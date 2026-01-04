Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Инфографика: похожие по форме страны мира
Контуры некоторых государств и территорий мира оказываются неожиданно похожими. На инфографике показана подборка стран, напоминающих друг друга по форме.
Есть ли что-то общее между Южной Кореей и Ирландией — вопрос дискуссионный. Однако, разглядывая контуры этих стран, можно заметить очевидное сходство.
Италия — одна из самых узнаваемых стран на карте мира, но и для нее авторы инфографики нашли «партнера» — Лаос. Хотя в этом случае сходство оказалось более отдаленным.
В подборку попали Черногория и Косово, которые не только похожи по форме, но и расположены рядом. Кстати, Черногория входит в число стран, признавших независимость Косово.
«Партнер» нашелся и у Лихтенштейна. По форме одно из самых маленьких государств мира похоже на Люксембург. Кстати, в Люксембурге может поместиться примерно 16 Лихтенштейнов.
Самая большая страна, среди попавших на инфографику, — Аргентина. По площади она находится на восьмом месте в мире. По форме Аргентина действительно отдаленно похожа на Ливан, но по территории она больше его примерно в 267 раз.
