  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
56 минут назад
Илья Гриднев
454

Современные люди произошли не от одной, а как минимум от двух древних популяций

5.5

Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.

Биология
# Homo sapiens
# происхождение человека
# эволюция
Модель Homo erectus из Смитсоновского музея естественной истории / © flickr.com

Долгое время считалось, что Homo sapiens произошли от единой эволюционной линии, которая сформировалась в Африке 200-300 тысяч лет назад. Однако новые данные показали, что предки людей пережили масштабное смешение с другой группой, чья история оставалась «невидимой» для науки. 

В анализе, опубликованном в журнале Nature Genetics, ученые разработали алгоритм cobraa, который анализирует закономерности в геномах, чтобы восстановить древние демографические события. Его применили к данным проекта «1000 геномов», собравшего ДНК людей со всех континентов.

В результате генетики установили, что приблизительно 1,5 миллиона лет назад предки человека разделились на две изолированные группы. Одна из них — «популяция А» — пережила резкое сокращение численности, но позже восстановилась. Вторая — «популяция Б» — оставалась стабильной.

Спустя миллион лет, примерно 300 тысяч лет назад, группы вновь встретились. «Популяция А» внесла 80% в геном современных людей, а «популяция Б» — 20%. Для сравнения: неандертальские гены составляют лишь 2% ДНК у неафриканских народов.  

Ученые обнаружили, что гены от «популяции Б» чаще встречаются в участках, которые связаны с работой мозга и нервной системы. Это может объяснить их роль в эволюции. Интересно, что «популяция А» также стала предковой для неандертальцев и денисовцев. Генетическое расстояние между современными людьми и этими архаичными группами сокращалось в регионах генома, унаследованных от «популяции А».  

Новый метод cobraa будет полезен и в будущих исследованиях. Его уже проверили на геномах летучих мышей, дельфинов и приматов. У дельфинов обнаружили схожий сценарий: разделение популяций 650 тысяч лет назад и смешение 100 тысяч лет назад. Это подтверждает, что гибридизация — распространенный механизм эволюции.  

Ученые планируют сопоставить генетические данные с находками антропологов. Кандидатами на роль «популяции А» и «популяции Б» могут быть различные популяции Homo erectus или Homo heidelbergensis, чьи окаменелости находили в Африке и Евразии. Открытие напоминает: история человечества — это не дерево с единым стволом, а запутанная сеть ветвей, сплетенных за миллионы лет.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Биология
# Homo sapiens
# происхождение человека
# эволюция
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
19 Мар
450
Жизнь звезды
Санкт-Петербургский Планетарий
Санкт-Петербург
Лекция
19 Мар
Бесплатно
Первый выход человека в открытый космос в печатных и письменных документах
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
19 Мар
Бесплатно
Биполярный спектр
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
20 Мар
Бесплатно
Известный и неизвестный Королев
Политехнический музей
Москва
Лекция
20 Мар
Бесплатно
Без слов поняли: паралингвистика в повседневности
Библиотека Екатерингофская
Санкт-Петербург
Лекция
20 Мар
Бесплатно
Физика плазмы. Плазменно-жидкостные системы
Milmax Science
Казань
Лекция
21 Мар
500
Эволюционная история черепах (криптодиры: Testudinoidea + Americhelydia)
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
21 Мар
700
Теория струн для чайников
Зануда
Санкт-Петербург
Экскурсия
22 Мар
1200
Экскурсия в музей ракетно-космической техники имени С.П. Королева
Твой сектор космоса
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 14:16
Елизавета Александрова

Астрофизики рассмотрели Землю как далекую экзопланету

Исследователи попытались выяснить, как можно распознать копию нашей планеты в глубоком космосе. Они «поместили» Землю в далекую звездную систему и обнаружили, что изменения ее яркости по мере вращения вокруг оси и движения по орбите выдавали бы очень важную подробность: этот мир окутан облаками.

Астрономия
# атмосфера
# землеподобные планеты
# Земля
# Земля из космоса
# космос
# экзопланета
Вчера, 11:57
ТГУ

Томские физики сделали неожиданное открытие: волновая функция одного электрона оказалась способна поддерживать особые квазичастицы

В мире квантовой физики каждый день происходят удивительные открытия, которые меняют наше понимание фундаментальных законов природы. Недавнее исследование, проведенное на физическом факультете ТГУ, раскрыло новые свойства электронов, которые могут иметь важные последствия для квантовой электродинамики и технологий будущего. Ученые обнаружили, что волновая функция одного электрона может поддерживать особые квазичастицы — плазмон-поляритоны.

ТГУ
# волновая функция
# квазичастицы
# плазмон-поляритоны
# электроны
Вчера, 12:59
Татьяна

Астрономы случайно открыли гигантскую дисковую галактику в ранней Вселенной

Дисковые галактики возникали уже в первые миллиарды лет после рождения Вселенной. По сравнению с теми, что появились позже, их размеры небольшие. Эффективный радиус составляет три килопарсек, а звездная масса — сотни миллиардов солнечных. Эти данные соответствуют моделям образования, однако новые наблюдения могут потребовать пересмотра расчетов: астрономы обнаружили неожиданно крупный объект на заре зарождения звезд и галактик.

Астрономия
# James Webb Space Telescope
# галактический диск
# Италия
# ранняя вселенная
15 марта
Юлия Трепалина

Психологи назвали сроки полного эмоционального разрыва с бывшими

Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).

Психология
# отношения
# привязанность
# разрыв
# расставание
# романтические отношения
# эмоции
13 марта
ТГУ

Ученые нашли микропластик в реке в Узбекистане, имеющей большое значение в орошении полей

Специалисты Биологического института ТГУ вместе с коллегами из Узбекистана впервые провели исследование микропластика в одной из крупных рек страны — Зарафшан, играющей важную роль в орошении полей. Анализ проб воды показал, что загрязняющие компоненты в ней отличаются от типов микропластика в других водных объектах.

ТГУ
# Заравшан
# микропластик
# мусор
# река
# Узбекистан
14 марта
Юлия Трепалина

Ученые опровергли мнение о пике умственных способностей в 30 лет

Существует мнение, что когнитивные способности людей достигают пика уже к 30 годам, после чего начинают угасать. Однако группа американских и немецких ученых показала: умственные навыки вроде умения читать и анализировать тексты, а также выполнять математические вычисления могут продолжать развиваться и после 40 лет. Больше того, их ухудшения возможно избежать и в более позднем возрасте, если человек часто пользуется этими умениями в работе или повседневной жизни.

Психология
# возраст
# грамотность
# когнитивные способности
# математические способности
# навык
# умственные способности
# упадок
# чтение
6 марта
Юлия Трепалина

Психологи проверили, связано ли восприятие двояких картинок с чертами личности

В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.

Психология
# двойственные изображения
# личностные качества
# оптическая иллюзия
# черты личности
15 марта
Юлия Трепалина

Психологи назвали сроки полного эмоционального разрыва с бывшими

Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).

Психология
# отношения
# привязанность
# разрыв
# расставание
# романтические отношения
# эмоции
1 марта
Полина Меньшова

Психологи объяснили, почему стремление быть счастливым приводит к несчастью

Исследователи из Южной Кореи и Канады нашли новое объяснение «парадоксу счастья». Они обнаружили, что попытки стать счастливее приводят к противоположному результату, потому что истощают систему самоконтроля.

Психология
# самоконтроль
# счастье
# удовлетворенность жизнью
# уровень счастья
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Современные люди произошли не от одной, а как минимум от двух древних популяций

    56 минут назад

  2. Большинство марсотрясений происходит летом, и ученые не знают почему

    3 часа назад

  3. Метаанализ опроверг влияние менструаций на когнитивные функции

    5 часов назад

  4. Марсианский Лабиринт Ночи предложили изучить с помощью специально сконструированного гексакоптера

    5 часов назад
Выбор редакции

Гигантская экономия: как исследователи из Сибири снизят расход топлива самолетов

8 часов назад

Последние комментарии

Sergey Gorovoy
18 минут назад
обалденной красоты птичка. ❤

Оранжевая полярная сова озадачила ученых

Dmitriy Dorian
2 часа назад
Иван, Grok просто так не будет говорить :)) А что китайские товарищи по этому поводу думают? Проконсультировался у DeepSeek R1. "Бред особого

Почему почти при одинаковых параметрах Земли и Венеры у них такая большая разница в атмосферном давлении?

Иван Колупаев
2 часа назад
евгений, когда Вояджеры долетят хотя бы до Проксимы Центавра там уже ничего не будет работать. Хоть конечно никто не запрещает думать что

Предложено еще одно объяснение необычной формы Оумуамуа

Иван Колупаев
4 часа назад
Dmitriy, проконсультировался у ИИ ( не стоит принимать всерьез) Grok настаивает на бредовом расстройстве средней степени тяжести 😏 ------------------- Скорее

Почему почти при одинаковых параметрах Земли и Венеры у них такая большая разница в атмосферном давлении?

Чёрный Ворон
4 часа назад
Где нет свидетельства времени янов, там в годности нет нужды.

Почему почти при одинаковых параметрах Земли и Венеры у них такая большая разница в атмосферном давлении?

Иван Колупаев
4 часа назад
Dmitriy, не преувеличивайте )) Тяжелые это когда на людей бросается а тут просто альтернативно-одаренный. Таких по данным ВОЗ примерно каждый пятый.

Почему почти при одинаковых параметрах Земли и Венеры у них такая большая разница в атмосферном давлении?

Семен Слепцов
6 часов назад
А не получится ли так, что такая развитая поверхность будет способствовать обледенению крыла?

Гигантская экономия: как исследователи из Сибири снизят расход топлива самолетов

Dmitriy Dorian
7 часов назад
Arkady, в этой параллельной вселенной также не появились препараты для лечения тяжёлых психических расстройств.

Почему почти при одинаковых параметрах Земли и Венеры у них такая большая разница в атмосферном давлении?

Александр Березин
7 часов назад
Иван, "о господи ну поняли что нет там "современной жизни" " Нет, этого никто не понял -- см. последнюю из приведенных мною ссылок, она это разбирает в

Китай пригласил другие страны поучаствовать в миссии по первой в истории доставке грунта с Марса

alexey al
8 часов назад
Дмитрий, железо восстанавливает CO, который переходит в CO2. Здесь есть ошибка?

Boston Metal произвел более тонны стали новым безуглеродным методом

alexey al
8 часов назад
Тонна стали. Можно начинать смеяться?

Boston Metal произвел более тонны стали новым безуглеродным методом

Ваче Бабаджанян
9 часов назад
Ответили же инопланетяне, словами своего контакта в фильме "контакт с НЛО история дружбы в Италии" , что земной мир создан руками инопланетян.

Почему почти при одинаковых параметрах Земли и Венеры у них такая большая разница в атмосферном давлении?

Александр Березин
10 часов назад
Иван, Венера вращается сейчас очень медленно, минимум на два порядка медленнее, чем вращалась исходно. Замедление связано с тормозящим действием

Почему почти при одинаковых параметрах Земли и Венеры у них такая большая разница в атмосферном давлении?

Сергей Запрягаев
10 часов назад
Кстати лидар или сонар и живому пилоту в такой ситуации неплохо бы иметь. Где-то помню читал новость про нарисованный на стене тоннель, в который

Нарисованная дорога обманула автопилот Tesla

Igor Vorobyev
10 часов назад
Будущий курьер в Яндекс

Китайский человекоподобный робот научился ездить на велосипеде

Vlad Ok
11 часов назад
Я увидев заголовок подумал - не ил76 ли с тарелкой ДРЛО которые в 70-80х выпускал еще аж ташкентский авиазавод. Ибо ну а чо кроме как купить или

Спутники показали первый самолет дальнего радиолокационного обнаружения КНДР

Vlad Ok
12 часов назад
Dmitr, многие современные смарты поддерживают e-sim. Который по сути кусочек пересылаемого по инету кода. Так что в недалеком будущем просто будешь

SpaceX сообщила, какими будут спутники нового поколения Starlink 

Ivan Kalita
12 часов назад
Вы ещё напишите полную стоимость выплавления тонны стали классическим методом и анодным...

Boston Metal произвел более тонны стали новым безуглеродным методом

Андрей Солдатов
12 часов назад
Максат, бедный, бедный Максат, обездоленный коррупционерами

Спутниковые снимки подтвердили, что стройка нового мегапроекта Саудовской Аравии идет полным ходом

Дмитрий Вдовин
12 часов назад
Писать про металлургию не для этого автора, вот про кастрацию котов, это для него будет самое то. После описания процесса получения стали в

Boston Metal произвел более тонны стали новым безуглеродным методом

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно