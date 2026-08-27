Дым от лесных пожаров изменил химический состав дождя и принес почве больше питательных веществ
Лесные пожары не только загрязняют воздух, но и неожиданно помогают природе. Американские ученые выяснили, что дожди, проходящие через дымовые тучи, превращаются в настоящие питательные растворы. Очищая задымленный воздух, такие ливни смывают на землю и в водоемы главные элементы для роста растений.
Исследовательская группа из Университета штата Юта (США) проанализировала состав осадков более чем на 250 станциях мониторинга по всей стране. Ученые сопоставили спутниковые снимки перемещения дымовых облаков с данными о химическом составе дождевой воды за 2014, 2020 и 2022 годы. Выяснилось, что в дни, когда ливни проходили прямо сквозь задымленный воздух, концентрация ключевых питательных веществ (фосфор, азот и калий) в воде резко росла по сравнению с обычными дождливыми днями. Результаты исследования опубликовали в журнале Global Change Biology.
Проходя сквозь дым, дождевая вода кардинально изменила химический состав. В ней сильно выросла концентрация доступного фосфора (в среднем на 46%), калия (на 41%) и азота (на 36%). Вместе с тем на землю выпадали повышенные дозы кальция, магния и сульфатов. В дождевых пробах ученые обнаружили микроскопическую золу и угольную пыль. Вымываясь из атмосферы, они мгновенно растворились в воде и насытили ее полезными элементами.
Эффект от «дымовых дождей» проявился по-разному в зависимости от географии. На западе США и на Аляске «дымовых осадков» выпадало больше всего, что приводило к скачкам уровня аммония и калия. В отдельных западных штатах каждый день задымленных ливней увеличивал уровень азота в дождевой воде более чем в два раза. На северо-востоке страны дожди вымывали из дыма преимущественно фосфор — его концентрация там возрастала более чем на 100%. В масштабах всей страны за аномальный 2022 год на долю обогащенных осадков пришлось от 20% до 30% всего годового объема фосфора, калия и кальция, поступивших в почву.
Кроме того, ученые зафиксировали существенный сдвиг в соотношении азота и фосфора в осадках. На трех четвертях станций наблюдения дожди из дымовых туч приносили пропорционально больше азота, чем фосфора.
Авторы научной работы отметили двойственный эффект этого явления. С одной стороны, дополнительный приток фосфора и азота стимулирует рост лесов и помогает им быстрее восстанавливаться. С другой — попадая в горные озера и реки, такое «природное удобрение» способно нарушить хрупкий баланс водных экосистем и вызвать бурное цветение цианобактерий, опасных синезеленых водорослей.
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