21 марта, 11:03
Evgenia Vavilova
Голожаберные моллюски использовали нанотехнологии для собственной окраски

Яркие цвета и четкие границы между ними созданы не пигментами, а микроструктурами в телах животных. Ученые не находили их раньше из-за необычной матовости моллюсков.

Биология
Головоногие моллюски и детали их окраски под микроскопом, шкала — 200 нм / © Proceedings of the National Academy of Sciences (2026). DOI: 10.1073/pnas.2525419123
Голожаберные моллюски — небольшие животные, обитающие в неглубоких областях теплых морей. У многих из них яркая окраска, за которую их зовут «морскими бабочками», а некоторые виды называют «морскими зайчиками» за отростки-ушки на голове. Моллюскам доступно множество форм и все цвета радуги, а также резкие переходы между ними.

Международная команда исследователей под руководством Самуэля Хамфри (Samuel Humphrey) из Института коллоидов и межфазных границ имени Макса Планка (Германия) детально изучила, как моллюски обеспечивают себе такое разнообразие цветов. Оказалось, что они пользуются структурной окраской, а не только пигментами. Детали опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Цвет можно получить двумя способами. Первый — использовать пигменты. Это вещества с разным химическим составом, избирательно поглощающие свет, такие как хлорофилл, меланин и каротин. Раньше ученые думали, что голожаберные моллюски окрашены именно ими.

Но оказалось, что эти животные используют второй метод — структурную окраску. За цвет отвечает не поглощение света, а его преломление и интерференция на поверхности сложной наноструктуры. Цвет зависит от размеров и расположения элементов в такой структуре, их показателей преломления, а также от числа слоев, участвующих в этом. Структурная окраска используется жуками, растениями и птицами, чаще всего с ее помощью в природе образуются оттенки синего и радужные переливы.

Ученые выяснили, что голожаберные моллюски используют для формирования этих наноструктур гуанин, одно из азотистых оснований ДНК. Молекулы гуанина могут собираться в нанокристаллы, а расположение этих нанокристаллов определяет цвет, который будет отражен от животного.

Раньше голожаберных моллюсков считали пользователями пигментов, потому что их окраска выглядит скорее матовой, чем блестящей, а структурная окраска у животных и растений в основном сопровождается блеском. Но у этих животных структуры, дающие им цвета, направляют один и тот же цвет в разные стороны, что подавляет блеск. Более того, они работают, как пиксели, точки пуантилистов или мазки импрессионистов: цвет создается не единым полотном, а набором маленьких цветных элементов, которые на удалении передают нужный цвет.

Evgenia Vavilova
162 статей
Евгения Вавилова — научпоп автор, специализирующийся на популярной физике. Выпускница физического факультета, более 10 лет пишет о новейших открытиях в квантовой механике, астрофизике и теоретической физике. Евгения умеет объяснять сложные концепции простым языком и регулярно публикует материалы, основанные на первоисточниках — научных статьях и интервью с исследователями.
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
19 марта, 10:33
Максим Абдулаев

Бобровые плотины превратили лесные ручьи в поглотители углерода

Создание бобровых запруд заставило водоемы накопить почти в 200 раз больше углерода по сравнению с обычным ручьем. Заболачивание местности перенаправило растворенный в воде неорганический углерод глубоко в грунтовые воды и донные отложения, предотвратив их попадание в атмосферу и Мировой океан.

Биология
# бобры
# изменение климата
# парниковые газы
# Углерод
20 марта, 13:35
Татьяна Зайцева

Со дна Эгейского моря подняли фрагмент Парфенона

Спустя 223 года после крушения брига «Ментор», перевозившего в Британию так называемые мраморы Элгина — скульптуры и рельефы афинского Акрополя, — греческие археологи обнаружили на морском дне небольшой мраморный фрагмент. По-видимому, он когда-то был частью декора Парфенона.

Археология
# археология
# Греция
# затонувший корабль
# море
# Парфенон
# подводная археология
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
Последние новости:

  1. Голожаберные моллюски использовали нанотехнологии для собственной окраски

    21 марта, 11:03

  2. SpaceX предложила вернуть американцев к Луне не на корабле «Орион»

    20 марта, 15:03

  3. Профессор МАИ оценил перспективы авиации в ближайшие десятилетия

    20 марта, 14:49

  4. Со дна Эгейского моря подняли фрагмент Парфенона

    20 марта, 13:35
Выбор редакции

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

10 марта, 11:43

