Китай и Чили объединили усилия в крупнейшей экспедиции по изучению глубин желоба Атакама

Совместная китайско-чилийская экспедиция ставит своей целью исследование 700-километрового участка желоба Атакама — одной из самых глубоких океанических впадин на Земле.

Китайское научно-исследовательское судно Tan Suo Yi Hao / © Chinese Academy of Sciences

Экспедиция стартовала 19 января 2026 года на борту китайского научно-исследовательского судна Tan Suo Yi Hao. Трехмесячная миссия, рассчитанная на период с января по март, объединила Китайскую академию наук (CAS) и Университет Консепсьона (Чили).

Перед учеными стоит задача высокого риска и огромной научной значимости: поиск геологических механизмов, вызывающих цунами и землетрясения, а также изучение необычных форм жизни, существующих в полной темноте и потенциально способных открыть путь к созданию новых лекарств.

Экспедицию возглавляет исследователь Ду Мэнжань — один из ученых, вошедших в список Nature как ведущие специалисты 2025 года. Масштабы миссии значительно превосходят все предыдущие исследования региона.

Экспедиция стала кульминацией многолетнего научного партнерства, благодаря которому чилийские исследователи получили эксклюзивный доступ к передовым китайским технологиям.

Объектом исследования стал желоб Атакама — подводный каньон длиной около 6 000 километров и глубиной до 8 000 метров. Это территория крайностей, где тектонические плиты Наска и Южноамериканская сталкиваются в медленном, но мощном процессе, порождающем одни из самых разрушительных землетрясений на планете.

Чтобы достичь этих глубин, команда задействует пилотируемый батискаф Fendouzhe — один из самых совершенных аппаратов своего класса в мире, способный погружаться на глубину более 10 000 метров.

Если раньше дистанционные датчики давали лишь фрагментарное представление о желобе, то Fendouzhe обеспечивает физическое присутствие человека в экстремальной среде. Внутри усиленного корпуса трое участников погружения спустятся в мир абсолютной тьмы, наблюдая за окружающей средой через толстые иллюминаторы, пока роботизированные манипуляторы будут собирать образцы хемосинтетической жизни — организмов, не нуждающихся в солнечном свете и питающихся химической энергией Земли.

Аппарат также оснащен камерами высокого разрешения, позволяющими детально фиксировать всё происходящее в глубинах океана.

Миссия нацелена сразу на три ключевых научных направления. Во-первых, она может внести вклад в глобальную систему предотвращения природных катастроф за счет изучения сейсмических поясов, угрожающих странам Тихоокеанского региона цунами.

Во-вторых, исследования помогут прояснить климатические процессы, поскольку желоб Атакама играет роль гигантского «переработчика» углерода.

И, наконец, ученые надеются обнаружить редкие молекулы, способные привести к прорывам в биомедицине.