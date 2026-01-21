Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В Португалии построят первую в мире береговую волновую электростанцию мощностью один мегаватт

Проект береговой волновой электростанции мощностью один мегаватт, запланированный у северного побережья Португалии, сделал важный шаг к началу строительства после того, как инженеры подтвердили благоприятные океанические условия и завершили разработку плана реализации площадки.

Проект волновой энергетики мощностью один мегаватт в Порту, Португалия / © Eco Wave Power

Шведский разработчик береговых волновых энергетических систем Eco Wave Power Global AB объявил о завершении детальной оценки волновых условий и структурных нагрузок для будущей установки на волноломе Барра-ду-Дору в Порту.

Проект мощностью один мегаватт недавно вступил в фазу строительства. Компания Eco Wave Power Global AB рассматривает площадку в Порту как флагманскую, способную на практике продемонстрировать коммерческую жизнеспособность береговой волновой энергетики при интеграции в существующую прибрежную инфраструктуру.

Волновая электростанция мощностью один мегаватт в Порту уже достигла нескольких ключевых этапов, включая выплату первого транша, покрывающего 50% платы за подключение к электросети.

Кроме того, проект получил официальное подтверждение условий подключения от E-REDES — национального оператора распределительных электросетей Португалии. В дальнейшем компания планирует подключение к сети в 2026 году при условии получения всех окончательных разрешений.

Система будет установлена в части волнолома, известной на местном уровне как «Галерея». Проект предусматривает встраивание оборудования для преобразования энергии волн непосредственно в существующую морскую инфраструктуру. Такой подход снижает воздействие на окружающую среду, упрощает техническое обслуживание и сокращает затраты.

Eco Wave Power также разработала и эксплуатирует первую в Израиле волновую электростанцию, подключенную к электросети. Кроме того, компания запустила первый береговой пилотный проект волновой энергетики в США — в порту Лос-Анджелеса, реализованный в партнерстве с Shell Marine Renewable Energy.