28 марта, 13:28
Игорь Байдов
Андрологи нашли у мужчин вероятную «точку G»

Во время нейроанатомического исследования тканей полового члена ученые выявили высокую плотность нервных окончаний в области, которую анатомы и хирурги долгое время оставляли без должного внимания. Авторы научной работы предположили, что эта зона может играть важную роль в формировании сексуальных ощущений, и допустили, что именно там у мужчин находится аналог так называемой «точки G».

Аполлон Бельведерский
Знаменитая античная скульптура Аполлон Бельведерский / © Wikimedia

На протяжении десятилетий в учебниках по анатомии головку пениса рассматривали как основную эрогенную зону у мужчин. Это мнение опиралось главным образом на классические физиологические представления и субъективные ощущения, а не на точные анатомические данные.

Однако существовала и альтернативная точка зрения, которую связывают с именем новозеландского патолога Кена Макграта. В 2001 году он описал треугольную область ткани на нижней стороне полового члена, прилегающую к уздечке. Ученый назвал ее «френулярной дельтой». 

Макграт предположил, что эта зона играет важную роль в сексуальной чувствительности и сравнил ее с так называемой «точкой G» — предполагаемой эрогенной зоной у женщин, которая, как считается, должна быть расположена на передней стенке влагалища, а ее стимуляция может вызывать оргазм. Но сам термин не вошел в анатомические учебники и не стал общепринятым среди анатомов и врачей. В медицине френулярную дельту не выделяли как отдельную анатомическую структуру. 

Теперь же появились данные, подтверждающие ее роль в сексуальной чувствительности.

Команда испанских андрологов под руководством Альфонсо Сепеды-Эмилиани (Alfonso Cepeda-Emiliani) из университета Сантьяго-де-Компостела провела самое подробное исследование нервной структуры мужского пениса. Специалисты изучили ткани формирующегося полового органа 30 эмбрионов на сроках от 8 до 24 недель (чтобы понять, как формируется нервная система этого органа), а также ткани полового члена 14 доноров — взрослых мужчин в возрасте от 45 до 96 лет.

Для анализа исследователи подготовили тончайшие срезы тканей толщиной всего несколько микрометров. Затем с помощью специальных «красителей» — гистологических и иммуногистохимических маркеров, выявили нервные волокна и сенсорные структуры. После изучили биологический материал под микроскопом.

Оказалось, что развитие нервной сети плода проходит в два этапа. На первом, с 8-й по 16-ю неделю, наблюдается стадия гипериннервации — активное прорастание нервных волокон в кожу. На втором, с 17‑й по 24‑ю неделю, формируются специализированные нервные окончания (тельца), которые в будущем будут отвечать за восприятие вибрации и прикосновений.

На рисунке показано, как устроены нервы во френулярной дельте — треугольной области ткани на нижней стороне полового члена, прилегающей к уздечке. Именно там сходятся сразу несколько ветвей дорсального и промежностного нервов. Такое перекрестие создает максимальную плотность нервных пучков и рецепторов, что и делает эту область главным центром эрогенной чувствительности у мужчин / © Alfonso Cepeda-Emiliani

Но самое важное открытие касалось анатомии взрослых мужчин. Тщательное картирование нервных структур показало, что самая высокая плотность нервных окончаний находится вовсе не в головке пениса, а в той самой френулярной дельте, описанной Макгратом.

В этой зоне андрологи обнаружили максимальную концентрацию сенсорных корпускул — механорецепторов, представляющих собой окончания чувствительных нервных волокон, реагирующие на механические воздействия. В то время как в головке они расположены разрозненно, во френулярной дельте собраны в плотные группы, в которых насчитывается до 17 корпускул.

Среди этих кластеров присутствуют различные типы рецепторов, включая тельца Краузе, чувствительные к прикосновениям и вибрации. Предполагается, что они могут играть важную роль в сексуальной чувствительности.

Андролог Эрик Чанг (Eric Chung) из Квинслендского университета в Австралии, не участвовавший в исследовании, заявил, что благодаря новым данным френулярную дельту следует считать мужской «точкой G». По его словам, это одна из самых чувствительных зон для стимуляции у мужчин.

Открытие имеет не только теоретическое, но и прикладное значение — особенно в контексте споров вокруг обрезания. Поскольку при этой процедуре существует риск повреждения френулярной дельты. 

Исследователи отметили, что при обрезании следует принимать во внимание высокую плотность нервных окончаний во френулярной дельте и возможный риск ее повреждения. Некоторые техники включают разрезы через френулярную дельту, что может повредить ее нервные структуры и привести к снижению сенсорной чувствительности.

Вопрос о том, влияет ли обрезание на остроту ощущений, остается спорным. В ходе исследования, которое ученые проводили в Бельгии, необрезанные мужчины сообщили о более ярком удовольствии от стимуляции френулярной дельты, чем обрезанные. В то же время опрос в США не выявил разницы в качестве оргазма между обрезанными и необрезанными мужчинами. Исследователи предположили: возможно, организм компенсирует потерю нервных окончаний в этой зоне за счет других участков полового органа.

Научная работа опубликована в журнале Andrology.

26 марта, 10:59
НИУ ВШЭ

Российские ученые приблизились к целостному пониманию восприятия эмоций людьми с РАС

Ученые Центра исследований интеллекта и когнитивного благополучия НИУ ВШЭ провели первый систематический анализ научных работ, посвященных особенностям восприятия эмоций по движениям при аутизме. Анализ показал, что различия между аутичными и неаутичными людьми во многом зависят от того, как именно устроен эксперимент и какие задачи предлагаются участникам.

27 марта, 10:48
Игорь Байдов

В Коста-Рике нашли звериный «общественный туалет», устроенный в кроне одного вида дерева 

В облачных лесах Коста-Рики маргаи, ленивцы, обезьяны и опоссумы используют крону одного вида дерева для своих естественных нужд. Это необычное поведение исследователи заметили случайно во время установки фотоловушки. Открытие может изменить прежние представления о поведении ленивцев и значительно расширит знания о коммуникации животных.

27 марта, 08:30
Максим Абдулаев

Неандертальцы прошли через демографическое бутылочное горлышко перед окончательным вымиранием

Международная группа палеогенетиков выяснила, что около 65 тысяч лет назад европейские неандертальцы пережили масштабное сокращение популяции из-за резкого похолодания. Выжившие особи укрылись в локальном убежище на юге Франции, откуда позже заново колонизировали континент. Эта миграция привела к полной генетической замене: поздние неандертальцы оказались потомками одной материнской линии и навсегда потеряли прежнее генетическое разнообразие.

24 марта, 16:05
Дарья Губина

Астрономы нашли копию Солнечной системы в процессе формирования

В разрыве протопланетного диска звезды WISPIT 2 ученые разглядели зарождающуюся планету. Это уже второй гигант в этом формирующемся «семействе», что делает его крайне похожим на молодую Солнечную систему.

21 марта, 19:13
Игорь Байдов

В Эквадоре нашли паука, который ради выживания притворяется жертвой «зомби-гриба»

Арахнологи описали новый вид пауков, который копирует облик мертвой особи, пораженной паразитическим грибом, чтобы хищники меньше обращали на него внимание. В природе такой гриб заражает хозяина и воздействует на его нервную систему, после чего заставляет подниматься на возвышенность, откуда легче распространять споры. Открытие расширит представления ученых о мимикрии у животных.

26 марта, 10:59
НИУ ВШЭ

Российские ученые приблизились к целостному пониманию восприятия эмоций людьми с РАС

Ученые Центра исследований интеллекта и когнитивного благополучия НИУ ВШЭ провели первый систематический анализ научных работ, посвященных особенностям восприятия эмоций по движениям при аутизме. Анализ показал, что различия между аутичными и неаутичными людьми во многом зависят от того, как именно устроен эксперимент и какие задачи предлагаются участникам.

19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

Sub Zero
16 минут назад
И ещё можно делать броню в Skyrim!

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Sub Zero
20 минут назад
А можно с ней чпок-чпок делать 🤔

Прорыв в социальной робототехнике: в Китае показали реалистичного человекоподобного робота

Иван Колупаев
32 минуты назад
Владислав, так 2020 г. - боевые диваны на перегруппировке 😁 Впрочем такое затишье и правда редкость даже в те годы.

Все атомные электростанции России объединили в одной инфографике

Dmitriy Zhilenko
37 минут назад
Аналаговнет

«Роскосмос» впервые показал, что увидел «Электро-Л» № 5 с орбиты

K Investor
44 минуты назад
Дмитрий, производительность труда разная. Как наглядный пример - население Бангладеш и Пакистана выше чем у РФ, а ВВП сильно ниже.

Инфографика: 50 крупнейших экономик мира в 2026 году

Ринат Зиннатулин
47 минут назад
Строить заводы технологичные надо а не всякую туфту папуасскую

Саудовская Аравия расторгла сразу несколько контрактов на реализацию своих мегастроек

K Investor
48 минут назад
Штефан, производительность труда разная. В Индии население ещё выше, но ВВП - нет.

Инфографика: 50 крупнейших экономик мира в 2026 году

K Investor
48 минут назад
Igor, ещё один баран.100 долл в РФ ты во-первых не купишь. А во-вторых, 100 долл - они и в Африке 100 долл. Тонна металла - везде тонна металла. И так далее. Для

Инфографика: 50 крупнейших экономик мира в 2026 году

Andrii Nik
1 час назад
Каждому человеку нужна вера,что бы от чего-то отталкиваться в жизни

Саудовская Аравия расторгла сразу несколько контрактов на реализацию своих мегастроек

Andrii Nik
1 час назад
Renat, А кто Коран написал и когда? Если ты так пишешь значит знаешь

Саудовская Аравия расторгла сразу несколько контрактов на реализацию своих мегастроек

Владислав Кир
1 час назад
Странно, ни одного комента с политием грязи на наши головы

Все атомные электростанции России объединили в одной инфографике

Владислав Кир
1 час назад
Руслан, я поражаюсь, откуда берутся такие кретины, как этот якобы николай?

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

Владислав Кир
2 часа назад
Николай, сразу видна пропиндошенность головного мозга. Такими темпами, тебе шаг до объявления своего народа, лишним на планете. С чем тебя и

Рейтинг стран с крупнейшими запасами пресной воды 

Владислав Васильев
2 часа назад
И ссылка на заблокированный Telegram Роскосмоса. Не сверить с источником.

«Роскосмос» впервые показал, что увидел «Электро-Л» № 5 с орбиты

Владислав Васильев
2 часа назад
Весь мир в огне. Или нет. Точность мониторинга 100%, аналоговнет.

«Роскосмос» впервые показал, что увидел «Электро-Л» № 5 с орбиты

Dan Halp
2 часа назад
Александр, тебе сколько лет, мальчик?Иди в машинки поиграй,не мешай взрослым!

Саудовская Аравия расторгла сразу несколько контрактов на реализацию своих мегастроек

Sam Dowson
2 часа назад
Заставить весь мир жрать адвокато - это надо было постараться. Одни только танцы с бубном для их удачного дозревания чего стоят. А на выходе потом

Новая житница планеты: инфографика о продовольственном лидерстве Латинской Америки

Владимир Бродяга
4 часа назад
Кнопка, своих ваши тупо не забирают, максимально скрывая потери. Иначе революция 🤪🤪🤪, царёк то подменный

Рейтинг самых счастливых стран 2026 года в одной инфографике

