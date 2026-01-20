Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Китай и Чили объединили усилия в крупнейшей экспедиции по изучению глубин желоба Атакама
Совместная китайско-чилийская экспедиция ставит своей целью исследование 700-километрового участка желоба Атакама — одной из самых глубоких океанических впадин на Земле.
Экспедиция стартовала 19 января 2026 года на борту китайского научно-исследовательского судна Tan Suo Yi Hao. Трехмесячная миссия, рассчитанная на период с января по март, объединила Китайскую академию наук (CAS) и Университет Консепсьона (Чили).
Перед учеными стоит задача высокого риска и огромной научной значимости: поиск геологических механизмов, вызывающих цунами и землетрясения, а также изучение необычных форм жизни, существующих в полной темноте и потенциально способных открыть путь к созданию новых лекарств.
Экспедицию возглавляет исследователь Ду Мэнжань — один из ученых, вошедших в список Nature как ведущие специалисты 2025 года. Масштабы миссии значительно превосходят все предыдущие исследования региона.
Экспедиция стала кульминацией многолетнего научного партнерства, благодаря которому чилийские исследователи получили эксклюзивный доступ к передовым китайским технологиям.
Объектом исследования стал желоб Атакама — подводный каньон длиной около 6 000 километров и глубиной до 8 000 метров. Это территория крайностей, где тектонические плиты Наска и Южноамериканская сталкиваются в медленном, но мощном процессе, порождающем одни из самых разрушительных землетрясений на планете.
Чтобы достичь этих глубин, команда задействует пилотируемый батискаф Fendouzhe — один из самых совершенных аппаратов своего класса в мире, способный погружаться на глубину более 10 000 метров.
Если раньше дистанционные датчики давали лишь фрагментарное представление о желобе, то Fendouzhe обеспечивает физическое присутствие человека в экстремальной среде. Внутри усиленного корпуса трое участников погружения спустятся в мир абсолютной тьмы, наблюдая за окружающей средой через толстые иллюминаторы, пока роботизированные манипуляторы будут собирать образцы хемосинтетической жизни — организмов, не нуждающихся в солнечном свете и питающихся химической энергией Земли.
Аппарат также оснащен камерами высокого разрешения, позволяющими детально фиксировать всё происходящее в глубинах океана.
Миссия нацелена сразу на три ключевых научных направления. Во-первых, она может внести вклад в глобальную систему предотвращения природных катастроф за счет изучения сейсмических поясов, угрожающих странам Тихоокеанского региона цунами.
Во-вторых, исследования помогут прояснить климатические процессы, поскольку желоб Атакама играет роль гигантского «переработчика» углерода.
И, наконец, ученые надеются обнаружить редкие молекулы, способные привести к прорывам в биомедицине.
Амфибии страдают от отдельных видов смертельно опасных заболеваний, среди которых выделяются грибковые инфекции. Ученые выяснили, что торговля лягушками из Бразилии, часто бывшими носителями местного вида грибка, привела к его глобальному распространению.
Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.
Ученые доказали существование топологических состояний материи там, где ранее это считалось невозможным из-за разрушения привычных свойств частиц. Оказалось, даже в условиях квантового хаоса могут спонтанно возникать структуры, устойчивые к внешним возмущениям. Для этого пришлось пересмотреть фундаментальное определение топологии, отделив его от классического поведения электронов.
Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.
Международная научная группа при участии МФТИ разработала композитный гель-полимерный электролит для аккумуляторов. Этот материал позволит создать безопасные высокомощные батареи, что важно для электромобилей, гаджетов и систем хранения энергии.
Амфибии страдают от отдельных видов смертельно опасных заболеваний, среди которых выделяются грибковые инфекции. Ученые выяснили, что торговля лягушками из Бразилии, часто бывшими носителями местного вида грибка, привела к его глобальному распространению.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
22 Ноября, 2018
«Орион»: улететь за пределы околоземной орбиты
12 Декабря, 2016
10 гаджетов для тех, кого не отпускает прошлое
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии