Пчелы на австралийском острове изменили состав меда после лесных пожаров

Лесные пожары меняют растительность и лишают пчел привычных источников нектара. Австралийские ученые обнаружили, что после пожаров 2019-2020 годов на острове Кенгуру пчелы стали производить мед с химическим составом, который не встречался в исследованных допожарных образца

Остров Кенгуру расположен у южного побережья Австралии. С 1885 года там живет изолированная популяция лигурийской медоносной пчелы. Во время пожарного сезона 2019-2020-х огонь прошел примерно по 211 тысячам гектаров, то есть затронул почти половину острова. По оценке местных производителей, растительности требуется 7-10 лет, чтобы снова обеспечивать хороший урожай меда.

Состав меда зависит от растений, которые посещают пчелы. Вместе с нектаром в него попадают различные органические вещества, создающие характерный химический рисунок. По этому рисунку можно различать мед разного ботанического происхождения.

Ученые из Австралии применили хроматографию к 120 образцам меда урожаев 2014-2026 годов. Основную часть получили из сохраненных пчеловодами коллекций контроля качества, еще 20 образцов собрали в 2026-м. Так смогли сопоставить продукцию, полученную до пожаров и в течение нескольких лет после них. Результаты исследования опубликовал журнал Plant Biosystems.

Анализ помог выявить 13 химических групп меда. Сравнив их, биологи поняли, что химическая структура меда изменилась со временем. Некоторые привычные типы сохранились: их продолжали получать в прибрежных и восточных районах, меньше пострадавших от огня. Другой ранее встречавшийся тип исчез из сборов после 2021 года.

Одновременно появились новые химические типы. Среди них — мед, который исследователи связывают с местным эвкалиптом Eucalyptus cneorifolia. Его обнаружили в образцах 2026 года. Этот мед также показал высокую антибактериальную активность в лабораторных испытаниях.

Изменение состава меда не означало ухудшения качества. Три основные группы, прошедшие дополнительную проверку, соответствовали международному стандарту по исследованным показателям, включая влажность, сахарный состав и кислотность. В будущем ученые планируют исследовать, как меняются доступные пчелам растения по мере восстановления острова.

Следствием появления нового меда могли быть не только пожары. После них пчеловоды могли перемещать пасеки, открывая пчелам доступ к новым участкам. Поэтому появление химической группы только в послепожарных сборах не доказывает, что прежде пчелы не использовали такие растения.

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Андрей Серегин 212 статей Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.