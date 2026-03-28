Андрологи нашли у мужчин вероятную «точку G»
Во время нейроанатомического исследования тканей полового члена ученые выявили высокую плотность нервных окончаний в области, которую анатомы и хирурги долгое время оставляли без должного внимания. Авторы научной работы предположили, что эта зона может играть важную роль в формировании сексуальных ощущений, и допустили, что именно там у мужчин находится аналог так называемой «точки G».
На протяжении десятилетий в учебниках по анатомии головку пениса рассматривали как основную эрогенную зону у мужчин. Это мнение опиралось главным образом на классические физиологические представления и субъективные ощущения, а не на точные анатомические данные.
Однако существовала и альтернативная точка зрения, которую связывают с именем новозеландского патолога Кена Макграта. В 2001 году он описал треугольную область ткани на нижней стороне полового члена, прилегающую к уздечке. Ученый назвал ее «френулярной дельтой».
Макграт предположил, что эта зона играет важную роль в сексуальной чувствительности и сравнил ее с так называемой «точкой G» — предполагаемой эрогенной зоной у женщин, которая, как считается, должна быть расположена на передней стенке влагалища, а ее стимуляция может вызывать оргазм. Но сам термин не вошел в анатомические учебники и не стал общепринятым среди анатомов и врачей. В медицине френулярную дельту не выделяли как отдельную анатомическую структуру.
Теперь же появились данные, подтверждающие ее роль в сексуальной чувствительности.
Команда испанских андрологов под руководством Альфонсо Сепеды-Эмилиани (Alfonso Cepeda-Emiliani) из университета Сантьяго-де-Компостела провела самое подробное исследование нервной структуры мужского пениса. Специалисты изучили ткани формирующегося полового органа 30 эмбрионов на сроках от 8 до 24 недель (чтобы понять, как формируется нервная система этого органа), а также ткани полового члена 14 доноров — взрослых мужчин в возрасте от 45 до 96 лет.
Для анализа исследователи подготовили тончайшие срезы тканей толщиной всего несколько микрометров. Затем с помощью специальных «красителей» — гистологических и иммуногистохимических маркеров, выявили нервные волокна и сенсорные структуры. После изучили биологический материал под микроскопом.
Оказалось, что развитие нервной сети плода проходит в два этапа. На первом, с 8-й по 16-ю неделю, наблюдается стадия гипериннервации — активное прорастание нервных волокон в кожу. На втором, с 17‑й по 24‑ю неделю, формируются специализированные нервные окончания (тельца), которые в будущем будут отвечать за восприятие вибрации и прикосновений.
Но самое важное открытие касалось анатомии взрослых мужчин. Тщательное картирование нервных структур показало, что самая высокая плотность нервных окончаний находится вовсе не в головке пениса, а в той самой френулярной дельте, описанной Макгратом.
В этой зоне андрологи обнаружили максимальную концентрацию сенсорных корпускул — механорецепторов, представляющих собой окончания чувствительных нервных волокон, реагирующие на механические воздействия. В то время как в головке они расположены разрозненно, во френулярной дельте собраны в плотные группы, в которых насчитывается до 17 корпускул.
Среди этих кластеров присутствуют различные типы рецепторов, включая тельца Краузе, чувствительные к прикосновениям и вибрации. Предполагается, что они могут играть важную роль в сексуальной чувствительности.
Андролог Эрик Чанг (Eric Chung) из Квинслендского университета в Австралии, не участвовавший в исследовании, заявил, что благодаря новым данным френулярную дельту следует считать мужской «точкой G». По его словам, это одна из самых чувствительных зон для стимуляции у мужчин.
Открытие имеет не только теоретическое, но и прикладное значение — особенно в контексте споров вокруг обрезания. Поскольку при этой процедуре существует риск повреждения френулярной дельты.
Исследователи отметили, что при обрезании следует принимать во внимание высокую плотность нервных окончаний во френулярной дельте и возможный риск ее повреждения. Некоторые техники включают разрезы через френулярную дельту, что может повредить ее нервные структуры и привести к снижению сенсорной чувствительности.
Вопрос о том, влияет ли обрезание на остроту ощущений, остается спорным. В ходе исследования, которое ученые проводили в Бельгии, необрезанные мужчины сообщили о более ярком удовольствии от стимуляции френулярной дельты, чем обрезанные. В то же время опрос в США не выявил разницы в качестве оргазма между обрезанными и необрезанными мужчинами. Исследователи предположили: возможно, организм компенсирует потерю нервных окончаний в этой зоне за счет других участков полового органа.
Научная работа опубликована в журнале Andrology.
Ученые Центра исследований интеллекта и когнитивного благополучия НИУ ВШЭ провели первый систематический анализ научных работ, посвященных особенностям восприятия эмоций по движениям при аутизме. Анализ показал, что различия между аутичными и неаутичными людьми во многом зависят от того, как именно устроен эксперимент и какие задачи предлагаются участникам.
В облачных лесах Коста-Рики маргаи, ленивцы, обезьяны и опоссумы используют крону одного вида дерева для своих естественных нужд. Это необычное поведение исследователи заметили случайно во время установки фотоловушки. Открытие может изменить прежние представления о поведении ленивцев и значительно расширит знания о коммуникации животных.
Международная группа палеогенетиков выяснила, что около 65 тысяч лет назад европейские неандертальцы пережили масштабное сокращение популяции из-за резкого похолодания. Выжившие особи укрылись в локальном убежище на юге Франции, откуда позже заново колонизировали континент. Эта миграция привела к полной генетической замене: поздние неандертальцы оказались потомками одной материнской линии и навсегда потеряли прежнее генетическое разнообразие.
В разрыве протопланетного диска звезды WISPIT 2 ученые разглядели зарождающуюся планету. Это уже второй гигант в этом формирующемся «семействе», что делает его крайне похожим на молодую Солнечную систему.
Арахнологи описали новый вид пауков, который копирует облик мертвой особи, пораженной паразитическим грибом, чтобы хищники меньше обращали на него внимание. В природе такой гриб заражает хозяина и воздействует на его нервную систему, после чего заставляет подниматься на возвышенность, откуда легче распространять споры. Открытие расширит представления ученых о мимикрии у животных.
В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.
На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры
Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.
За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.
6 Марта, 2016
Самые «горячие» премьеры Женевы
20 Июля, 2017
Загадка антивещества
29 Августа, 2023
История печатных плат: от Эйслера до наших дней
9 Февраля, 2017
Ложечку за маму: рыбий жир как плацебо
24 Марта, 2023
Черная желчь: что такое депрессия
