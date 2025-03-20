  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Только что
РТУ МИРЭА
2

Московские ученые научились определять личность пользователя по «клавиатурному почерку»

4.9

В РТУ МИРЭА разработали модуль аутентификации и поведенческого анализа, который идентифицирует пользователей по их уникальному клавиатурному почерку. Цель проекта — повысить уровень безопасности доступа к информационной системе предприятия.

РТУ МИРЭА
# аутентификация
# идентификация
# клавиатурный почерк
# пользователи
В РТУ МИРЭА научились определять личность пользователя по «клавиатурному почерку» / © Maxim Tolchinskiy, unsplash.com

Суть разработки заключается в анализе характеристик набора текста на клавиатуре — скорость, динамика печати и другие параметры. На основе этих данных модуль создает уникальный для каждого пользователя вектор характеристик и сравнивает его с шаблоном в базе данных. Если параметры совпадают, пользователь успешно проходит авторизацию. Система также автоматически обновляет шаблоны, адаптируясь к изменениям в поведении пользователя.

«Внедрение клавиатурного почерка в информационные системы организации повысит уровень защищенности доступа посредством добавления третьего фактора – характера печати пользователя. Такой метод не требует дополнительного оборудования, что значительно снижает затраты на внедрение», — рассказали авторы проекта Виктория Ефрюкова и Матвей Стольников, студенты кафедры КБ-1 «Защита информации» Института кибербезопасности РТУ МИРЭА.

Актуальность проекта связана с растущими угрозами кибербезопасности, особенно со стороны внутренних нарушителей. Традиционные методы аутентификации, такие как пароли, часто оказываются уязвимыми. Новая система предлагает надежную альтернативу, которая защищает от несанкционированного доступа.

«Система проста в использовании, не требует дополнительного оборудования и подходит для любых организаций: от небольших фирм до крупных корпораций», – отмечает Василий Шутов, научный руководитель проекта, преподаватель кафедры «Защита информации» РТУ МИРЭА.

В планах разработчиков — исследование влияния физического состояния человека на его клавиатурный почерк, что сделает систему еще более точной и адаптивной.

Проект представлен на «Акселераторе 5.0 РТУ МИРЭА» и получил грант на дальнейшее развитие.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
РТУ МИРЭА
40 статей
МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
Показать больше
РТУ МИРЭА
# аутентификация
# идентификация
# клавиатурный почерк
# пользователи
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
20 Мар
Бесплатно
Известный и неизвестный Королев
Политехнический музей
Москва
Лекция
20 Мар
Бесплатно
Без слов поняли: паралингвистика в повседневности
Библиотека Екатерингофская
Санкт-Петербург
Лекция
20 Мар
Бесплатно
Физика плазмы. Плазменно-жидкостные системы
Milmax Science
Казань
Лекция
20 Мар
Бесплатно
Двойной лекторий: «‎Как узнать, что на дне?» и «Белое море глазами водолазов»
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
20 Мар
Бесплатно
Детрит и экосистемы: как «мертвое» органическое вещество влияет на жизнь планеты
Русское географическое общество
Москва
Лекция
21 Мар
Бесплатно
Космос на Земле
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
21 Мар
500
Эволюционная история черепах (криптодиры: Testudinoidea + Americhelydia)
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
21 Мар
700
Теория струн для чайников
Зануда
Санкт-Петербург
Экскурсия
22 Мар
1200
Экскурсия в музей ракетно-космической техники имени С.П. Королева
Твой сектор космоса
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 19:07
Илья

Современные люди произошли не от одной, а как минимум от двух древних популяций

Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.

Биология
# Homo sapiens
# происхождение человека
# эволюция
17 марта
ТГУ

Томские физики сделали неожиданное открытие: волновая функция одного электрона оказалась способна поддерживать особые квазичастицы

В мире квантовой физики каждый день происходят удивительные открытия, которые меняют наше понимание фундаментальных законов природы. Недавнее исследование, проведенное на физическом факультете ТГУ, раскрыло новые свойства электронов, которые могут иметь важные последствия для квантовой электродинамики и технологий будущего. Ученые обнаружили, что волновая функция одного электрона может поддерживать особые квазичастицы — плазмон-поляритоны.

ТГУ
# волновая функция
# квазичастицы
# плазмон-поляритоны
# электроны
Вчера, 07:28
Андрей

Птенец колибри-якобина притворился гусеницей, чтобы защититься от хищников

Биологи набрели в лесах Панамы на гнездо колибри-якобина, где только что вылупился птенец. Когда специалисты рассмотрели его, то увидели необычно много рыжеватого пуха на теле, а сам птенец странно дергал головой. Скорее всего, птенец таким образом защищался от опасности — он подражал волосатой гусенице, которая обычно так же шевелится при угрозе. По словам исследователей, это редкий случай для птиц и тем более удивительный пример мимикрии позвоночного животного под беспозвоночное.

Биология
# гусеницы
# колибри
# мимикрия
# насекомые
# подражание
# птенцы
# птицы
# хищничество
15 марта
Юлия Трепалина

Психологи назвали сроки полного эмоционального разрыва с бывшими

Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).

Психология
# отношения
# привязанность
# разрыв
# расставание
# романтические отношения
# эмоции
Позавчера, 19:07
Илья

Современные люди произошли не от одной, а как минимум от двух древних популяций

Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.

Биология
# Homo sapiens
# происхождение человека
# эволюция
17 марта
ТГУ

Томские физики сделали неожиданное открытие: волновая функция одного электрона оказалась способна поддерживать особые квазичастицы

В мире квантовой физики каждый день происходят удивительные открытия, которые меняют наше понимание фундаментальных законов природы. Недавнее исследование, проведенное на физическом факультете ТГУ, раскрыло новые свойства электронов, которые могут иметь важные последствия для квантовой электродинамики и технологий будущего. Ученые обнаружили, что волновая функция одного электрона может поддерживать особые квазичастицы — плазмон-поляритоны.

ТГУ
# волновая функция
# квазичастицы
# плазмон-поляритоны
# электроны
6 марта
Юлия Трепалина

Психологи проверили, связано ли восприятие двояких картинок с чертами личности

В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.

Психология
# двойственные изображения
# личностные качества
# оптическая иллюзия
# черты личности
15 марта
Юлия Трепалина

Психологи назвали сроки полного эмоционального разрыва с бывшими

Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).

Психология
# отношения
# привязанность
# разрыв
# расставание
# романтические отношения
# эмоции
1 марта
Полина Меньшова

Психологи объяснили, почему стремление быть счастливым приводит к несчастью

Исследователи из Южной Кореи и Канады нашли новое объяснение «парадоксу счастья». Они обнаружили, что попытки стать счастливее приводят к противоположному результату, потому что истощают систему самоконтроля.

Психология
# самоконтроль
# счастье
# удовлетворенность жизнью
# уровень счастья
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 64

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно