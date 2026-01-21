Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В Португалии построят первую в мире береговую волновую электростанцию мощностью один мегаватт
Проект береговой волновой электростанции мощностью один мегаватт, запланированный у северного побережья Португалии, сделал важный шаг к началу строительства после того, как инженеры подтвердили благоприятные океанические условия и завершили разработку плана реализации площадки.
Шведский разработчик береговых волновых энергетических систем Eco Wave Power Global AB объявил о завершении детальной оценки волновых условий и структурных нагрузок для будущей установки на волноломе Барра-ду-Дору в Порту.
Проект мощностью один мегаватт недавно вступил в фазу строительства. Компания Eco Wave Power Global AB рассматривает площадку в Порту как флагманскую, способную на практике продемонстрировать коммерческую жизнеспособность береговой волновой энергетики при интеграции в существующую прибрежную инфраструктуру.
Волновая электростанция мощностью один мегаватт в Порту уже достигла нескольких ключевых этапов, включая выплату первого транша, покрывающего 50% платы за подключение к электросети.
Кроме того, проект получил официальное подтверждение условий подключения от E-REDES — национального оператора распределительных электросетей Португалии. В дальнейшем компания планирует подключение к сети в 2026 году при условии получения всех окончательных разрешений.
Система будет установлена в части волнолома, известной на местном уровне как «Галерея». Проект предусматривает встраивание оборудования для преобразования энергии волн непосредственно в существующую морскую инфраструктуру. Такой подход снижает воздействие на окружающую среду, упрощает техническое обслуживание и сокращает затраты.
Eco Wave Power также разработала и эксплуатирует первую в Израиле волновую электростанцию, подключенную к электросети. Кроме того, компания запустила первый береговой пилотный проект волновой энергетики в США — в порту Лос-Анджелеса, реализованный в партнерстве с Shell Marine Renewable Energy.
Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.
Арктика — стратегически важный для России регион с огромными ресурсами. Однако ее освоение осложняется экстремальным климатом и удаленностью, что делает доставку строительных материалов и возведение инфраструктуры крайне дорогими и сложными. В качестве альтернативы используют местный снег, доступный большую часть года. Однако традиционные методы — резка блоков (иглу) или формирование в опалубке — имеют серьезные недостатки: они требуют особого снега, трудоемки и теряют теплоизоляцию при оттепели. Ранее для решения этой проблемы ученые Пермского Политеха разработали метод прессования снега с подплавлением. Теперь им удалось построить из таких блоков экспериментальную хижину и доказать ее высокие теплоизоляционные свойства и долговечность.
Минус «Оземпик», плюс хорошее настроение: зачем российские ученые стимулируют блуждающий нерв и как этим воспользоваться уже в 2026 году
Наш организм не синхронизирован с современным образом жизни и это создает нам много проблем: мы переедаем, страдаем депрессиями и болезнями сердца. Коренным образом с этим бороться нельзя, по крайней мере, не вернувшись к жизни охотников-собирателей. Но значительной части этих проблем вполне можно помочь… носимым устройством. Причем это не далекая перспектива, а реальность уже наших дней.
Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.
Амфибии страдают от отдельных видов смертельно опасных заболеваний, среди которых выделяются грибковые инфекции. Ученые выяснили, что торговля лягушками из Бразилии, часто бывшими носителями местного вида грибка, привела к его глобальному распространению.
От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.
Среди самых интригующих открытий космического телескопа «Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.
Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.
