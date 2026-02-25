Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
xAI Маска получила доступ к секретным сетям Пентагона: Grok интегрируют в Минобороны США
Министерство обороны США готовится расширить использование систем искусственного интеллекта (ИИ) в своих наиболее защищенных секретных сетях. На этом фоне Пентагон пересматривает прежнюю ставку на одного поставщика ИИ.
Компания xAI Илона Маска подписала соглашение, позволяющее внедрить модель Grok в закрытые контуры Минобороны. Это решение принято на фоне нарастающих разногласий между военным ведомством и компанией Anthropic.
До недавнего времени именно модель Claude от Anthropic оставалась единственной ИИ-системой, допущенной к работе в строго засекреченных средах — от анализа разведданных до поддержки разработки вооружений и планирования боевых операций. Такой статус обеспечивал компании ключевую роль в ряде наиболее чувствительных военных процессов.
Конфликт с Anthropic возник вокруг ограничений. Суть разногласий — в пределах допустимого применения военного ИИ. Представители оборонного ведомства настаивают на доступе к моделям для всех законных задач, включая наблюдение и системы автономного вооружения.
Anthropic, в свою очередь, отказывается снимать часть встроенных ограничений даже в государственных системах. Эта позиция усилила напряженность: в Пентагоне уже дали понять, что могут пересмотреть статус компании как приоритетного поставщика, если ограничения не будут смягчены.
При этом замена Claude в секретных контурах — технически сложный и чувствительный процесс. Модель глубоко интегрирована в рабочие процессы, связанные с разведкой и стратегическим планированием. По сообщениям СМИ, Claude использовалась и в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро — решение было реализовано через партнерство Anthropic с Palantir Technologies.
В отличие от конкурента, xAI согласилась на стандарт Минобороны, предусматривающий использование модели для любых законных целей. Это открывает Grok путь из несекретных систем в наиболее закрытые военные сети.
Однако внутри оборонного ведомства звучат сомнения: некоторые специалисты считают, что Grok пока уступает Claude по зрелости и степени проверки в условиях работы с критически важными задачами. Интеграция новой модели в уже действующие системы потребует тщательной валидации.
Помимо Grok, в несекретных средах Минобороны уже используются модели Gemini от Google и ChatGPT от OpenAI. Обе компании также ведут переговоры о допуске к засекреченной инфраструктуре.
