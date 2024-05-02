Фантастическая короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 4, «Паразит»

Четвертый эпизод затрагивает другую сторону жизни будущего: никуда не девшееся противостояние земных государств. КНДР, превратившаяся, по всей видимости, в передовую научную державу, с помощью невиданного биологического оружия начинает массово ликвидировать население-стран соседей. Необходимость освоения других миров (показанного в предшествующих сериях) становится все более яркой и выпуклой. Видео переведено на русский специально для пользователей Naked Science.

События снова возвращаются в относительно близкое будущее: КНДР в нем, без предупреждения или объявления войны, наносит удар по Южной Корее с помощью, как сначала заявляется, химического оружия. Однако ближе к концу серии становится ясно, что на деле речь идет о невероятно продвинутом биологическом оружии, по уровню научной новизны относящемуся скорее к XXII веку. Подробности ждут вас в короткометражном фильме с эксклюзивным переводом от Naked Science.

Всего будет шесть эпизодов: каждый день по одному. Видео на оригинальном языке можете найти по ссылке. Предыдущий эпизод по ссылке.

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