  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
26 января, 11:54
Максим Абдулаев
1

В Колумбии нашли древнейшего родственника сифилиса возрастом 5500 лет

❋ 3.8

Международная группа генетиков и археологов восстановила ДНК бактерии, поразившей человека в Южной Америке за тысячи лет до прибытия европейцев. Учёные подтвердили, что трепонематозы существовали в Новом Свете с глубокой древности, а ещё узнали, что древние жители Америки заразили ими местных зайцев.

Биология
# археология
# Колумб
# микробиология
# Новый Свет
# сифилис
# трепонематозы
Электронная микрофотография Treponema pallidum, возбудителя сифилиса / © NIAID

Происхождение сифилиса — одна из главных медицинских загадок. Основная теория гласит, что моряки Христофора Колумба привезли новую болезнь из Америки в 1493 году, что вызвало страшную эпидемию в Европе. Скептики же утверждают, что болезнь была в Старом Свете всегда, но ее путали с проказой.

Чтобы решить спор, нужны древние ДНК. Археологи находили в Америке кости с характерными поражениями, но до сих пор самым старым геномам американских трепонем было не более 2000 лет. Это оставляло огромный исторический пробел.

Авторы статьи, опубликованной в журнале Science, изучили останки мужчины-охотника, найденные в скальном укрытии Текендама в Колумбии. Радиоуглеродный анализ показал, что он жил около 5500 лет назад. Примечательно, что на его костях не было видимых следов болезни. Бактерию обнаружили случайно, при скрининге всей ДНК из костной ткани.

Исследователям удалось «собрать» геном бактерии (штамм TE1-3) и сравнить его с сотней современных и древних образцов возбудителей сифилиса, фрамбезии и беджеля.

Генетический анализ показал, что найденный штамм не относится ни к одной из известных сегодня болезней. Это ранее неизвестный, вымерший подвид бактерии Treponema pallidum.

Чтобы узнать, когда возник этот вид, ученые применили метод «молекулярных часов». Он основан на том, что случайные мутации в ДНК накапливаются с относительно постоянной скоростью. Зная этот «ритм» и подсчитав количество отличий в геномах, можно вычислить, когда жил последний общий предок двух организмов. Расчеты показали, что найденный штамм отделился от общего предка всех трепонем около 13 700 лет назад. Это время совпадает с заселением Америки людьми через Берингов пролив. Скорее всего, первые палеоиндейцы принесли болезнь с собой из Евразии.

Анализ опроверг версию, что люди заразились от местных животных. Наоборот, геном бактерии, поражающей современных зайцев, выглядит как потомок человеческого штамма. Видимо, американских зайцев тысячи лет назад заразили именно люди. Эта версия бактерии передавалась не половым путем.

Несмотря на отсутствие следов на костях, древняя бактерия имела полный набор генов для атаки на организм, аналогичный современному сифилису.

Находка подтвердила, что в Америке действительно был свой уникальный «зоопарк» трепонем задолго до европейцев. Однако ситуация стала сложнее. Найденный штамм TE1-3 — это не «отец» современного сифилиса, а его дальний родственник (сестринская линия).

Это позволяет ученым выдвинуть модифицированную версию «колумбовой» гипотезы. В древней Америке циркулировали разные штаммы трепонем (включая предков TE1-3 и предков современного сифилиса), которые, вероятно, передавались бытовым путем или через кожу. Один из таких штаммов мог попасть в Европу с кораблями Колумба и там, в новых условиях, эволюционировать в половую форму — сифилис. Однако сам найденный штамм TE1-3 является тупиковой ветвью, которая не оставила прямых потомков среди возбудителей человеческих болезней сегодня.

