены датчиками, которые позволяют интеллектуальной системе обнаруживать препятствия, анализировать обстановку в дверном проеме и реагировать на ту или иную ситуацию.

Испытания защемления дверей, проведенные компанией Unitsky String Technologies Inc. / © Unitsky String Technologies Inc., www.youtube.com

В каждой дверной створке установлены тактильные (реагируют на прямой контакт с объектом) и емкостные (реагируют на объект на расстоянии) датчики. Именно они основной гарант отсутствия защемления и волочения.

Благодаря такой системе касание в дверях струнного транспорта либо не происходит, либо оказывается незначительным и не наносит никакого ущерба здоровью или имуществу пассажиров. Сами механизмы движения дверных полотен работают практически бесшумно.

Конструкция имеет увеличенный дверной просвет, она более компактная и легкая по сравнению с аналогами, полностью автоматическая с элементами интеллектуальной системы управления. 

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Unitsky String Technologies Inc.
5 статей
Международная инжиниринговая компания, которая разрабатывает, проектирует, тестирует и эксплуатирует транспортно-инфраструктурные комплексы в эстакадном исполнении. Головной офис компании находится в Минске. UST Inc. располагает двумя демонстрационно-испытательными центрами – в Беларуси и Объединённых Арабских Эмиратах, производственным комплексом и конструкторскими бюро. Компания аккредитована в качестве научной организации в Национальной академии наук Беларуси и Государственном комитете по науке и технологиям, получила более 200 международных патентов на изобретения, промышленные образцы, товарные знаки.
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Unitsky String Technologies Inc.
# двери
# Струнные технологии
# струнный транспорт
# транспорт
# электромобили
# юнимобиль
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