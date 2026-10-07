Австралийские ученые предложили бороться с лесными пожарами выжиганием лесов

Австралия — континент, где глобальное озеленение идет быстрее, чем на любом другом теплом континенте Земли. В силу характера местных лесов с деревьями-огнелюбами это привело к росту числа и силы лесных пожаров. Теперь местные ученые показали, что до прибытия европейцев лесные пожары были еще реже, чем до начала озеленения. Австралийские аборигены просто выжигали местные леса, что делало лесные пожары затруднительными.

До прибытия туда мореплавателей 65 тысяч лет назад Австралия была покрыта лесами в большей степени, чем сейчас. Люди начали практиковать периодические поджоги местной растительности, используя пожар для охоты. В итоге довольно скоро, около 40 тысяч лет назад, Австралия стала существенно более безлесной, а охотящиеся аборигены истребили всех крупных животных, что привело к тяжелейшему фосфорному кризису, до сих пор угнетающему местную растительность.

В конце XVIII века началась английская колонизация с ее традиционным спутником — геноцидом коренного населения. В силу коллапса их численности и из-за давления новых властей аборигены потеряли способность регулярно устраивать массовые пожары. А с 1980-х наступило глобальное озеленение. Из-за него общая площадь листьев на территории страны росла примерно на восемь процентов в четверть века. Это исключительно высокие темпы, опережающие Африку или обе Америки. Выше за это время только показатели Евразии, очень холодного материка, где потепление подстегивает озеленение быстрее, чем на более теплых континентах. Однако процесс разрастания лесов сделал пожары в южной и восточной части страны — где больше всего местных сухих лесов — чаще и интенсивнее. Хотя, разумеется, на континенте в целом пожары и стали слабее.

Исследователи из Австралии опубликовали в журнале Nature работу, где попытались разобраться в корнях нынешнего кризиса с пожарами. Они пришли к выводу, что до начала колонизации проблема была гораздо слабее из-за регулярного поджигания растительности аборигенами.

Ученые реконструировали тысячу лет развития растительности и режима природных пожаров в умеренных эвкалиптовых лесах юго-восточной Австралии — как раз того единственного крупного региона континента, где пожары в последние десятилетия стали чаще. Анализ древесного угля из озерных отложений показал, что до британского вторжения в 1788 году местные племена аборигенов поддерживали эту местность стабильно в состоянии довольно открытой саванны. Только девять процентов ее площади было покрыто деревьями. Они делали это с помощью частых (ежегодных) выжиганий, которые авторы называют «культурными». Как и все частые пожары, они не давали древесной биомассе достигать больших значений, поэтому угли от них формировались при низких температурах и в умеренном объеме от каждого конкретного пала.

Прибытие европейцев быстро привело к каскадному эффекту: процент территории, покрытой эвкалиптовыми лесами, взлетел с девяти до 34, почти в четыре раза за исторически очень короткое время. То есть по сути до прибытия европейцев сплошные эвкалиптовые леса в этой части страны почти отсутствовали (а присутствовало разреженное редколесье), и лишь белые колонизаторы привели к их возникновению.

Как и можно было ожидать, появление лесов привело к изменению режима пожаров. Они стали реже, но значительно более интенсивными, с образованием большего объема древесного угля за раз, причем уголь этот формировался и при более высокой температуре. Это было неизбежностью, поскольку масса сухой травы и масса эвкалиптовой древесины на одном гектаре сильно различаются.

В связи с этим авторы работы предложили вернуться к регулярным выжиганиям лесов, чтобы на их месте осталось редколесье. Для этого, по их мнению, нужно как мобилизовать госструктуры, так и предоставить сохранившимся аборигенам больше автономии.

К сожалению, в работе некоторые очевидные вопросы остались без ответа. Как известно, горение травы ведет к резкому росту содержания микрочастиц в воздухе, а последние — к гибели людей. Из работы не ясно, что будет хуже в смысле влияния микрочастиц на здоровье: регулярные выжигания малого размаха или более редкие лесные пожары.

Второй важный момент: подход аборигенов по выжиганию местности до саванны и полупустынь надежно работал в эпоху, когда в воздухе было всего 280 частей углекислого газа на миллион. Сейчас их в полтора раза больше, отчего растения тратят меньше воды на тот же объем нарабатываемой биомассы, а планета испытывает глобальное озеленение. Не получится ли так, что попытка выжечь все «лишние» деревья в такой ситуации превратится в сизифов труд? Очевидно, ответы на оба эти вопроса даст будущее Австралии, страны, уже давно отличающейся логически неоднозначными природоохранными усилиями.

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