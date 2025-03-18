Современные люди произошли не от одной, а как минимум от двух древних популяций

Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.

Долгое время считалось, что Homo sapiens произошли от единой эволюционной линии, которая сформировалась в Африке 200-300 тысяч лет назад. Однако новые данные показали, что предки людей пережили масштабное смешение с другой группой, чья история оставалась «невидимой» для науки.

В анализе, опубликованном в журнале Nature Genetics, ученые разработали алгоритм cobraa, который анализирует закономерности в геномах, чтобы восстановить древние демографические события. Его применили к данным проекта «1000 геномов», собравшего ДНК людей со всех континентов.

В результате генетики установили, что приблизительно 1,5 миллиона лет назад предки человека разделились на две изолированные группы. Одна из них — «популяция А» — пережила резкое сокращение численности, но позже восстановилась. Вторая — «популяция Б» — оставалась стабильной.

Спустя миллион лет, примерно 300 тысяч лет назад, группы вновь встретились. «Популяция А» внесла 80% в геном современных людей, а «популяция Б» — 20%. Для сравнения: неандертальские гены составляют лишь 2% ДНК у неафриканских народов.

Ученые обнаружили, что гены от «популяции Б» чаще встречаются в участках, которые связаны с работой мозга и нервной системы. Это может объяснить их роль в эволюции. Интересно, что «популяция А» также стала предковой для неандертальцев и денисовцев. Генетическое расстояние между современными людьми и этими архаичными группами сокращалось в регионах генома, унаследованных от «популяции А».

Новый метод cobraa будет полезен и в будущих исследованиях. Его уже проверили на геномах летучих мышей, дельфинов и приматов. У дельфинов обнаружили схожий сценарий: разделение популяций 650 тысяч лет назад и смешение 100 тысяч лет назад. Это подтверждает, что гибридизация — распространенный механизм эволюции.

Ученые планируют сопоставить генетические данные с находками антропологов. Кандидатами на роль «популяции А» и «популяции Б» могут быть различные популяции Homo erectus или Homo heidelbergensis, чьи окаменелости находили в Африке и Евразии. Открытие напоминает: история человечества — это не дерево с единым стволом, а запутанная сеть ветвей, сплетенных за миллионы лет.

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