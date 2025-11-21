Уведомления
У мышей обнаружили способность к «акушерству»
Во время лабораторного эксперимента ученые наблюдали, как одни мыши помогали другим родить во время трудных родов. Это первое в мире документальное свидетельство такой помощи у животных, не принадлежащих к приматам. Открытие расширит представления о возможных формах помощи при родах у некоторых видов грызунов, а также поможет лучше понять, как у этих животных проходит уход за детенышами.
Долгое время считалось, что помощь сородичам во время родов — уникальная черта человека. Человеческие роды длятся долго и протекают достаточно тяжело из-за сочетания большой головы плода и особенностей таза женщины. Поэтому во многих культурах роженицам постоянно помогают — родственники, подруги, акушерки.
Изредка подобное поведение замечали у некоторых приматов, например у курносых обезьян (Rhinopithecus) и бонобо (Pan paniscus). Но в целом представители мира млекопитающих, как полагали исследователи, не способны к такой форме заботы. Роды для большинства животных — уединенный акт, продиктованный инстинктами и гормонами, где место матери — в одиночестве и безопасности от хищников.
В отличие от приматов, у других социальных животных, например мышей, никто из биологов целенаправленно не искал признаков «акушерской» деятельности. Причина в сложности наблюдений. Мыши почти всегда рожают в глубине убежища, чтобы скрыть малышей от хищников и холода. Кроме того, они зачастую ведут активный образ жизни в сумерках и ночью, что еще больше снижает шансы наблюдений.
Команда американских биологов под руководством Роберта Фремке (Robert Froemke) из Медицинского центра Лангоне при Нью-Йоркском университете стала свидетелем сцены, которая меняет привычное представление о взаимодействии грызунов. Они наблюдали, как мыши помогали другим родить во время трудных родов, что позволило матерям и детенышам выжить. Об этом случае ученые рассказали на конференции Общества нейронаук 2025 в Сан-Диего (Калифорния, США).
Фремке и его коллеги сделали это открытие случайно. Биологи записывали мозговую активность рожающих мышей во время другого эксперимента и обратили внимание, что некоторые самки в клетке активно взаимодействовали с роженицами. Причем взаимодействие иногда выглядело как настоящая помощь.
Чтобы проверить гипотезу, ученые поставили серию экспериментов. Они использовали генетически модифицированных беременных мышей, у которых отсутствовали рецепторы окситоцина. Этот гормон, часто называемый гормоном любви, запускает маточные сокращения, которые помогают вытолкнуть детенышей из родовых путей. Без этих сокращений мышата с высокой вероятностью застревают и погибают. Часто гибнет и сама мать.
Исследователи распределили таких мышей на две группы. Первую группу из 10 самок поместили в индивидуальные клетки, но к каждой из них подсадили опытную самку, которая уже рожала по крайней мере один раз. Вторую группу из семи беременных мышей оставили в полном одиночестве.
Когда у рожениц из первой группы детеныши застревали в родовом канале, их опытные соседки немедленно приходили на помощь — аккуратно тянули детеныша зубами и передними лапами. Затем «акушерки» прокусывали наполненный жидкостью околоплодный пузырь, в котором находились новорожденные, чтобы мышонок смог начать дышать.
Из 10 беременных самок, с которыми рядом была «повитуха», выжили девять. Почти 90 процентов их помета тоже осталось цело. Те беременные грызуны, которые находились в клетке в полном одиночестве, практически все умерли. Только одна из них смогла пережить роды, как и ее потомство.
Команда Фремке задалась вопросом, действительно ли именно опыт материнства — тот ключевой фактор, который определяет успешность помощи. Чтобы это проверить, биологи провели дополнительный эксперимент.
Ученые взяли 14 беременных мышей, у которых не работали рецепторы окситоцина, и разделили их на три группы. Семь самок поселили с самцами. Четырех подселили к самкам, которые еще ни разу не рожали. Еще трех — к самкам, у которых тоже не работали рецепторы окситоцина. Этот гормон необходим не только для маточных сокращений, еще он играет важную роль в формировании социальных связей, доверия и привязанности.
Практически во всех этих случаях все мыши-соседи оказывали помощь беременным. Почти 60 процентов мышей, которые соседствовали с самцами, и половина тех, кого поселили с нерожавшими самками, пережили роды.
Однако «акушеры» не вытаскивали детенышей. Помощь была иной. Самцы вскакивали на спину роженицы, и это давление помогало вытолкнуть потомство. Нерожавшие самки вылизывали беременных и аналогичным образом оказывали давление на живот. Почему подходы различались между группами, остается неясным. Из трех мышей, которых держали с самками без рецепторов окситоцина, выжила лишь одна.
Тем не менее, несмотря на усилия помощников, ни один детеныш в этой части эксперимента не выжил. Причина — целостность околоплодного пузыря. Ни самцы, ни нерожавшие самки не разрывали его, и новорожденные мышата задыхались. По словам Фремке, похоже, опыт материнства дает навыки, без которых роль повитухи невозможна.
Ранее биологи выяснили, что мыши способны распознавать бессознательное состояние сородичей и предпринимать активные действия для их «реанимации»: например, могут приводить в чувство потерявших сознание особей. Теперь стало ясно, что роды и забота о детях формируют основу отношений и социальных структур у грызунов.
