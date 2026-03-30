30 марта, 08:00
Evgenia Vavilova
Физики поняли, как подтвердить любое квантовое состояние с помощью звезды

Квантовые эффекты помогают ученым во множестве сфер, но работать с ними не просто — степень определенности квантового мира концептуально отличается от того, что существует в классической физике. Чтобы подтвердить, что они работают с нужными квантовыми состояниями, физикам приходится постараться.

Иллюстрация концепта универсальной схемы / © Dr Alexandre C. Orthey Jr.

Основанные на квантовых эффектах устройства могут обрабатывать и хранить информацию лучше классических. Пока им доступно очень ограниченное количество задач, но ученые возлагают на квантовые вычисления большие надежды. Научные и коммерческие группы по всему миру постоянно работают над тем, чтобы сделать эти технологии вычислений доступными всем. 

Одна из трудностей в работе с такими высокотехнологичными приборами — за ними сложно следить. Квантовые состояния не только требуют особой среды, низких температур и экзотических материалов, но и во многом существуют как «черный ящик». Далеко не всегда можно точно сказать, что происходит внутри кубита или квантово-запутанных частиц. 

Один из подходов к подтверждению того, что ученые работают именно с нужным квантовым состоянием или измерением, называют самотестированием. Эта методика позволяет исследователям подтвердить свойства квантовой системы, анализируя только данные, которые прибор отдает на выход, не вникая в то, как она работает внутри. 

Международная команда исследователей представила новую универсальную схему. Она может использоваться для самотестирования любого квантового состояния или измерения. Согласно их протоколу, устройство нужно поместить в простую звездообразную сеть. Центральный узел, через который проходят все коммуникации, связан с несколькими внешними узлами–лучами. После того, как ученые получают сигналы со всех выходов звезды, они могут проанализировать корреляции между ними и определить, согласуются ли они с теоретическими предсказаниями и, соответственно, сохранны ли квантовые состояния в системе. Протокол опубликован в статье в журнале Nature Physics

Еще одна задача в области квантовой инженерии — определить, правильно ли прибор решает поставленную задачу. Прибору задают определенные вопросы, по ответам на которые ученые могут понять, что для вычислений использовались именно квантовые эффекты, что система не разрушена и работает так, как было задумано. При этом в идеальном случае оценка должна быть независимой — нужно второе устройство, квантовая система не должна оценивать сама себя. 

Схема в форме звезды позволила этого добиться. Центральный узел может выполнять операции над сигналами, полученными от всех связей, в то время как внешние системы воздействуют только на свои собственные линии связи. Для верификации ученые используют семейство неравенств Белла, с помощью которых они сначала проверяют внешние узлы и их линии связи с центральным. Затем исследователи оценили результаты взаимодействий через центральный узел и на основе этого смогли сделать выводы о квантовых состояниях в схеме. 

«В нашей работе мы доказали, что для каждого квантового состояния и измерения существует уникальный набор корреляций, позволяющий идентифицировать их независимым от устройств образом, то есть без какого-либо доверия к используемым устройствам. С прикладной точки зрения, мы предложили способ верификации любого устройства, подготавливающего квантовые состояния, а также любого измерительного устройства. Одновременно мы решаем открытую проблему: можно ли верифицировать смешанное состояние независимым от устройств способом — в стандартном сценарии Белла это невозможно», — рассказал профессор Ремигиуш Аугусяк (Remigiusz Augusiak).

Главное преимущество опубликованного протокола — универсальность. Звездообразная сеть уже экспериментально реализована с ограниченным числом внешних систем, и теперь ученые могут развивать концепцию для все более крупных сетей, включающих большее число квантово-запутанных систем. 

Evgenia Vavilova
165 статей
Евгения Вавилова — научпоп автор, специализирующийся на популярной физике. Выпускница физического факультета, более 10 лет пишет о новейших открытиях в квантовой механике, астрофизике и теоретической физике. Евгения умеет объяснять сложные концепции простым языком и регулярно публикует материалы, основанные на первоисточниках — научных статьях и интервью с исследователями.
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
30 Мар
Бесплатно
Полярные станции: географические истории
Русское географическое общество
Санкт-Петербург
Лекция
30 Мар
Бесплатно
Биология: гены
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
30 Мар
1700
Назад к Луне: что мы там ищем сегодня
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
31 Мар
1000
Коллегия жрецов священнодействий и гаруспики: заимствованные гадания
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
01 Апр
800
Ранняя республика: 1780-1800-е
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
03 Апр
Бесплатно
Кометы: тысячелетняя история мифов и суеверий
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
03 Апр
Бесплатно
Что нового в динозаврах?
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
03 Апр
Бесплатно
Жизнь вне Земли
Павильон «АТОМ»
Москва
Лекция
03 Апр
Бесплатно
Древняя ДНК и история эпидемий
Павильон «АТОМ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
28 марта, 15:51
Максим Абдулаев

Первая запись родов кашалота доказала существование взаимопомощи внутри стаи

Морские биологи впервые детально задокументировали процесс родов у диких кашалотов. Анализ видеозаписей и акустических сигналов показал, что самки из разных родственных линий временно объединяются, чтобы по очереди выталкивать новорожденного на поверхность для дыхания. Это первое доказательство взаимопомощи при родах между неродственными особями у видов, не относящихся к приматам.

Биология
# водные роды
# дельфины
# кашалоты
# китообразные
# поведение животных
# этология
27 марта, 12:43
СГМУ им. В.И. Разумовского

Стоматолог объяснила риски самостоятельного удаления зубного камня

В последние годы на маркетплейсах появилось множество «домашних ультразвуковых скейлеров», которые обещают удалить зубной камень, налет и даже отбелить зубы без посещения стоматолога. На первый взгляд это выглядит удобно и выгодно. Однако с профессиональной точки зрения такие устройства могут быть не просто неэффективными, но и опасными для здоровья полости рта. По словам заведующей стоматологическим отделением №1 Консультативной стоматологической поликлиники СГМУ им. В.И. Разумовского Регины Бирюковой, в стоматологии ультразвуковой скейлер (или скалер) — это профессиональный аппарат, который используется для удаления зубного камня. Он работает за счет высокочастотных колебаний и обязательно применяется с подачей воды (для охлаждения и защиты тканей), с точной настройкой мощности и в руках специалиста, который понимает анатомию зубов и десен.

СГМУ им. В.И. Разумовского
# зубной камень
# зубы
# стоматология
# чистка зубов
27 марта, 14:45
Любовь С.

Редкость комет в других звездных системах озадачила астрономов

Хотя астрономы научились находить кометы у других звезд, возникли трудности: несмотря на все более точные методы наблюдения, таких объектов подозрительно мало. Это важно, поскольку экзокометы — ключ к пониманию формирования планет: их изучение позволяет узнать, как в молодые миры попадают вода и органические вещества, а также как эволюционируют планетные системы.

Астрономия
# Tess
# Кеплер
# кометы
# спектроскопия
# фотометрия
# экзокометы
28 марта, 13:28
Игорь Байдов

Андрологи нашли у мужчин вероятную «точку G»

Во время нейроанатомического исследования тканей полового члена ученые выявили высокую плотность нервных окончаний в области, которую анатомы и хирурги долгое время оставляли без должного внимания. Авторы научной работы предположили, что эта зона может играть важную роль в формировании сексуальных ощущений, и допустили, что именно там у мужчин находится аналог так называемой «точки G».

Биология
# мужчины
# половой орган
# секс
# сексуальная жизнь
# сексуальное удовольствие
23 марта, 13:08
ФизТех

Исследователи предложили метод быстрого получения белка, играющего важную роль в механизме заражения клетки коронавирусом

Ученые из Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний МФТИ и Института биоорганической химии им. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН с коллегами представили метод получения и очистки трансмембранного домена шиповидного белка коронавируса SARS-CoV-2 (SARStm) дикого типа. Этот «якорь» не только удерживает шип, которым вирус «атакует» клетки, в его оболочке, но и участвует в процессе слияния вирусной и клеточной оболочек. В новом протоколе используется бесклеточная экспрессия — синтез белка в очищенном бактериальном экстракте, что позволяет получать его в течение нескольких часов вместо дней и значительно упрощает очистку. Метод открывает возможность для детального изучения структуры белка с помощью спектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР).

ФизТех
# биофизика
# биохимия
# вирус
# клетки
# коронавирус
# мицеллы
# структура белка
19 марта, 10:58
Игорь Байдов

Орнитологи рассказали, зачем птицы тащат в гнезда окурки

В парках некоторых стран все чаще можно заметить странную картину: синицы и воробьи вместо пуха и веточек приносят в клювах сигаретные окурки. Орнитологи из Польши решили выяснить, зачем птицы выстилают гнезда мусором, пропитанным никотином. Оказалось, пернатые нашли способ использовать вредную человеческую привычку для защиты своего потомства. Но, как это часто бывает в природе, у медали есть обратная сторона.

Биология
# гнезда
# птицы
# сигареты
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

Биология
# микропластик
# пластиковые отходы
# сигареты
# экология
Последние новости:

  1. Физики поняли, как подтвердить любое квантовое состояние с помощью звезды

    30 марта, 08:00

  2. Первая запись родов кашалота доказала существование взаимопомощи внутри стаи

    28 марта, 15:51

  3. Андрологи нашли у мужчин вероятную «точку G»

    28 марта, 13:28

  4. «Израильский Стоунхендж» оказался центром обширной сети древних каменных кругов

    27 марта, 16:38
Выбор редакции

Цена омоложения: почему попытки обратить старение вспять повышают риск развития рака

10 марта, 11:43

Последние комментарии

getech
27 минут назад
Моя жена андроид давно уже так умеет. Более того она может выполнять элементарные задачи включения и выключения стиралки, телевизора или плиты. А

Прорыв в социальной робототехнике: в Китае показали реалистичного человекоподобного робота

Gerald Warren
2 часа назад
It's fascinating to see the projections for child population growth in various regions! I find it interesting how this ties into local cultures and challenges—like in “Hollow Knight,” where every location has its unique environment affecting its inhabitants. Just

Инфографика: в каких регионах мира родится больше всего детей в 2026 году

Gerald Warren
2 часа назад
Hey everyone! This thread about musical preferences and intelligence is super intriguing. I totally relate—when I played "fnaf," the haunting soundtrack really helped me focus and strategize my moves. It’s like music not only enhances our gaming experience but also

Музыкальные предпочтения человека связали с уровнем интеллекта

Инир Каб
2 часа назад
Тепло там,отопление не надо...

Африка строит вверх: бум небоскребов охватил Египет, Эфиопию и Кот-д’Ивуар

Валерий Леонтьев
2 часа назад
Riga, корабли свободы" очень много радости принесли" в Ливию, Сирию, Ирак, Иран

Франция представила атомный авианосец «France Libre», способный нести более 40 летательных аппаратов

Валерий Леонтьев
2 часа назад
Dmitriy, нет у них противоракет.

Франция представила атомный авианосец «France Libre», способный нести более 40 летательных аппаратов

Валерий Леонтьев
3 часа назад
Александр прошел, потому что были выпюруси, как ты. Которые мечтали стать рабами запада. И начали это уже в 1953 году. Заговор Тухачевского не был

Франция представила атомный авианосец «France Libre», способный нести более 40 летательных аппаратов

Валерий Леонтьев
3 часа назад
Хуситы не спят

Франция представила атомный авианосец «France Libre», способный нести более 40 летательных аппаратов

Artem Ivanov
5 часов назад
Денис, лаптеногое лишнехромосомное существо горделиво пишет о том, на сколько оно мерзкое

Инфографика: 50 крупнейших экономик мира в 2026 году

Artem Ivanov
5 часов назад
K, спасибо, что подвзорвали пердаки лаптеногим

Инфографика: 50 крупнейших экономик мира в 2026 году

Artem Ivanov
5 часов назад
Сorrosive, зачем ты лаптеногому рушишь картину мира?

Инфографика: 50 крупнейших экономик мира в 2026 году

Artem Ivanov
5 часов назад
легкий, за щеку дают второй армии мира с конца

Инфографика: 50 крупнейших экономик мира в 2026 году

Andreas Papandreas
5 часов назад
Sub, как только все функциональные отверстия будут отлажены, люди сразу кинуться их еб**ть. И это прекрасно, меньше войн возможно

Прорыв в социальной робототехнике: в Китае показали реалистичного человекоподобного робота

Evgeny Feoktistov
6 часов назад
Ни о чём. Заголовок совершенно не соответствует содержанию.

Топ-8 каналов, которые правят мировой торговлей

Апоп Курляндский
7 часов назад
Корбэн, комментарий по голубиной почте отправлял?

Топ стран по числу интернет‑пользователей

Алиса Дементьева
7 часов назад
Igor, ну вот и не надо судить по себе, разные вкусы есть. А так оно полезное а мне например и вкусно. Если зрелое. Оно кстати может дома дозревать после

Новая житница планеты: инфографика о продовольственном лидерстве Латинской Америки

София Алексеева
8 часов назад
София, интересно, это глюк сайта такой? Я тоже вижу здесь свой никнейм, только с пометкой DELETED

Фундаментально ли время во Вселенной

София Алексеева
8 часов назад
«Домашние аналоги с маркетплейсов внешне могут быть похожи, но по факту сильно отличаются по качеству, мощности и безопасности. Без правильной

Стоматолог объяснила риски самостоятельного удаления зубного камня

Peter Biohazard
9 часов назад
Взгляд Сергея Дружко очень даже хорошо отработан. Надеюсь, когда-нибудь я смогу приобрести хорошего робота.

Прорыв в социальной робототехнике: в Китае показали реалистичного человекоподобного робота

John Doe
10 часов назад
Корбэн, 😢🫣🙁

Топ стран по числу интернет‑пользователей

