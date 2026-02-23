Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Сколько часов в год светит солнце в столицах Европы

Жители европейских стран не могут одинаково часто наслаждаться солнечной погодой. На инфографике показано, сколько солнечных часов в год бывает в среднем в каждой столице Европы.

Сколько часов в год светит солнце в столицах Европы / Maps.Interlude

Среди европейских столиц больше всего солнца получают Никосия (Кипр) и Валетта (Мальта). Оба островных государства расположены ближе к экватору, чем континентальная Европа. В обоих городах количество солнечных часов превышает три тысячи в год — 3314 часов и 3054 часа соответственно.

Среди континентальной Европы самыми солнечными оказались столицы Португалии, Греции и Испании. Жители Лиссабона в среднем получают 2806 солнечных часов в год, Афин — 2773 часа, Мадрида — 2769 часов.

Самой пасмурной европейской столицей стал исландский Рейкьявик. Там за год в среднем бывает 1326 солнечных часов. Также в конце рейтинга оказался Дублин — столица Ирландии, где в течение года солнце светит 1453 часа.

Москва оказалась солнечнее многих европейских городов. В российской столице солнце светит 1901 час в год. Для сравнения, в Париже этот показатель составляет 1662 часа, а в Минске — 1807 часов.