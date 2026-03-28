Андрологи нашли у мужчин вероятную «точку G»

Во время нейроанатомического исследования тканей полового члена ученые выявили высокую плотность нервных окончаний в области, которую анатомы и хирурги долгое время оставляли без должного внимания. Авторы научной работы предположили, что эта зона может играть важную роль в формировании сексуальных ощущений, и допустили, что именно там у мужчин находится аналог так называемой «точки G».

На протяжении десятилетий в учебниках по анатомии головку пениса рассматривали как основную эрогенную зону у мужчин. Это мнение опиралось главным образом на классические физиологические представления и субъективные ощущения, а не на точные анатомические данные.

Однако существовала и альтернативная точка зрения, которую связывают с именем новозеландского патолога Кена Макграта. В 2001 году он описал треугольную область ткани на нижней стороне полового члена, прилегающую к уздечке. Ученый назвал ее «френулярной дельтой».

Макграт предположил, что эта зона играет важную роль в сексуальной чувствительности и сравнил ее с так называемой «точкой G» — предполагаемой эрогенной зоной у женщин, которая, как считается, должна быть расположена на передней стенке влагалища, а ее стимуляция может вызывать оргазм. Но сам термин не вошел в анатомические учебники и не стал общепринятым среди анатомов и врачей. В медицине френулярную дельту не выделяли как отдельную анатомическую структуру.

Теперь же появились данные, подтверждающие ее роль в сексуальной чувствительности.

Команда испанских андрологов под руководством Альфонсо Сепеды-Эмилиани (Alfonso Cepeda-Emiliani) из университета Сантьяго-де-Компостела провела самое подробное исследование нервной структуры мужского пениса. Специалисты изучили ткани формирующегося полового органа 30 эмбрионов на сроках от 8 до 24 недель (чтобы понять, как формируется нервная система этого органа), а также ткани полового члена 14 доноров — взрослых мужчин в возрасте от 45 до 96 лет.

Для анализа исследователи подготовили тончайшие срезы тканей толщиной всего несколько микрометров. Затем с помощью специальных «красителей» — гистологических и иммуногистохимических маркеров, выявили нервные волокна и сенсорные структуры. После изучили биологический материал под микроскопом.

Оказалось, что развитие нервной сети плода проходит в два этапа. На первом, с 8-й по 16-ю неделю, наблюдается стадия гипериннервации — активное прорастание нервных волокон в кожу. На втором, с 17‑й по 24‑ю неделю, формируются специализированные нервные окончания (тельца), которые в будущем будут отвечать за восприятие вибрации и прикосновений.

На рисунке показано, как устроены нервы во френулярной дельте — треугольной области ткани на нижней стороне полового члена, прилегающей к уздечке. Именно там сходятся сразу несколько ветвей дорсального и промежностного нервов. Такое перекрестие создает максимальную плотность нервных пучков и рецепторов, что и делает эту область главным центром эрогенной чувствительности у мужчин / © Alfonso Cepeda-Emiliani

Но самое важное открытие касалось анатомии взрослых мужчин. Тщательное картирование нервных структур показало, что самая высокая плотность нервных окончаний находится вовсе не в головке пениса, а в той самой френулярной дельте, описанной Макгратом.

В этой зоне андрологи обнаружили максимальную концентрацию сенсорных корпускул — механорецепторов, представляющих собой окончания чувствительных нервных волокон, реагирующие на механические воздействия. В то время как в головке они расположены разрозненно, во френулярной дельте собраны в плотные группы, в которых насчитывается до 17 корпускул.

Среди этих кластеров присутствуют различные типы рецепторов, включая тельца Краузе, чувствительные к прикосновениям и вибрации. Предполагается, что они могут играть важную роль в сексуальной чувствительности.

Андролог Эрик Чанг (Eric Chung) из Квинслендского университета в Австралии, не участвовавший в исследовании, заявил, что благодаря новым данным френулярную дельту следует считать мужской «точкой G». По его словам, это одна из самых чувствительных зон для стимуляции у мужчин.

Открытие имеет не только теоретическое, но и прикладное значение — особенно в контексте споров вокруг обрезания. Поскольку при этой процедуре существует риск повреждения френулярной дельты.

Исследователи отметили, что при обрезании следует принимать во внимание высокую плотность нервных окончаний во френулярной дельте и возможный риск ее повреждения. Некоторые техники включают разрезы через френулярную дельту, что может повредить ее нервные структуры и привести к снижению сенсорной чувствительности.

Вопрос о том, влияет ли обрезание на остроту ощущений, остается спорным. В ходе исследования, которое ученые проводили в Бельгии, необрезанные мужчины сообщили о более ярком удовольствии от стимуляции френулярной дельты, чем обрезанные. В то же время опрос в США не выявил разницы в качестве оргазма между обрезанными и необрезанными мужчинами. Исследователи предположили: возможно, организм компенсирует потерю нервных окончаний в этой зоне за счет других участков полового органа.

Научная работа опубликована в журнале Andrology.

Игорь Байдов 525 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.