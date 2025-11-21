  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
21 ноября, 10:54
Игорь Байдов
25

У мышей обнаружили способность к «акушерству»

❋ 4.2

Во время лабораторного эксперимента ученые наблюдали, как одни мыши помогали другим родить во время трудных родов. Это первое в мире документальное свидетельство такой помощи у животных, не принадлежащих к приматам. Открытие расширит представления о возможных формах помощи при родах у некоторых видов грызунов, а также поможет лучше понять, как у этих животных проходит уход за детенышами.

Биология
# беременность
# грызуны
# детеныши
# животные
# мыши
# самки
мыши
Мыши используют свои лапы и рот, чтобы вытащить детенышей, застрявших в родовых путях беременной самки / © NYU Grossman School of Medicine, Violet J. Ivan

Долгое время считалось, что помощь сородичам во время родов — уникальная черта человека. Человеческие роды длятся долго и протекают достаточно тяжело из-за сочетания большой головы плода и особенностей таза женщины. Поэтому во многих культурах роженицам постоянно помогают — родственники, подруги, акушерки.

Изредка подобное поведение замечали у некоторых приматов, например у курносых обезьян (Rhinopithecus) и бонобо (Pan paniscus). Но в целом представители мира млекопитающих, как полагали исследователи, не способны к такой форме заботы. Роды для большинства животных — уединенный акт, продиктованный инстинктами и гормонами, где место матери — в одиночестве и безопасности от хищников.

В отличие от приматов, у других социальных животных, например мышей, никто из биологов целенаправленно не искал признаков «акушерской» деятельности. Причина в сложности наблюдений. Мыши почти всегда рожают в глубине убежища, чтобы скрыть малышей от хищников и холода. Кроме того, они зачастую ведут активный образ жизни в сумерках и ночью, что еще больше снижает шансы наблюдений.

Команда американских биологов под руководством Роберта Фремке (Robert Froemke) из Медицинского центра Лангоне при Нью-Йоркском университете стала свидетелем сцены, которая меняет привычное представление о взаимодействии грызунов. Они наблюдали, как мыши помогали другим родить во время трудных родов, что позволило матерям и детенышам выжить. Об этом случае ученые рассказали на конференции Общества нейронаук 2025 в Сан-Диего (Калифорния, США). 

Фремке и его коллеги сделали это открытие случайно. Биологи записывали мозговую активность рожающих мышей во время другого эксперимента и обратили внимание, что некоторые самки в клетке активно взаимодействовали с роженицами. Причем взаимодействие иногда выглядело как настоящая помощь.

Чтобы проверить гипотезу, ученые поставили серию экспериментов. Они использовали генетически модифицированных беременных мышей, у которых отсутствовали рецепторы окситоцина. Этот гормон, часто называемый гормоном любви, запускает маточные сокращения, которые помогают вытолкнуть детенышей из родовых путей. Без этих сокращений мышата с высокой вероятностью застревают и погибают. Часто гибнет и сама мать.

Исследователи распределили таких мышей на две группы. Первую группу из 10 самок поместили в индивидуальные клетки, но к каждой из них подсадили опытную самку, которая уже рожала по крайней мере один раз. Вторую группу из семи беременных мышей оставили в полном одиночестве.

мыши
Мыши помогают беременной самке / © NYU Grossman School of Medicine, Violet J. Ivan

Когда у рожениц из первой группы детеныши застревали в родовом канале, их опытные соседки немедленно приходили на помощь — аккуратно тянули детеныша зубами и передними лапами. Затем «акушерки» прокусывали наполненный жидкостью околоплодный пузырь, в котором находились новорожденные, чтобы мышонок смог начать дышать.

Из 10 беременных самок, с которыми рядом была «повитуха», выжили девять. Почти 90 процентов их помета тоже осталось цело. Те беременные грызуны, которые находились в клетке в полном одиночестве, практически все умерли. Только одна из них смогла пережить роды, как и ее потомство.

Команда Фремке задалась вопросом, действительно ли именно опыт материнства — тот ключевой фактор, который определяет успешность помощи. Чтобы это проверить, биологи провели дополнительный эксперимент. 

Ученые взяли 14 беременных мышей, у которых не работали рецепторы окситоцина, и разделили их на три группы. Семь самок поселили с самцами. Четырех подселили к самкам, которые еще ни разу не рожали. Еще трех — к самкам, у которых тоже не работали рецепторы окситоцина. Этот гормон необходим не только для маточных сокращений, еще он играет важную роль в формировании социальных связей, доверия и привязанности.

Практически во всех этих случаях все мыши-соседи оказывали помощь беременным. Почти 60 процентов мышей, которые соседствовали с самцами, и половина тех, кого поселили с нерожавшими самками, пережили роды. 

Однако «акушеры» не вытаскивали детенышей. Помощь была иной. Самцы вскакивали на спину роженицы, и это давление помогало вытолкнуть потомство. Нерожавшие самки вылизывали беременных и аналогичным образом оказывали давление на живот. Почему подходы различались между группами, остается неясным. Из трех мышей, которых держали с самками без рецепторов окситоцина, выжила лишь одна.

Тем не менее, несмотря на усилия помощников, ни один детеныш в этой части эксперимента не выжил. Причина — целостность околоплодного пузыря. Ни самцы, ни нерожавшие самки не разрывали его, и новорожденные мышата задыхались. По словам Фремке, похоже, опыт материнства дает навыки, без которых роль повитухи невозможна.

Ранее биологи выяснили, что мыши способны распознавать бессознательное состояние сородичей и предпринимать активные действия для их «реанимации»: например, могут приводить в чувство потерявших сознание особей. Теперь стало ясно, что роды и забота о детях формируют основу отношений и социальных структур у грызунов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
433 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Биология
# беременность
# грызуны
# детеныши
# животные
# мыши
# самки
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
21 Ноя
Бесплатно
Освоение Арктики: технологии для сложных климатических условий
Политехнический музей
Москва
Лекция
21 Ноя
1000
Мозг: орган с историей
Medio Modo
Москва
Лекция
21 Ноя
1200
Гипотезы в астрофизике
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Ноя
1500
Что мешает спать?
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
21 Ноя
Бесплатно
Непростые простые
ВДНХ
Москва
Лекция
21 Ноя
750
Законы Менделя. Особенности сцепленного наследования
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
22 Ноя
Бесплатно
Кровь под солнцем. Тайны цивилизаций доколумбовой Америки
ВДНХ
Москва
Лекция
22 Ноя
Бесплатно
Типы древнерусского письма
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Лекция
22 Ноя
Бесплатно
Между Петром и Екатериной: жизнь и быт Москвы дворянской и купеческой
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
20 ноября, 09:25
Полина Меньшова

Ученые выяснили, когда стоит отказаться от цели

Масштабных целей достичь, как правило, непросто: может потребоваться несколько месяцев, лет, десятилетий. На долгом пути люди нередко начинают сомневаться в возможности дойти до конца. Международная команда исследователей проанализировала, от чего зависит решение в такой ситуации и выяснила, когда действительно есть смысл отказаться от цели.

Психология
# достижения
# мечты
# успех
# цель
18 ноября, 11:58
ПНИПУ

Хрупкий, но незаменимый: ученые нашли способ сверлить кварц без трещин и сколов

От стабилизации сердечного ритма до точности космических аппаратов — везде требуется кварц. Этот хрупкий минерал незаменим при производстве процессоров смартфонов, оптических элементов лазерных систем, деталей космической техники, медицинских кардиостимуляторов и ультразвуковых датчиков. Он используется в волоконно-оптических линиях связи, высокоточных научных приборах и защитных стеклах космических аппаратов. Мировой рынок этого универсального минерала уверенно растет: при текущей оценке в 7,31 миллиарда долларов и рыночной стоимости в 1,2 миллиарда долларов в 2024 году, к 2029 году его объем достигнет 8,98 миллиарда долларов. Однако его обработка остается сложным вызовом для высокотехнологичных отраслей: малейшая ошибка при сверлении ведет к сколам, трещинам и браку дорогостоящих компонентов. Ученые ПНИПУ разработали одно из первых в мире готовых решений для сверления хрупкого кварца. Результаты уже сейчас позволяют производителям сократить время обработки на 40%, снизить процент брака и заменить дорогие импортные аналоги эффективной отечественной разработкой.

ПНИПУ
# кварц
# материалы
# сверло
# технологии
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
18 ноября, 12:36
Игорь Байдов

Древнее поселение в Казахстане оказалось крупным протогородским центром с промышленной зоной

Согласно учебникам истории, в бронзовом веке в казахской степи кочевали лишь немногочисленные племена со своими стадами. Но в начале 2000-х там обнаружили древнее поселение с остатками крупных домов, которое могло быть административным либо культурным центром. Это навело ученых на мысль, что жизнь в степи складывалась куда сложнее и была более организованной, чем предполагалось. Международная команда ученых представила новые результаты исследования этого поселения и выяснила, что на самом деле оно представляло собой крупнейший в этом регионе протогородской центр с масштабным производством оловянистой бронзы.

Археология
# Бронзовый век
# Казахстан
# скотоводство
# степи
# степные кочевники
# цивилизации
15 ноября, 21:54
Редакция Naked Science

Оживающие научно-фантастические иллюстрации Ю-Цон Тана

Ю-Цон Тан (YuCong Tang) — концептуальный художник из Китая. Научно-фантастические мотивы — одно из основных направлений его творчества. Он исследует, как научные открытия и технологии будущего трансформируют среду обитания.

Sci-Fi
# арт
# космос
# коцепт-арт
# научная фантастика
# художник
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Обломки биомолекул подсказали, когда на Земле появилась жизнь и начался фотосинтез

    21 ноября, 11:23

  2. У мышей обнаружили способность к «акушерству»

    21 ноября, 10:54

  3. Зумеры против альфа: сравнение цифровых привычек, мышления и жизненных стратегий

    21 ноября, 10:02

  4. Психотравмы: причины и последствия у детей разных возрастных групп

    20 ноября, 18:32
Выбор редакции

Атомный квиз — разгоните нейтроны знаний!

19 ноября, 12:39

Последние комментарии

Sergey Gorovoy
12 минут назад
خالد, зачем мне думать про "у вас", если я комментирую фото в статье?

Объявлены победители фотопремии Nature inFocus 2025

Владимир Караул
14 минут назад
Юра, да на производство работников не найти. Людям лишь бы в оффисе сидеть.

Начались первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов

Kamoliddin YoFaS
44 минуты назад
Vladimir, как вы думаете, возможно ли что человечество в своем развитии испытало несколько волн цивилизационных упадков и сейчас мы имеем

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

m s
2 часа назад
Юра, точно побежит учить грамматику русского языка:)))))

Начались первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов

Alexander Sergeev
3 часа назад
Виталий, 2) шутка из советской газеты для заворачивания вяленого леща; да?)) 1) В каком конкретно Париже победили?)) Дату этой самой "Парижской битвы"

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Денис Кильманшин
3 часа назад
Александр, термин "живодерство" относится к намеренному причинению мучений. 9десь этого нет. Вы НЕПРАВЫ!

«Снимки года» от National Geographic: опубликованы самые «сильные» фотографии 2025

Сергей Механик
3 часа назад
Почти все сейчас в той или иной степени психотравмированы. Жизнь нынче такая...

Психотравмы: причины и последствия у детей разных возрастных групп

Сергей Механик
3 часа назад
Еще один удобный способ официально связать ограничение наружного освещения на улицах в ночное время с заботой о человеке.

Включенный во время сна ночник повысил риск сердечно-сосудистых заболеваний

Андрей Илларионов
4 часа назад
Последний паучок сенокосец - конечно Супер. Cвaлкa c лeoпapдoм - дa. Ho y мeня нuжe ceлa тaк жe, тoлькo вмecтo лeопapдa кopoвы (((. Бopютcя, oгоpaжuвaют, cнocят - нo вcë тaк жe

Объявлены победители фотопремии Nature inFocus 2025

Александр Емельянов
4 часа назад
Сергей, кому-то же надо будет проводить их техобслуживание или размечать данные для нейронок. Да и в сфере обслуживания будут вынуждены оставить

Atlas против Optimus: подробное сравнение двух продвинутых гуманоидных роботов

Shaman
5 часов назад
Вадим, Добрый день, а почему курями, они что не живые? Вы слышали когда нибудь как кричит подаренная рыба? (Кефаль) Лет десять занимался подводной

«Снимки года» от National Geographic: опубликованы самые «сильные» фотографии 2025

Yggy Fox
5 часов назад
Евгений, да все давно говорят - гаст(-ы) - и не паряццо с длинным немецким словом ) и в простом русской речи - Давай-давай, арбАйтен-арбайтен ! удобнее

В 2024 году обновят ударения во многих русских словах

Yggy Fox
5 часов назад
нельзя ориентироваться на Пастернака, он стихи писал и там ставил ударения под свой ритм или рифму... Это нещитово ))

В 2024 году обновят ударения во многих русских словах

Yggy Fox
5 часов назад
Денис, у малолетних петеушников и прочего быдла - да, стал (( они ещё потом лОжут и звОнят... и идут на своё деньрождение... день какого рода ???

В 2024 году обновят ударения во многих русских словах

Yggy Fox
5 часов назад
Ольга, фуфуфу ((

В 2024 году обновят ударения во многих русских словах

Yggy Fox
5 часов назад
Ирина, Я ждала теб - так ждала ты был чем-тотам в душе блабла, ну и что тут криминального (с) аллегрова

В 2024 году обновят ударения во многих русских словах

Алексей
7 часов назад
Маховик, только вот сознания у них нету, они действуют по за данному алгоритму, это просто запоограммированная Человеком машина! Ну а если им дать

Начались первые в мире массовые поставки человекоподобных роботов

Alexandr Rubchenkov
9 часов назад
Либо вы Лошадку ищите, для хвороста, Некрасова, чтоб из Можая, Свалить, на польском(МОЖА) лес,неполучиться, я с при бором, ход ил,так, что спрашивайте,

Невероятное фото 3I/ATLAS от фотографа из Нью-Мехико

Alexandr Rubchenkov
9 часов назад
Ого го, У Вашей, каметы, глаза зеленые, что у такси, Боярского с апреля, 91 года, видно таксистка 1970,и все машенники

Невероятное фото 3I/ATLAS от фотографа из Нью-Мехико

Виталий Вершинин
10 часов назад
Sergey, вам уже рассказал?

Все крупнейшие империи мировой истории на единой визуальной шкале времени

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно