Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Бензин с особой формулой обеззаразил лучше спирта
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в последние годы устойчивость бактерий к противомикробным препаратам является одной из десяти главных угроз для здоровья человечества. Особую опасность представляют такие патогены, как грибки семейства Candida. Некоторые их штаммы, например, Candida auris, из-за невосприимчивости микроорганизмов к лекарствам приводят к летальным исходам, что заставляет научное сообщество по всему миру активно искать новые и эффективные антимикробные соединения. Ученые Пермского Политеха впервые разработали дешевый действенный метод превращения бензина в источник противомикробных компонентов, используя обычную марганцовку. Разработанные образцы превзошли даже антибактериальную активность 70%-го спирта, самого известного и доступного антисептика.
Статья опубликована в журнале «Южно-Сибирский научный вестник». Заражение, особенно семейством Candida, включающим более 700 видов, становится все более серьезной проблемой во всем мире. При этом смертность от инвазивных, то есть проникающих внутрь, форм выросла в 2,5 раза и достигает примерно 3,8 миллиона случаев в год по данным ВОЗ. Так, наиболее опасным на сегодняшний день считается устойчивый к лекарствам штамм Candida auris. В странах Евросоюза зафиксирована его вспышка. Болезнь стремительно распространяется в больницах и вызывает тяжелые формы заболеваний у людей с ослабленным иммунитетом, с летальностью до 62%.
В связи с ситуацией проблема устойчивости бактерий к противомикробным препаратам — одна из самых серьезных угроз современной медицины. Резистентность и невосприимчивость к лечению возникает из-за естественного эволюционного процесса микроорганизмов. При частом контакте с медикаментами в теле носителя самые сильные из них выживают и размножаются, передавая свои гены следующему поколению. Поэтому для науки и фармацевтики как никогда актуален поиск новых противогрибковых соединений.
Ученые Пермского Политеха предложили использовать в качестве источника противомикробных веществ бензин риформинга (риформат) – продукт переработки нефти, обогащенный особыми соединениями – ароматическими углеводородами. В исследовании противогрибковой активности впервые используются фракции, предоставленные нефтеперерабатывающим заводом.
Чтобы понять, насколько эффективно он может бороться с возбудителями бактериальных болезней, в частности, грибков, в ПНИПУ провели эксперименты на штамме Candida albicans. Он также относится к семейству Candida, но более безопасен для исследований противогрибковой активности, поскольку эта форма хорошо изучена, менее заразна, и с ней можно работать в стандартных лабораторных условиях без особых мер защиты.
– Мы разделили бензин на узкие фракции с разным температурным диапазоном кипения (140-150°C, 150-160°C) и окислили их с помощью марганцовки. Это было нужно, чтобы углеводороды, которые содержатся в бензине риформинга, стали ароматическими карбоновыми кислотами. Последние известны своими антимикробными и консервирующими свойствами. В антибиотиках их тоже используют, однако там они выполняют роль вспомогательного вещества и имеют другую структуру. В бензине риформинга кислоты отличаются грубым физико-химическим воздействием, поэтому предполагалось, что они могли бы и самостоятельно справляться с бактериями без каких-либо дополнительных ингредиентов, как в лекарствах. Нашей целью было проверить это и выяснить, подходят ли нефтепродукты в «чистом виде» для борьбы с устойчивыми бактериями, – комментирует Екатерина Баньковская, доцент кафедры химических технологий ПНИПУ, кандидат фармацевтических наук.
Для определения их антимикробных свойств специальные диски пропитывали окисленными фракциями и помещали на чашки с питательной средой, где были высеяны патогенные микроорганизмы. Эффективность определяли по размеру зоны задержки роста – чистого круга вокруг диска, где микробы не смогли выжить.
– По окончании исследования самый лучший антибактериальный результат дала фракция БР-150-160ПК – очищенная часть бензина, обработанная перманганатом калия, которая кипит между 150 и 160 градусами. В борьбе с грибком Candida albicans она оказалась даже сильнее, чем спирт, – рассказывает ученая.
Исследование наглядно демонстрирует, что нефтепродукты, в частности, бензин риформинга, который производится в России миллионами тонн, обладает выраженной противомикробной активностью. Отличительная эффективность в борьбе с грибками семейства Candida позволяет предполагать, что производные ароматических углеводородов, проявляющие кислотные свойства, в перспективе могут использоваться для получения на их основе активных компонентов, губительно действующих на грибковые штаммы.
Ученые также дополнительно исследовали реакцию золотистого стафилококка и кишечной палочки на окисленный риформат. Несмотря на то, что в этих случаях образцы показали менее выраженную противомикробную активность, можно говорить о перспективе использования нефтепродуктов в борьбе не только против грибков, но и против других бактерий, трудно поддающихся лечению.
Окисленные фракции бензина действуют как агрессивная химическая среда. Полученные в них карбоновые кислоты разрушают клеточные мембраны патогенов, изменяют внутреннюю кислотность и белки, поэтому выработать устойчивость к такому комплексному разрушению микробам будет значительно сложнее, чем к стандартным противогрибковым препаратам. При этом себестоимость кислот, получаемых таким образом, будет существенно ниже, чем у многих современных антибиотиков и антисептиков.
Моаи, каменные статуи острова Пасхи, по массе могут превышать 80 тонн при высоте жилого дома. Долгое время ученым не удавалось понять, как люди с технологиями каменного века перемещали их по всему острову. Авторы новой научной работы, наконец, смогли полностью восстановить метод потомков полинезийцев и южноамериканских индейцев.
В атмосфере Венеры наблюдают убедительные химические признаки постоянно вспыхивающих молний. По расчетам, эти разряды должны быть либо гораздо мощнее земных, либо происходят чаще. Возникает вопрос: почему тогда их не видно? По мнению исследователей, дело — в почти непроницаемых венерианских облаках, скрывающих вспышки. Самое интересное, что к возникновению молний они могут оказаться непричастны.
Норвежский нобелевский комитет в Осло объявил, что премию мира в этом году получает Мария Корина Мачадо, лидер оппозиции Венесуэлы.
Анализ обломков «Эндьюранса» и дневников Шеклтона показал: исследователь заранее знал, что его судно не выдержит льдов
Экспедиционное судно «Эндьюранс» более века называли самым прочным деревянным судном, когда-либо построенным человеком. Но находка, сделанная на дне моря, и изучение старых писем раскрыли неприятную правду. Легендарный «Эндьюранс» Шеклтона вовсе не был непобедимым левиафаном. Напротив, он имел фатальные недостатки, а капитан знал об этом еще до того, как ушел в роковое плавание к берегам Антарктиды.
По общепринятой и незыблемой до сих пор версии, Уран и Нептун — ледяные гиганты: основную часть их массы составляют летучие вещества в особом состоянии «горячих льдов». Теперь у планетологов появилась альтернативная гипотеза: они подозревают, что никаких «горячих льдов» внутри них может не быть, а вместо этого есть крупные каменные ядра, окруженные легкой газовой оболочкой.
В атмосфере Венеры наблюдают убедительные химические признаки постоянно вспыхивающих молний. По расчетам, эти разряды должны быть либо гораздо мощнее земных, либо происходят чаще. Возникает вопрос: почему тогда их не видно? По мнению исследователей, дело — в почти непроницаемых венерианских облаках, скрывающих вспышки. Самое интересное, что к возникновению молний они могут оказаться непричастны.
Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.
Исследования самодержавия могут пролить свет на феномен, исконно свойственный российской государственности, а значит, переосмыслить исторический путь России и выработку новых направлений развития, к такому выводу пришел ученый ТюмГУ.
Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Агхори: философия каннибализма
Библиотека города N: самые необычные книги в мире
Зачем нужны космические гейзеры Флориды
Дети-маугли
Научно-фантастический короткометражный сериал «Атропа» (7 серий)
Дизайнерские дети: ожидать ли нам ГМО-поколения?
Циклична ли история человечества?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии