28 марта, 15:51
Максим Абдулаев
Первая запись родов кашалота доказала существование взаимопомощи внутри стаи

Морские биологи впервые детально задокументировали процесс родов у диких кашалотов. Анализ видеозаписей и акустических сигналов показал, что самки из разных родственных линий временно объединяются, чтобы по очереди выталкивать новорожденного на поверхность для дыхания. Это первое доказательство взаимопомощи при родах между неродственными особями у видов, не относящихся к приматам.

Биология
# водные роды
# дельфины
# кашалоты
# китообразные
# поведение животных
# этология
Сбор группы кашалотов перед началом родов / © Yaniv Aluma et al., Scientific Reports, 2026

Роды у китообразных происходят скрытно, и за последние 60 лет ученые лишь однажды наблюдали этот процесс у кашалотов в дикой природе. Новорожденные детеныши не умеют плавать — даже их хвостовые плавники первое время свернуты. Зоологи предполагали, что сложная социальная структура этих китов развилась именно для помощи детенышам, их защиты и воспитания, однако прямых подтверждений командной работы во время самого критического момента не существовало.

Исследователи из проекта CETI (Cetacean Translation Initiative, инициатива по переводу языка китообразных) зафиксировали рождение детеныша в группе кашалотов «Unit A» в Карибском море у берегов Доминики. Группа состояла из 11 особей, разделенных на две материнские линии, которые в обычное время охотятся и держатся раздельно. Команда использовала дроны для непрерывной съемки с воздуха и подводные гидрофоны для записи акустических сигналов. Результаты описаны в двух статьях: визуальный анализ опубликован в Science, и анализ поведения китов при родах — в Scientific Reports.

Затем ученые применили алгоритмы компьютерного зрения. Нейросеть покадрово распознавала каждую особь на видео, вычисляла дистанцию между животными, угол наклона их тел и синхронность движений. Акустические данные проанализировали с помощью алгоритмов на базе марковских цепей, чтобы отследить изменения в стиле общения китов. Собранные метрики сопоставили с многолетней генетической базой родства этой стаи.

Анализ показал, что социальные барьеры между семьями полностью исчезли во время родов. Самки из двух разных линий идеально перемешались и сгруппировались вокруг роженицы. Детеныш появился на свет хвостом вперед, сам процесс родов занял 34 минуты. Сразу после этого все 11 членов стаи начали по очереди подныривать под новорожденного и выталкивать его на поверхность. Алгоритмы зафиксировали, что опека была непрерывной: 96% времени малыша физически поддерживали несколько китов, причем неродственные самки активно подменяли мать. 

Кашалоты поддерживают на поверхности новорожденного. Желтая стрелка показывает свернутые хвостовые плавники детеныша / © Yaniv Aluma et al., Scientific Reports, 2026

В спасении также пытался участвовать молодой самец-подросток Аллан (дядя новорожденного). Однако метрики внимания, рассчитанные нейросетью, показали, что взрослые самки целенаправленно его избегали и оттесняли от младенца, не доверяя ему важный процесс.

Акустические датчики записали резкую смену стиля общения. В момент родов и сразу после них кашалоты увеличили плотность сигналов и перешли на специфические длинные ритмы (коды 1+1+3), координируя действия. Ситуация осложнилась появлением стай дельфинов Фрейзера и короткоплавниковых гринд. Гринды вели себя агрессивно, кружили перед новорожденным, подныривали под роженицу и однажды протаранили взрослую самку кашалота. В ответ группа еще плотнее сжала кольцо вокруг детеныша, выстроив живой щит.

Детеныша держат на поверхности. В желтых прямоугольниках видны короткоплавниковые гринды, которые подплывают вплотную. В красном — дельфины Фрейзера, держащиеся на удалении. / © Yaniv Aluma et al., Scientific Reports, 2026

Дельфины вели себя аккуратно — вплотную не подплывали, но их стая численностью до 200 особей на протяжении родов окружала семью кашалотов кольцом. Ученым неизвестны причины такого поведения — ни гринды, ни дельфины не пытаются охотиться на кашалотов любого возраста. Гринды и ранее демонстрировали грубое поведение («harass»), но без причинения вреда. Исследователи предполагают, что это может быть игрой. Кроме того, известны случаи межвидовой помощи у китов: горбатые киты и дельфины помогают другим китообразным, попавшим в беду.

Исследование показывает, что кашалоты обладают гибкой ролевой системой взаимопомощи, которая выходит за рамки строгих родственных связей. Способность координировать сложные физические действия с непрямыми родственниками ради выживания чужого потомства ставит социальную организацию зубатых китов в один ряд с обществами высших приматов.

Биология
# водные роды
# дельфины
# кашалоты
# китообразные
# поведение животных
# этология
