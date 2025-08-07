Уведомления
Препарат для лечения диабета снизил риск деменции и смерти пациентов с ожирением
Новое исследование ученых показало: метформин, который используют для лечения диабета второго типа, значительно снижает риск развития деменции и преждевременной смерти.
Ученые из Тайбэйского медицинского университета (Тайвань, КНР) использовали данные электронных медицинских карт из сети TriNetX, где хранится клиническая информация о миллионах реальных пациентов, включая диагнозы, лабораторные анализы, назначенные процедуры и лекарства. Всего они проанализировали записи 452 777 мужчин и женщин, которые страдали диабетом второго типа.
Пациентов разделили на четыре группы в соответствии с индексом массы тела: в первую вошли 132 920 человек (ИМТ 25-29,9), во вторую — 142 723 (30-34,9), в третью — 94 402 (35-39,9), наконец, в четвертую — 82 732 (более 40). В каждой группе состояние здоровья пациентов, которым был назначен метформин, ученые сравнивали с соответствующей контрольной группой, где он не назначался.
Показательно, что изначально состояние здоровья пациентов, принимавших метформин, было значительно хуже остальных. В частности, гипертонией страдали до 78,5 процента (до 26,7 — в контрольной группе), хронической болезнью почек — до 21,3 процента (до 5,4 — в контрольной), атеросклероз коронарных сосудов сердца был отмечен у 20,5 процента (до двух процентов — в контрольной).
За 10 лет зарегистрировали 35 784 случая деменции и 76 048 смертей от всех причин во всей выборке. Расчеты показали, что риск деменции и летального исхода у пациентов, принимавших метформин, был значительно ниже, причем снижение ученые отметили в каждой из четырех групп.
Так, по сравнению с контрольной группой риск деменции оказался ниже на 12,5 процента в первой группе, на 8,3 процента — во второй, на 12,2 процента — в третьей, на 10,9 процента — в четвертой. Риск смерти от всех причин в группах пациентов, принимавших метформин, был ниже контрольной на 25,7-27,3 процента в зависимости от индекса массы тела. Выводы ученые представили в статье для журнала Diabetes, Obesity and Metabolism.
Диабет второго типа — хроническое нарушение обмена веществ. При нем клетки и ткани организма становятся нечувствительны к инсулину при достаточном содержании гормона. Сахарный диабет второго типа значительно повышает риск преждевременной смерти и может сократить продолжительность жизни на 5-10 лет.
По данным многочисленных исследований, это заболевание прочно ассоциируется с развитием различных видов деменции: риск развития сосудистой деменции повышается в 2-2,6 раза, болезни Альцгеймера — примерно в полтора раза.
