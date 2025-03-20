Московские ученые научились определять личность пользователя по «клавиатурному почерку»

В РТУ МИРЭА разработали модуль аутентификации и поведенческого анализа, который идентифицирует пользователей по их уникальному клавиатурному почерку. Цель проекта — повысить уровень безопасности доступа к информационной системе предприятия.

Суть разработки заключается в анализе характеристик набора текста на клавиатуре — скорость, динамика печати и другие параметры. На основе этих данных модуль создает уникальный для каждого пользователя вектор характеристик и сравнивает его с шаблоном в базе данных. Если параметры совпадают, пользователь успешно проходит авторизацию. Система также автоматически обновляет шаблоны, адаптируясь к изменениям в поведении пользователя.

«Внедрение клавиатурного почерка в информационные системы организации повысит уровень защищенности доступа посредством добавления третьего фактора – характера печати пользователя. Такой метод не требует дополнительного оборудования, что значительно снижает затраты на внедрение», — рассказали авторы проекта Виктория Ефрюкова и Матвей Стольников, студенты кафедры КБ-1 «Защита информации» Института кибербезопасности РТУ МИРЭА.

Актуальность проекта связана с растущими угрозами кибербезопасности, особенно со стороны внутренних нарушителей. Традиционные методы аутентификации, такие как пароли, часто оказываются уязвимыми. Новая система предлагает надежную альтернативу, которая защищает от несанкционированного доступа.

«Система проста в использовании, не требует дополнительного оборудования и подходит для любых организаций: от небольших фирм до крупных корпораций», – отмечает Василий Шутов, научный руководитель проекта, преподаватель кафедры «Защита информации» РТУ МИРЭА.

В планах разработчиков — исследование влияния физического состояния человека на его клавиатурный почерк, что сделает систему еще более точной и адаптивной.

Проект представлен на «Акселераторе 5.0 РТУ МИРЭА» и получил грант на дальнейшее развитие.

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РТУ МИРЭА 40 статей МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».