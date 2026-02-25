Уведомления
Археологи описали зачатки письменности возрастом 40 тысяч лет
Люди, заселившие Центральную Европу около 40 тысяч лет назад, использовали системы геометрических знаков для фиксации и передачи информации. Статистический анализ показал, что по структуре эти последовательности похожи на древнейшую протописьменность Месопотамии, возникшую на десятки тысяч лет позже.
Археологи десятилетиями находят в пещерах костяные и каменные артефакты с регулярными насечками, точками и крестами. Долгое время в науке шли споры: являются ли эти отметины простым декором, случайными следами от разделки туш или осознанным способом записи данных? Из-за отсутствия точных инструментов анализа ученые не могли измерить информационную плотность этих знаков и корректно сравнить их с признанными системами письма.
Авторы исследования, опубликованного в журнале PNAS, проанализировали базу данных SignBase, содержащую сведения о 260 артефактах ориньякской культуры из пещер Швабского Альба. Ученые каталогизировали более 3000 отдельных символов — линий, точек, крестов и зигзагов, — присвоив каждому уникальный цифровой код. С помощью методов количественной лингвистики ученые рассчитали показатели энтропии, то есть то, насколько случайно или неслучайно одни знаки следуют за другими, а также частоту повторов для каждой последовательности знаков.
Чтобы определить природу этих знаков, применили алгоритмы классификации. Машину обучили различать три типа «текстов»: палеолитические символы, шумерскую протоклинопись периода Урук (3500 лет до нашей эры) и современные языки. Ученые проверяли, насколько структура знаков каменного века совпадает с первыми административными записями древних цивилизаций и современным алфавитным письмом.
Анализ показал, что знаки ориньякской культуры имеют уникальный статистический профиль: для них характерны низкая энтропия и высокая частота повторов. По этим параметрам они оказались практически идентичны древнейшей протописьменности Месопотамии периода Урук V.
В обеих системах часто встречаются длинные ряды одинаковых символов — это удобно для счета или календарей, но совершенно нехарактерно для записи живой речи. При этом и палеолитические знаки, и протописьменность четко отделяются от современных алфавитов, структура которых гораздо сложнее и привязана к фонетике.
Исследователи обнаружили, что древние авторы наносили знаки избирательно: на фигурках людей и животных из бивня мамонта информационная плотность оказалась на 15% выше, чем на орудиях труда. Ученые выявили культурные правила: например, точки почти всегда украшали антропоморфные образы и фигурки пещерных львов, тогда как кресты наносили на изображения мамонтов, лошадей и инструменты. Эта знаковая система оставалась стабильной в течение 10 тысяч лет, что свидетельствует о существовании конвенции — общепринятого набора правил, который передавался из поколения в поколение.
Научная работа подтверждает, что первые люди в Европе использовали внешние носители информации для координации жизни больших групп. Хотя эти знаки еще не были письменностью в строгом смысле, они выполняли схожую функцию — хранили знания вне человеческого мозга. Подобные системы внешней памяти стали ключевым инструментом когнитивной эволюции, позволившим людям сохранять и распространять жизненно важные сведения на огромных временных отрезках.
Специалисты Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН в ходе раскопок некрополя Артющенко-2 в Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили первые для данного памятника грунтовые склепы на некрополе Артющенко-2. Один из склепов содержал в себе останки не менее 7 человек, в том числе ребенка.
Коллектив ученых из лаборатории искусственных квантовых систем МФТИ, Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН и Сколтеха провел уникальный эксперимент, в котором исследовал явление резонансной флуоресценции в трехуровневой системе. На систему воздействовали сразу два источника излучения.
Особая физиологическая чувствительность к музыке, стихам, картинам, когда на пике удовольствия по коже бегут мурашки, может быть заложена в генах и передаваться по наследству, пришли к выводу ученые.
Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.
Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
