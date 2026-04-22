  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
22 апреля, 08:30
Любовь С.
2
190

Грибок из чистых помещений NASA пережил гипотетический полет на Марс и заселился на планете

❋ 5.7

В чистых помещениях NASA нашли крайне устойчивый к выживанию грибок. Эксперименты показали, что он способен переносить разреженную углекислую марсианскую атмосферу, длительное космическое излучение и даже стандарты термической стерилизации космических аппаратов. Если такие микроорганизмы случайно попадут на Марс и выживут там, это существенно усложнит поиск внеземной жизни, создавая риск биологического загрязнения другой планеты.

Астрономия
# NASA
# внеземная жизнь
# грибок
# космические аппараты
# лаборатории
# марс
Люди могут занести на Красную планеты крайне устойчивый плесневый грибок / © NASA

Перед полетом все космические аппараты проходят строгую очистку. NASA и другие космические агентства стараются минимизировать количество микробов на поверхности техники, чтобы случайно не занести земную жизнь на другие миры. Особое внимание уделяют спорам бактерий. Последние считаются особенно устойчивыми к радиации, высушиванию и нагреву. Классический пример — бактерия Bacillus pumilus, которую давно используют как своеобразный эталон стойкости.  

На деле чистые помещения для сборки космических аппаратов не стерильны в абсолютном смысле. В них регулярно находят плесневые грибы, например, Aspergillus и Penicillium. Их споры, или конидии, также переносят экстремальные условия. Другие грибы ранее показывали устойчивость к радиации и даже выживали в экспериментах на внешней поверхности МКС. Тем не менее именно грибковые загрязнения до сих пор изучались гораздо меньше, чем бактериальные.   

Вот почему ученые решили проверить, насколько опасными могут быть грибы на марсианских миссиях. Для этого они изучили 29 микроорганизмов, включая 27 грибковых штаммов, выделенных из чистых помещений NASA, где собирались аппараты для миссии Mars 2020. Сначала исследователи подвергли их жесткому ультрафиолетовому облучению. В результате 23 штамма пережили такую обработку. 

Затем, сосредоточившись на самых устойчивых образцах, особенно на Aspergillus calidoustus, авторы исследования, опубликованного в журнале Applied and Environmental Microbiology, выяснили, что наилучшую выживаемость показал именно этот герой эксперимента.  

Следом ученые попытались максимально реалистично воспроизвести марсианские условия. Образцы наносили на алюминиевые пластины — аналог поверхностей космических аппаратов — и помещали в специальную камеру. Там создавали атмосферу Красной планеты: около 96 процентов углекислого газа, давление примерно шесть миллибар (почти как на поверхности Марса), и сильное ультрафиолетовое излучение, похожее на солнечное на экваторе планеты. Иногда исследователи добавляли и аналог марсианского грунта, чтобы проверить, может ли пыль защищать микробы.  

Aspergillus calidoustus, как оказалось, выдержал до 1440 минут такого облучения — а это почти сутки непрерывного воздействия. Даже после этого часть спор оставалась живой. Более того, грибок переносил и длительное нейтронное излучение, которое имитировало космическую радиацию во время полета к Марсу. После шести месяцев такой нагрузки жизнеспособными оставались более 40 процентов спор. 

Особенно тревожным оказался результат с термической стерилизацией. Для обеззараживания деталей космических аппаратов часто используют сухой нагрев при температурах порядка 110-126 градусов Цельсия. При 125 °C грибок сохранял жизнеспособность гораздо дольше, а полностью уничтожить его удалось только при 150 градусах Цельсия — температуре, которая уже может быть опасной для самой техники.  

Полностью убить гриб в условиях, похожих на марсианские, удалось только при сочетании сразу нескольких факторов: сильного ультрафиолетового излучения, атмосферы Красной планеты и охлаждения до минус 60 °C — средней температуры поверхности Марса. По отдельности эти условия были недостаточно эффективными.   

Это означает, что некоторые земные грибы могут пережить не только подготовку к запуску, но и сам перелет, а затем сохраняться на Марсе достаточно долго. Для науки это серьезная проблема: если будущие приборы обнаружат следы жизни, важно быть уверенными, что это не «туристы» с Земли. 

Авторы подчеркивают, что существующие стандарты стерилизации слишком сильно ориентированы на бактерии и недооценивают грибковые споры. По их мнению, системы контроля чистоты нужно пересматривать, включая более тщательных мониторинг грибов. И это касается не только космоса: такие устойчивые микроорганизмы представляют интерес и для пищевой промышленности, фармацевтики и медицины, где также критически важна стерильность.  

Выходит, самый стойкий пассажир на пути к Марсу может оказаться вовсе не бактерией, а обычным на вид плесневым грибом — он давно живет рядом с нами, даже в самых чистых помещениях на Земле. 

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Любовь С.
371 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
Показать больше
Астрономия
# NASA
# внеземная жизнь
# грибок
# космические аппараты
# лаборатории
# марс
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
22 Апр
Бесплатно
Композиты. Что такое углеволокно?
Павильон «АТОМ»
Москва
Экскурсия
22 Апр
Бесплатно
Орбитальные резиденции космонавтов
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
22 Апр
600
Космонавтика: ценности и смыслы
Московский Планетарий
Москва
Лекция
22 Апр
Бесплатно
Анальгезия: всегда ли отсутствие боли – это благо?
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
22 Апр
800
Гражданская война: 1850-1860-е
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
23 Апр
Бесплатно
Травмы мозга и другие неприятности сознания
Московский институт психоанализа
Москва
Лекция
23 Апр
Бесплатно
Куда все движется? О вращениях нашего звездного дома
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
23 Апр
Бесплатно
История науки: новоевропейский взлет
ФизТех
Москва
Лекция
23 Апр
Бесплатно
Прогулка по зоопарку г. Цюрих
Московский зоопарк
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
21 апреля, 12:56
Татьяна Зайцева

Внутри египетской мумии нашли отрывок из «Илиады»

Во время раскопок в древнем египетском городе Оксиринхе археологи обнаружили мумию, на живот которой при бальзамировании положили папирус, содержащий фрагмент из «Илиады» Гомера. Это первый подобный случай в истории археологии.

Археология
# археологические раскопки
# Древний Египет
# история
# литература
20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
21 апреля, 12:56
Татьяна Зайцева

Внутри египетской мумии нашли отрывок из «Илиады»

Во время раскопок в древнем египетском городе Оксиринхе археологи обнаружили мумию, на живот которой при бальзамировании положили папирус, содержащий фрагмент из «Илиады» Гомера. Это первый подобный случай в истории археологии.

Археология
# археологические раскопки
# Древний Египет
# история
# литература
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

Палеонтология
# амниоты
# дыхание
# окаменелости
# пермский период
Комментарии

Популярные По порядку
2 Комментария
Sam Dowson
Sam Dowson
31 минута назад
-
1
+
Так а толку то, что они выживут. Размножаться там ни грибы ни бактерии не смогут. Кислорода нет, органики нет. Жидкой воды практически нет. Даже если гипотетически предположить занос туда "экстремофильных" хемолитоавтотрофов перхлорат-редукторов, им всё равно не хватит марсианского со2 для жизни.
Ответить
-
1
+
Сергей Запрягаев
Сергей Запрягаев
1 час назад
-
0
+
Ну что ж, плохие новости для исследователей, но хорошие для терраформаторов.
Ответить
-
0
+

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно