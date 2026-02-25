Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Мурашки от музыки и искусства объяснили генетикой
Особая физиологическая чувствительность к музыке, стихам, картинам, когда на пике удовольствия по коже бегут мурашки, может быть заложена в генах и передаваться по наследству, пришли к выводу ученые.
Соприкосновение с искусством способно вызывать у людей сильные эмоциональные и физиологические реакции. Но почему одни люди, слушая гениальную музыку, читая потрясшие их стихи, рассматривая прекрасное произведение искусства, чувствуют, как от восторга по коже бегут мурашки, а другие такого никогда не испытывают?
Исследователи из Института психолингвистики Общества Макса Планка (Нидерланды), статья которых опубликована в журнале PLOS Genetics, выяснили, что по крайней мере часть ответа на этот вопрос кроется в наших генах.
Предыдущие исследования показали, что при возникновении так называемых эстетических (визуальное искусство и поэзия) или музыкальных мурашек задействованы те же нейронные системы мозга, которые участвуют в реакции на конкретные биологические стимулы, например на вкусную пищу. При этом то обстоятельство, что разные люди реагируют на эти стимулы по-разному, связано с индивидуальными различиями в физиологии и работе мозга.
Опираясь на эту информацию, ученые проанализировали ДНК 15 606 участников Lifelines — масштабного многопоколенческого исследования жителей северной части Нидерландов. Все эти люди сообщили о своей склонности или, наоборот, несклонности испытывать эстетические либо музыкальные мурашки.
Исследователи обнаружили, что до 29% вариаций в склонности к сильным физиологическим реакциям на музыку и искусство можно объяснить генетикой. Причем около четверти этого семейного вклада в склонность к мурашкам связано с передающимися по наследству распространенными генетическими вариантами. То есть генетический вклад в эмоциональную чувствительность к музыке и искусству можно считать довольно значительным, отметили исследователи.
Некоторые генетические факторы оказались общими для острого восприятия и музыки, и поэзии, и визуального искусства. Они связаны с такой индивидуальной личностной чертой, как открытость новому опыту и увлечение искусством, выяснили ученые. В то же время другие генетические факторы уникальны для каждой области: значит, в основе той или иной реакции людей на музыку, поэзию или изобразительное искусство лежат разные биологические механизмы.
Полученные результаты открыли пути для исследования биологических основ эмоционального опыта и объяснили, почему искусство воздействует на некоторых людей — в буквальном смысле — до глубины души, подытожили ученые.
Специалисты Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН в ходе раскопок некрополя Артющенко-2 в Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили первые для данного памятника грунтовые склепы на некрополе Артющенко-2. Один из склепов содержал в себе останки не менее 7 человек, в том числе ребенка.
Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.
Коллектив ученых из лаборатории искусственных квантовых систем МФТИ, Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН и Сколтеха провел уникальный эксперимент, в котором исследовал явление резонансной флуоресценции в трехуровневой системе. На систему воздействовали сразу два источника излучения.
Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.
Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.
Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
3 Февраля, 2019
Что такое Больцмановский мозг
30 Августа, 2016
Нострадамус: пророк или мистификатор?
14 Декабря, 2018
Панспермия: могла ли жизнь «упасть» на Землю
7 Сентября, 2016
С точки зрения науки: любовь без ответа
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии