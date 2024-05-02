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Фантастическая короткометражка «Тысяча Солнц»: эпизод 4, «Паразит»
Четвертый эпизод затрагивает другую сторону жизни будущего: никуда не девшееся противостояние земных государств. КНДР, превратившаяся, по всей видимости, в передовую научную державу, с помощью невиданного биологического оружия начинает массово ликвидировать население-стран соседей. Необходимость освоения других миров (показанного в предшествующих сериях) становится все более яркой и выпуклой. Видео переведено на русский специально для пользователей Naked Science.
События снова возвращаются в относительно близкое будущее: КНДР в нем, без предупреждения или объявления войны, наносит удар по Южной Корее с помощью, как сначала заявляется, химического оружия. Однако ближе к концу серии становится ясно, что на деле речь идет о невероятно продвинутом биологическом оружии, по уровню научной новизны относящемуся скорее к XXII веку. Подробности ждут вас в короткометражном фильме с эксклюзивным переводом от Naked Science.
Всего будет шесть эпизодов: каждый день по одному. Видео на оригинальном языке можете найти по ссылке. Предыдущий эпизод по ссылке.
Американские исследователи создали генномодифицированные бактерии, способные разлагать очень прочный пластик. В процессе использования материала микроорганизмы придают ему еще большую жесткость, а после того как он попадет на свалку, расщепят его в короткие сроки.
Четвертый эпизод сериала снова забрасывает нас на другой мир, видимо, один из тех, куда по каким-то причинам разбегаются люди с нашей планеты. Вы увидите, как не стоит использовать холодное оружие если вы хотите избежать ранений, и как не надо лечить раны, если вы их все-таки получили. Впрочем, итоги серии все-таки чуть более оптимистичны. Видео переведено на русский специально для пользователей Naked Science.
По наводке волонтеров проекта TESS «Охотники за планетами» ученые нашли экзопланету с примечательными параметрами. Из-за ограничений инструментов астрономам пока редко попадаются такие объекты, поэтому новая система очень заинтересовала астрономов.
Первый эпизод рассказывает об исследователе, который посещает различные планеты в поисках инопланетной жизни. Видео переведено на русский специально для Naked Science.
Третий эпизод показывает ситуацию на Земле будущего в то самое время, когда передовые отряды человечества пытаются колонизировать другие миры. Похоже, энтузиазм исследователей в мире сериала возник не от оптимизма, а от жестокой необходимости. Видео переведено на русский специально для пользователей Naked Science.
Память устроена не так, как предполагают большинство людей исходя из субъективного опыта. Улучшить ее и перестать забывать о рутинных действиях помогут специальные техники, рассказали психологи из США в новой книге.
Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве
Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.
Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.
Северный Кавказ играл ключевую роль в древней колонизации Евразии и формировании ее культурного и генетического наследия, однако до сих пор не до конца изучена генетическая история носителей местных культур. Ученые впервые провели глубокое секвенирование древней ДНК представителей кобанской культуры, сформировавшейся в позднем бронзовом веке на Северном Кавказе, и сравнили ее с генетическими данными современных народов Кавказа. Результаты работы подтвердили роль носителей кобанской культуры как древнего генетического моста между бронзовым и железным веками на Северном Кавказе.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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