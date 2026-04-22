22 апреля, 08:45
Максим Абдулаев
101

Найдены самые древние окаменелости кольчатых червей возрастом 535 миллионов лет

Находки означают, что аннелиды появились на Земле задолго до знаменитого кембрийского взрыва. В самом начале кембрийского периода эти животные уже имели сегментированное туловище и парные конечности. Открытие отодвигает время появления кольчатых червей на 14 миллионов лет в прошлое и указывает на их эдиакарское происхождение.

Биология
# кембрийский взрыв
# кольчатые черви
# Палеонтология
# эволюция
# эдиакарий
Zhangjiagoivermis longicruris вёл, видимо, пелагический образ жизни, то есть плавал в толще воды подобно современным Tomopteris / © Xiaofeng Xian et al., PNAS, 2026

Кольчатые черви (аннелиды) образуют обширный тип животных, к которому относятся дождевые черви, пиявки и морские полихеты. Эти существа лишены твердого панциря, поэтому их мягкие тела крайне редко окаменевают. До сих пор древнейшими окаменелостями полихет считались плоские отпечатки возрастом не более 521 миллиона лет (сланцы типа Берджес). Из-за двумерной сплющенности остатков палеонтологи не знали, как выглядели первые представители группы в объеме и когда именно они обзавелись параподиями — боковыми выростами для передвижения.

Другой аспект открытия связан с эволюционной историей. Эдиакарский период (635-539 миллионов лет назад) населяли странные малоподвижные организмы. Тела их были нетипичной для современной жизни структуры, лишенные сложной внутренней анатомии.

Потом последовал «кембрийский взрыв» — эпоха, когда в геологической летописи внезапно и массово появились предки большинства современных животных с двусторонней симметрией, сквозным кишечником и конечностями. Доказательство того, что анатомически сложные кольчатые черви сформировались еще до кембрия (в эдиакарии), противоречит гипотезе внезапного эволюционного чуда. Значит, «взрыв» был не мгновенным появлением новых форм, а лишь моментом, когда давно развивавшиеся животные начали оставлять четкие следы в породах.

Авторы исследования, опубликованного в журнале PNAS, изучили микроскопические окаменелости из формации Куаньчуаньпу на юге Китая. Эти отложения относятся к фортунскому ярусу (самое начало кембрия, возраст — 535 миллионов лет) и сохраняют организмы по редкому, орстенскому типу. В таких условиях ткани мягкотелых животных быстро замещаются фосфатом кальция, что позволяет им минерализоваться в трехмерном виде. Биологи проанализировали образцы с помощью сканирующих электронных микроскопов и микрокомпьютерной томографии, построив точные виртуальные 3D-модели древних червей.

Анализ показал, что окаменелости представляют собой эндокасты — внутренние слепки. Нежная внешняя кутикула (кожа) животных быстро сгнила, но перед этим полость их тела заполнилась фосфатной грязью. Грязь затвердела и идеально повторила форму туловища и конечностей изнутри.

На основе 3D-моделей палеонтологи описали два новых вида многощетинковых червей: Kuanchuanpivermis brevicruris и Zhangjiagoivermis longicruris. У обоих видов просматривается сегментированное туловище, от которого отходят парные параподии, раздвоенные на концах. Различия заключаются в длине конечностей, что указывает на их разный образ жизни.

Первый вид обладал короткими выростами и, вероятно, ползал по морскому дну. Второй имел очень длинные параподии и активно плавал в толще воды. По строению он поразительно напоминает современных морских червей рода Tomopteris — прозрачных глубоководных хищников. Таким образом, вид Zhangjiagoivermis стал самым древним из известных науке плавающих кольчатых червей.

Результаты исследования показали, что к самому началу кембрийского периода кольчатые черви уже прошли долгий эволюционный путь. Поскольку к этому моменту они успели разделиться на специализированные ползающие и плавающие формы, их общий предок должен был появиться значительно раньше. Данные палеонтологов подтверждают, что сложный план строения аннелид сформировался в предшествующем эдиакарском периоде, задолго до массового появления новых форм жизни в геологической летописи.

Максим Абдулаев
Автор пишет про зоологию, палеонтологию и другие науки о живом. Интересуется тем, как люди исследуют мир.
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
21 апреля, 12:56
Татьяна Зайцева

Внутри египетской мумии нашли отрывок из «Илиады»

Во время раскопок в древнем египетском городе Оксиринхе археологи обнаружили мумию, на живот которой при бальзамировании положили папирус, содержащий фрагмент из «Илиады» Гомера. Это первый подобный случай в истории археологии.

Археология
# археологические раскопки
# Древний Египет
# история
# литература
20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
21 апреля, 12:56
Татьяна Зайцева

Внутри египетской мумии нашли отрывок из «Илиады»

Во время раскопок в древнем египетском городе Оксиринхе археологи обнаружили мумию, на живот которой при бальзамировании положили папирус, содержащий фрагмент из «Илиады» Гомера. Это первый подобный случай в истории археологии.

Археология
# археологические раскопки
# Древний Египет
# история
# литература
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

Палеонтология
# амниоты
# дыхание
# окаменелости
# пермский период
