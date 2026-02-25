Мурашки от музыки и искусства объяснили генетикой

Особая физиологическая чувствительность к музыке, стихам, картинам, когда на пике удовольствия по коже бегут мурашки, может быть заложена в генах и передаваться по наследству, пришли к выводу ученые.

Соприкосновение с искусством способно вызывать у людей сильные эмоциональные и физиологические реакции. Но почему одни люди, слушая гениальную музыку, читая потрясшие их стихи, рассматривая прекрасное произведение искусства, чувствуют, как от восторга по коже бегут мурашки, а другие такого никогда не испытывают?

Исследователи из Института психолингвистики Общества Макса Планка (Нидерланды), статья которых опубликована в журнале PLOS Genetics, выяснили, что по крайней мере часть ответа на этот вопрос кроется в наших генах.

Предыдущие исследования показали, что при возникновении так называемых эстетических (визуальное искусство и поэзия) или музыкальных мурашек задействованы те же нейронные системы мозга, которые участвуют в реакции на конкретные биологические стимулы, например на вкусную пищу. При этом то обстоятельство, что разные люди реагируют на эти стимулы по-разному, связано с индивидуальными различиями в физиологии и работе мозга.

Опираясь на эту информацию, ученые проанализировали ДНК 15 606 участников Lifelines — масштабного многопоколенческого исследования жителей северной части Нидерландов. Все эти люди сообщили о своей склонности или, наоборот, несклонности испытывать эстетические либо музыкальные мурашки.

Исследователи обнаружили, что до 29% вариаций в склонности к сильным физиологическим реакциям на музыку и искусство можно объяснить генетикой. Причем около четверти этого семейного вклада в склонность к мурашкам связано с передающимися по наследству распространенными генетическими вариантами. То есть генетический вклад в эмоциональную чувствительность к музыке и искусству можно считать довольно значительным, отметили исследователи.

Некоторые генетические факторы оказались общими для острого восприятия и музыки, и поэзии, и визуального искусства. Они связаны с такой индивидуальной личностной чертой, как открытость новому опыту и увлечение искусством, выяснили ученые. В то же время другие генетические факторы уникальны для каждой области: значит, в основе той или иной реакции людей на музыку, поэзию или изобразительное искусство лежат разные биологические механизмы.

Полученные результаты открыли пути для исследования биологических основ эмоционального опыта и объяснили, почему искусство воздействует на некоторых людей — в буквальном смысле — до глубины души, подытожили ученые.

