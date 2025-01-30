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Ученые узнали, почему одним людям вкус кофе кажется более горьким, чем другим
Исследователи из Германии выявили новую группу горьких соединений в обжаренном кофе сорта арабика и изучили, как они влияют на его вкус. Еще ученые узнали, почему одним людям напиток бодрости кажется более горьким, чем другим.
Хотя кофеин, содержащийся в кофе, имеет горький вкус, даже напиток без него может быть горьким, поскольку в нем содержатся другие вещества, придающие такой привкус. Они образуются в процессе обжарки кофейных зерен. В исследованиях, опубликованных в двух статьях журнала Food Chemistry, ученые из Мюнхенского технического университета (Германия) нашли еще один ранее неизвестный класс веществ, которые образуются при обжарке кофе.
Для этого исследователи сосредоточили внимание на мозамбиозиде, содержащемся в зернах арабики. Он примерно в 10 раз более горький, чем кофеин, и активирует два из 25 типов рецепторов, отвечающих за горький вкус, — TAS2R43 и TAS2R46. Однако более ранние исследования тех же ученых показали, что концентрация мозамбиозида значительно снижается во время обжарки, поэтому он может влиять на горечь напитка лишь в очень незначительной степени. Это побудило ученых проверить, будут ли продукты распада мозамбиозида горькими и могут ли они повлиять на вкус кофе.
Выяснилось, что во время обжарки образуются семь продуктов распада мозамбиозида в разных концентрациях (в зависимости от температуры и продолжительности обжарки), все они почти полностью переходят в напиток при заваривании. Ученые опробовали их действие на культуре клеток и узнали, что эти вещества активируют те же типы рецепторов горького вкуса, что и мозамбиозид, а три продукта его распада — даже сильнее, чем он сам.
Тем не менее концентрация этих веществ в сваренном кофе остается слишком низкой, чтобы самостоятельно придавать заметный вкус напитку. Только сочетание мозамбиозида и продуктов его распада при обжарке привело к тому, что восемь из 11 участников эксперимента почувствовали горький вкус. При этом один из испытуемых рассказал о терпкости, а оставшиеся двое не почувствовали никаких особенностей вкуса.
После этого эксперимента ученые провели генетический тест и выяснили, что чувствительность к горькому вкусу кофе зависит от генетической предрасположенности. Двое добровольцев обладали сразу обоими дефектными вариантами гена рецептора TAS2R43. Семеро участников имели один неповрежденный и один дефектный вариант рецептора, и только у двоих испытуемых обе копии гена оказались неповрежденными.
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