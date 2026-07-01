Энтомологи рассчитали число неоткрытых видов насекомых: их 20 миллионов

Анализ открытий новых видов указал, что наука все еще серьезно недооценивает биоразнообразие земной суши. Похоже, пока ученые открыли лишь около пяти процентов всех земных насекомых.

Насекомые — самые многочисленные изо всех наземных животных. Одних только муравьев в мире более 20 миллионов миллиардов (хотя их общая биомасса всего 12 миллионов тонн, а людей — 390 миллионов тонн). Для энтомологов важны не только абсолютные количества, но и разнообразие. Вот только узнать его очень трудно — более 90 процентов (а то и более 95 процентов) всех видов насекомых живут в тропических и экваториальных лесах. Они географически далеки от подавляющего большинства энтомологов планеты, плюс искать там крошечных насекомых очень тяжело чисто физически.

Поэтому вопрос о том, какая часть видов насекомых еще неизвестна ученым, весьма сложен. Большинство сходится на том, что кроме известного миллиона видов есть еще пять неизвестных.

Авторы новой работы, которую опубликовали в PNAS, попробовали решить вопрос с опорой на генетические данные по 1,6 миллиона особей тропических насекомых, чтобы вычислить на их основе общее генетическое разнообразие.

Среди этого числа насекомых были представители 54 тысяч видов (то есть в среднем по 30 особей одного вида). Все они были собраны всего на трех десятках стандартных ловушек для насекомых, часть из которых была в сухом тропическом лесу, часть — в горном тропическом лесу и часть — во влажном тропическом лесу. Все три зоны лежали в одном коста-риканском заповеднике Гуанакасте. Коста-Рика, несмотря на малую территорию, по биоразнообразию превосходит Россию и вообще любую страну высоких широт, поскольку у нее теплый климат.

Затем ученые с помощью различных статистических техник попробовали выяснить число «незамеченных» видов заповедника. Оказалось, что их 0,33 миллиона, что равно трети от общего числа известных видов насекомых. Получается, всего 30 ловушек позволили поймать каждый пятый вид. Исходя из этого даже самая консервативная оценка числа видов насекомых на всей Земле была не ниже 14 миллионов видов. Более реалистичные оценки давали 20 с лишним миллионов видов. Самые оптимистичные — около 30 миллионов видов.

Несмотря на большой разброс, в целом полученные цифры полезны. Они показывают, что видовое разнообразие насекомых как минимум на порядок превосходит биоразнообразие всех остальных сухопутных животных Земли. А число открытых видов насекомых вряд ли существенно выше пяти процентов от их общей численности.

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