Открытие доказывает, что история трепонемных болезней не ограничивается последними 500 годами. Это древние спутники человечества, которые эволюционировали и менялись вместе с миграциями наших предков, принимая формы, о которых мы сегодня можем только догадываться.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Максим Абдулаев
57 статей
Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.
Показать больше
Биология
# археология
# Колумб
# микробиология
# Новый Свет
# сифилис
# трепонематозы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
26 Янв
800
Все было не так: новости биологии
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
27 Янв
1000
Астрономические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
28 Янв
Бесплатно
Древнегреческие политики и их мир
Библиотека им. Ф.М. Достоевского
Москва
Лекция
28 Янв
1200
ИИ и машинное обучение: итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Возможности современной эндоваскулярной нейрохирургии
Нейрокампус
Москва
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Наночастицы для медицины: такие маленькие и такие умные
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Северный полюс: дойти и вернуться
Русское географическое общество
Москва
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Российская астрономия в 2025 году
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
29 Янв
Бесплатно
Жил-был Крокодил
Московский зоопарк
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
25 января, 16:53
Evgenia Vavilova

Биологи считают, что животным в зоопарках слишком хорошо

В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.

Биология
# вымирающий вид
# генетическое разнообразие
# животные
# зоопарки
# млекопитающие
# размножение
# старение
25 января, 10:04
Александр Березин

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Вопреки множеству оценок из СМИ, самый крупный остров мира небогат полезными ископаемыми, но и никак не «бесполезный кусок льда». Открытия датских ученых последних лет показывают, что ценность этого куска суши намного выше, чем можно было подумать еще в 2010-х. Так зачем на самом деле он нужен Трампу и может ли его отъем разрушить НАТО, как на это надеются некоторые в России?

С точки зрения науки
# Гренландия
# история
# сша
Выбор редакции
26 января, 09:31
Игорь Байдов

Танцы и опера изменили белки крови человека

Занятие творчеством и искусством не просто приятное времяпрепровождение. Оно также помогает людям сохранить здоровье, и теперь ученые, возможно, поняли почему. Команда исследователей из Великобритании выяснила, что вовлечение в творчество и искусство связано с положительными изменениями в физиологии организма. Они получили доказательства этого феномена, проанализировав кровь почти шести тысяч человек.

Медицина
# здоровье
# Искусство
# творчество
# театр
25 января, 16:53
Evgenia Vavilova

Биологи считают, что животным в зоопарках слишком хорошо

В зоопарках звери доживают до старости и выбывают из программ глобального сохранения видов, потому что не могут размножаться. Это ставит под угрозу усилия по поддержанию популяций редких видов.

Биология
# вымирающий вид
# генетическое разнообразие
# животные
# зоопарки
# млекопитающие
# размножение
# старение
25 января, 10:04
Александр Березин

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Вопреки множеству оценок из СМИ, самый крупный остров мира небогат полезными ископаемыми, но и никак не «бесполезный кусок льда». Открытия датских ученых последних лет показывают, что ценность этого куска суши намного выше, чем можно было подумать еще в 2010-х. Так зачем на самом деле он нужен Трампу и может ли его отъем разрушить НАТО, как на это надеются некоторые в России?

С точки зрения науки
# Гренландия
# история
# сша
Выбор редакции
23 января, 08:27
Полина Меньшова

Структура человеческого языка оказалась проще, чем было принято считать

В основе современной грамматики лежит теория, согласно которой в сознании человека язык «хранится» в виде иерархических структур — групп из двух слов, где одна составляющая зависит от другой, но вместе они образуют единое целое с точки зрения смысла. Однако лингвисты из Дании продемонстрировали, что устройство языка может быть проще: многие значимые группы слов представляют собой линейные последовательности, а не иерархии.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# психолингвистика
# язык
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
20 января, 13:40
Александр Березин

Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Биология
# биология
# коровы
# орудийная деятельность
2 января, 12:27
Адель Романова

Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Астрономия
# космос
# подледный океан
# спутник Ио
# спутники Юпитера
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. В Колумбии нашли древнейшего родственника сифилиса возрастом 5500 лет

    26 января, 11:54

  2. В межзвездном облаке обнаружили крупнейшую серосодержащую молекулу

    26 января, 10:26

  3. Танцы и опера изменили белки крови человека

    26 января, 09:31

  4. Биологи считают, что животным в зоопарках слишком хорошо

    25 января, 16:53
Выбор редакции

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

25 января, 10:04

Последние комментарии

Arseniy
27 минут назад
Очень интересная статья и пока что самое разумное, что я слышал по этой теме.

