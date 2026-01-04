  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
4 января, 17:39
Рейтинг: +133
Посты: 418

Инфографика: похожие по форме страны мира

Контуры некоторых государств и территорий мира оказываются неожиданно похожими. На инфографике показана подборка стран, напоминающих друг друга по форме.

Сообщество
# Инфографики
# карта
# страны
# территория
Инфографика: похожие по форме страны мира / © reddit 
Инфографика: похожие по форме страны мира / © reddit 

Есть ли что-то общее между Южной Кореей и Ирландией — вопрос дискуссионный. Однако, разглядывая контуры этих стран, можно заметить очевидное сходство.

Италия — одна из самых узнаваемых стран на карте мира, но и для нее авторы инфографики нашли «партнера» — Лаос. Хотя в этом случае сходство оказалось более отдаленным. 

В подборку попали Черногория и Косово, которые не только похожи по форме, но и расположены рядом. Кстати, Черногория входит в число стран, признавших независимость Косово.

«Партнер» нашелся и у Лихтенштейна. По форме одно из самых маленьких государств мира похоже на Люксембург. Кстати, в Люксембурге может поместиться примерно 16 Лихтенштейнов. 

Самая большая страна, среди попавших на инфографику, — Аргентина. По площади она находится на восьмом месте в мире. По форме Аргентина действительно отдаленно похожа на Ливан, но по территории она больше его примерно в 267 раз. 

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
09 Янв
1300
Когда Луна с Солнцем встречаются
Пулковская обсерватория
Санкт-Петербург
Лекция
13 Янв
Бесплатно
Металл-органические каркасы: за что дали Нобелевскую премию по химии в 2025 году?
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
13 Янв
1000
Эволюционная биология: итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
14 Янв
500
Столкновения в Солнечной системе
Московский Планетарий
Москва
Лекция
14 Янв
1200
Медицинские итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Янв
900
Кризис классических царств майя и возвышение Чичен-Ицы
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
1200
Астрофизические итоги 2025 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
15 Янв
Бесплатно
Открытая встреча Московского астрономического клуба
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
17 Янв
1400
Иммануил Кант и его категорический императив
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
2 января, 12:27
Адель Романова

Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Астрономия
# космос
# подледный океан
# спутник Ио
# спутники Юпитера
3 января, 20:06
Любовь С.

Ученые отменили антидепрессанты без риска рецидива

Медленное снижение дозировки антидепрессанта наряду с курсом психотерапии помогло пациентам избежать рецидива депрессии. К такому выводу ученые пришли, проанализировав результаты 76 клинических исследований с участием более 17 тысяч человек.

Медицина
# антидепрессанты
# депрессия
# метаанализ
# психиатрические заболевания
# психотерапия
# психотропные препараты
2 января, 12:27
Адель Романова

Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Астрономия
# космос
# подледный океан
# спутник Ио
# спутники Юпитера
29.12.2025, 14:48
Андрей Серегин

Аргентинские археологи нашли наконечники стрел из костей лам

Южная Америка в доколониальный период была ареной многочисленных локальных конфликтов за ресурсы. Ученые из Аргентины выяснили подробности сложного и трудоемкого производства стрел в этом регионе.

Археология
# аргентина
# охота
# средневековье
# стрелы
29.12.2025, 10:24
Игорь Байдов

Короткий период воздержания повысил шансы на успех ЭКО

Стандартная инструкция для мужчин перед сдачей спермы для ЭКО — воздержание от двух до семи дней. Этому правилу следуют миллионы пар по всему миру. Однако авторы нового исследования пересмотрели многолетние рекомендации. Они выяснили, что более короткий период воздержания может значительно повысить шансы на долгожданную беременность.

Медицина
# беременность
# Бесплодие
# зачатие
# сперма
# сперматозоиды
# ЭКО
# экстракорпоральное оплодотворение
08.12.2025, 13:09
Александр Березин

Новая орбита национальной орбитальной станции лишит Россию возможности запускать космонавтов со своей территории

С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.

Космонавтика
# космос
# МКС
# Российская орбитальная станция
# Россия
17.12.2025, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
12.12.2025, 13:48
Игорь Байдов

Морские биологи впервые зафиксировали совместную охоту косаток и дельфинов

У побережья Канады морские биологи стали свидетелями необычного случая. Косатки и дельфины объединили свои силы, чтобы вместе охотиться на тихоокеанского лосося. Они погружались в темные глубины, а после удачной охоты делились пищей. Это первое задокументированное охотничье сотрудничество между двумя видами морских млекопитающих.

Биология
# дельфины
# интеллект китообразных
# китообразные
# косатки
# морские виды
# морские животные
# охота
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые отменили антидепрессанты без риска рецидива

    3 января, 20:06

  2. Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

    2 января, 12:27

  3. Остановку Вифлеемской звезды объяснили кометой из древней китайской хроники

    30.12.2025, 12:18

  4. Палеонтологи удревнили гигантских акул на 15 миллионов лет

    30.12.2025, 10:00
Выбор редакции

Инфографика: сравнение российского термоядерного реактора с ИТЭР

12.12.2025, 10:30

Последние комментарии

cvan
13 минут назад
А чем полет вокруг луны отличается от высокий на луну. Что бы попасть на луну, надо вокруг земли поймать арьмиту. Потом вокруг луны поймать арбитру.

Первый за полвека пилотируемый полет к Луне может стартовать в феврале

Артур Местный
23 минуты назад
Ну.о что Ислам живёт в 1447 году, это и так понятно.

Инфографика: в каком году живут страны мира

Николай Цыгикало
24 минуты назад
Vlad, на мой взгляд логично. Спасибо. Интересно.

Первый за полвека пилотируемый полет к Луне может стартовать в феврале

Vlad Ok
26 минут назад
Николай, ну это только мое ИМХО. Разные машины, разные тестовые испытания. Аполлонам нужно было садится на Луну, и восьмерка тестировала

Первый за полвека пилотируемый полет к Луне может стартовать в феврале

Vlad Ok
49 минут назад
Віктор, Во имя шпионившей за посадкой Аполло 11, и разбившейся о Луну автоматической советской станции Луна-15! Аминь )))

Первый за полвека пилотируемый полет к Луне может стартовать в феврале

Николай Цыгикало
52 минуты назад
Vlad, а почему? мне тоже интересно. Не задавался этим вопросом.

Первый за полвека пилотируемый полет к Луне может стартовать в феврале

Vlad Ok
1 час назад
Николай, бесспорно. Другое интересно - в отличии от Апполона 8, выполнившего в первом облете человеком луны 10 витков, Артемида-2 выполнит только

Первый за полвека пилотируемый полет к Луне может стартовать в феврале

Юрий Багов
1 час назад
Когг вроде мужского рода

У берегов Дании обнаружили средневековый торговый когг

Николай Цыгикало
1 час назад
Vlad, все верно. Но траектория облета именно восьмерка. Ее нарисует свободное движение аппарата. Примерно так летал на Луну и Аполлон-11 и другие.

Первый за полвека пилотируемый полет к Луне может стартовать в феврале

KURMAEHSOHG kurmaehsohg
2 часа назад
В разных странах и культурах «год» может сильно отличаться от нашего григорианского календаря, который сейчас показывает 2026 год. Примеры:

Инфографика: в каком году живут страны мира

Мистер Кекс
2 часа назад
И воспользоваться ей можно будет лишь зарегистрировавшись в Max

В России завершили доклинические испытания вакцины от меланомы. Она победила рак практически на 100%

Віктор
2 часа назад
Брехні про відвідини американцями місяця тривають

Первый за полвека пилотируемый полет к Луне может стартовать в феврале

Artem Suleymanov
2 часа назад
Какая же вы мразь, Николай )

На карте: какая страна больше всего зависит от природных ресурсов?

Artem Suleymanov
2 часа назад
Николай, Тебе вообще не стыдно это писать? Вот прямо ничего в голове не происходит? Это еще одно путинское преступление в длинной череде от Бучи и

На карте: какая страна больше всего зависит от природных ресурсов?

Artem Suleymanov
2 часа назад
Николай, В "лучшей стране" воров и убийц, напавшей на соседа и совершающей там массовые военные преступления? Убившей там наибольшее количество

На карте: какая страна больше всего зависит от природных ресурсов?

Vlad Ok
2 часа назад
Николай, это "трудности перевода", т.е. калька с английского wide orbit / wide trajectory. На русском это что то вроде "удалённая траектория облёта", "орбита с

Первый за полвека пилотируемый полет к Луне может стартовать в феврале

Vlad Ok
2 часа назад
Petr, вы о ком, товарисч? О милой необразованной секте свидетелях неполета? )

Первый за полвека пилотируемый полет к Луне может стартовать в феврале

Petr Uhvatov
2 часа назад
ОНИ нетупоголовые,просто ОНИ других считают тупоголовыми

Первый за полвека пилотируемый полет к Луне может стартовать в феврале

Николай Цыгикало
2 часа назад
"корабль облетит Луну по широкой траектории" - не просто "широкой" (непонятно, что это такое, вообще говоря. Широкой может быть река, дорога, а

Первый за полвека пилотируемый полет к Луне может стартовать в феврале

Николай Цыгикало
2 часа назад
Sergey, типа, вы думаете, что все читатели NS легко его узнают? :) Вся аудитория или большая её часть непременно бывала в Нью-Йорке? Или материал пишется

Вертикальные гиганты: семь колоссальных зданий, изменивших представление об инженерном искусстве

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно