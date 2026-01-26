В Колумбии нашли древнейшего родственника сифилиса возрастом 5500 лет

Международная группа генетиков и археологов восстановила ДНК бактерии, поразившей человека в Южной Америке за тысячи лет до прибытия европейцев. Учёные подтвердили, что трепонематозы существовали в Новом Свете с глубокой древности, а ещё узнали, что древние жители Америки заразили ими местных зайцев.

Происхождение сифилиса — одна из главных медицинских загадок. Основная теория гласит, что моряки Христофора Колумба привезли новую болезнь из Америки в 1493 году, что вызвало страшную эпидемию в Европе. Скептики же утверждают, что болезнь была в Старом Свете всегда, но ее путали с проказой.

Чтобы решить спор, нужны древние ДНК. Археологи находили в Америке кости с характерными поражениями, но до сих пор самым старым геномам американских трепонем было не более 2000 лет. Это оставляло огромный исторический пробел.

Авторы статьи, опубликованной в журнале Science, изучили останки мужчины-охотника, найденные в скальном укрытии Текендама в Колумбии. Радиоуглеродный анализ показал, что он жил около 5500 лет назад. Примечательно, что на его костях не было видимых следов болезни. Бактерию обнаружили случайно, при скрининге всей ДНК из костной ткани.

Исследователям удалось «собрать» геном бактерии (штамм TE1-3) и сравнить его с сотней современных и древних образцов возбудителей сифилиса, фрамбезии и беджеля.

Генетический анализ показал, что найденный штамм не относится ни к одной из известных сегодня болезней. Это ранее неизвестный, вымерший подвид бактерии Treponema pallidum.

Чтобы узнать, когда возник этот вид, ученые применили метод «молекулярных часов». Он основан на том, что случайные мутации в ДНК накапливаются с относительно постоянной скоростью. Зная этот «ритм» и подсчитав количество отличий в геномах, можно вычислить, когда жил последний общий предок двух организмов. Расчеты показали, что найденный штамм отделился от общего предка всех трепонем около 13 700 лет назад. Это время совпадает с заселением Америки людьми через Берингов пролив. Скорее всего, первые палеоиндейцы принесли болезнь с собой из Евразии.

Анализ опроверг версию, что люди заразились от местных животных. Наоборот, геном бактерии, поражающей современных зайцев, выглядит как потомок человеческого штамма. Видимо, американских зайцев тысячи лет назад заразили именно люди. Эта версия бактерии передавалась не половым путем.

Несмотря на отсутствие следов на костях, древняя бактерия имела полный набор генов для атаки на организм, аналогичный современному сифилису.

Находка подтвердила, что в Америке действительно был свой уникальный «зоопарк» трепонем задолго до европейцев. Однако ситуация стала сложнее. Найденный штамм TE1-3 — это не «отец» современного сифилиса, а его дальний родственник (сестринская линия).

Это позволяет ученым выдвинуть модифицированную версию «колумбовой» гипотезы. В древней Америке циркулировали разные штаммы трепонем (включая предков TE1-3 и предков современного сифилиса), которые, вероятно, передавались бытовым путем или через кожу. Один из таких штаммов мог попасть в Европу с кораблями Колумба и там, в новых условиях, эволюционировать в половую форму — сифилис. Однако сам найденный штамм TE1-3 является тупиковой ветвью, которая не оставила прямых потомков среди возбудителей человеческих болезней сегодня.

Открытие доказывает, что история трепонемных болезней не ограничивается последними 500 годами. Это древние спутники человечества, которые эволюционировали и менялись вместе с миграциями наших предков, принимая формы, о которых мы сегодня можем только догадываться.

Максим Абдулаев 57 статей Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.