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Александр Французов
34 минуты назад
Не удивительно)

Global Firepower назвала сильнейшие армии мира на начало 2026 года

Александр Березин
1 час назад
Получается, Аляска привлекает в 16 раз меньше туристов, чем Миссури, и в три десятка раз меньше, чем штаты-лидеры. Об этом и речь.

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Serjo Djachkowski
2 часа назад
Николай, макаронину длинную тяжелее сажать, чем короткую сосиску.

Rocket Lab сообщила об инциденте с топливным баком во время испытаний новейшей ракеты Neutron

Андрей Надтока
3 часа назад
Аva, так проблема именно в том, что мировая общественность к этому по особенному и относится. Если войну разжигает союзник или член блока НАТО - к

Карта: уровень внедрения ИИ по странам

Anton Ermakov
3 часа назад
Не надо такое распространять. Это просто лживая инфа. Я как минимум могут напрямую сравнить Германию и Россию и уровень внедрения ии в России

Карта: уровень внедрения ИИ по странам

Николай Цыгикало
3 часа назад
Любопытно, насколько маленькое удлинение у этой ракеты, судя по рендеру. Столь малое удлинение только у баллистических ракет подводных лодок, и то,

Rocket Lab сообщила об инциденте с топливным баком во время испытаний новейшей ракеты Neutron

Yuori Asov
4 часа назад
Пиндосы для начала пусть хотя бы раз сядут на Луну, не в голливудских снах, а наяву.

План США разместить реактор на Луне создаст на ней зону американского влияния

Dmitriy Samarskiy
6 часов назад
У не рушни в головах пустота, россияне живут в тепле и при электричестве.

География природного газа: распределение доказанных запасов по странам 

Evgeny
7 часов назад
Надо просто раз в неделю открывать клетки чтобы хищники могли поохотиться, проблема решена.

Биологи считают, что животным в зоопарках слишком хорошо

Иван Колупаев
10 часов назад
Платон, и вам не хворать.

Карта: уровень внедрения ИИ по странам

Гена Пастухов
10 часов назад
Об этом писал Джеральд Даррелл ещё фиг знает сколько лет назад.

Биологи считают, что животным в зоопарках слишком хорошо

Гена Пастухов
10 часов назад
Иван, да, как указано ниже :) Делаю новую квартиру и, пока зима, решил проверить, не стоит ли где-то что-то утеплить, поскольку переделка может стоить

Физик рассказал, как избежать возгорания бытовой техники

Alexey Rusakovich
10 часов назад
Очень хотелось увидеть место Японии в этом списке )))

Рейтинг стран — лидеров по плотности зарядных станций для электромобилей

Антон Сидорук
11 часов назад
Похоже данные организмы были совсем никудышными, раз полностью исчезли

Палеонтологи выделили ранее неизвестное вымершее царство древних гигантов

Иван Колупаев
11 часов назад
Александр, впрочем есть шанс что Трамп поступит хитрее и запугав европейцев выбьет из них такие уступки, что фактически разрешит себе в Гренландии

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

Платон Московский
11 часов назад
Иван, вас, похоже, зумер укусил и причинил неумение понимать написанное. Жаль, что я вступил в то, что посчитал диалогом поначалу. Прощевайте.

Карта: уровень внедрения ИИ по странам

Crypt
12 часов назад
Статья написанна в таком тоне, что понятно ее писало быдло

Гренландия: зачем на самом деле она нужна Трампу?

tempo more
12 часов назад
Блин, даже тут мы обделались.

Биологи считают, что животным в зоопарках слишком хорошо

Алексей Колмаков
12 часов назад
Ага ага...а теперь дайте нормально работать без выпня ведущего в США, Норвегию и т.п. и ещё раз посчитайте. В общем грош цена этой карте.

Карта: уровень внедрения ИИ по странам

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно