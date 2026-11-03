4

Пчелы на австралийском острове изменили состав меда после лесных пожаров

❋ 4.4

Лесные пожары меняют растительность и лишают пчел привычных источников нектара. Австралийские ученые обнаружили, что после пожаров 2019-2020 годов на острове Кенгуру пчелы стали производить мед с химическим составом, который не встречался в исследованных допожарных образца

Биология
# австралия
# вкус
# лесные пожары
# мед
# пчелы
Лигурийские медоносные пчелы
Лигурийские медоносные пчелы / © Ken Thomas

Остров Кенгуру расположен у южного побережья Австралии. С 1885 года там живет изолированная популяция лигурийской медоносной пчелы. Во время пожарного сезона 2019-2020-х огонь прошел примерно по 211 тысячам гектаров, то есть затронул почти половину острова. По оценке местных производителей, растительности требуется 7-10 лет, чтобы снова обеспечивать хороший урожай меда.

Состав меда зависит от растений, которые посещают пчелы. Вместе с нектаром в него попадают различные органические вещества, создающие характерный химический рисунок. По этому рисунку можно различать мед разного ботанического происхождения.

Ученые из Австралии применили хроматографию к 120 образцам меда урожаев 2014-2026 годов. Основную часть получили из сохраненных пчеловодами коллекций контроля качества, еще 20 образцов собрали в 2026-м. Так смогли сопоставить продукцию, полученную до пожаров и в течение нескольких лет после них. Результаты исследования опубликовал журнал Plant Biosystems.

Анализ помог выявить 13 химических групп меда. Сравнив их, биологи поняли, что химическая структура меда изменилась со временем. Некоторые привычные типы сохранились: их продолжали получать в прибрежных и восточных районах, меньше пострадавших от огня. Другой ранее встречавшийся тип исчез из сборов после 2021 года.

Одновременно появились новые химические типы. Среди них — мед, который исследователи связывают с местным эвкалиптом Eucalyptus cneorifolia. Его обнаружили в образцах 2026 года. Этот мед также показал высокую антибактериальную активность в лабораторных испытаниях.

Изменение состава меда не означало ухудшения качества. Три основные группы, прошедшие дополнительную проверку, соответствовали международному стандарту по исследованным показателям, включая влажность, сахарный состав и кислотность. В будущем ученые планируют исследовать, как меняются доступные пчелам растения по мере восстановления острова.

Следствием появления нового меда могли быть не только пожары. После них пчеловоды могли перемещать пасеки, открывая пчелам доступ к новым участкам. Поэтому появление химической группы только в послепожарных сборах не доказывает, что прежде пчелы не использовали такие растения.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Андрей Серегин
Андрей Серегин
212 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
Показать больше
Биология
# австралия
# вкус
# лесные пожары
# мед
# пчелы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
03 Ноя
700
Техника защиты
Политехнический музей
Москва
Лекция
03 Ноя
1200
Сосудистые растения: два пути эволюции
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
03 Ноя
Бесплатно
Восемь рек Северной Азии
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Экскурсия
04 Ноя
Бесплатно
В единстве – наша сила
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Рыбий глаз в ночи: закулисье ночного пейзажа
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Свет, который у вас в голове: за что дали Нобелевскую премию по медицине 2026
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
05 Ноя
1000
Смарт-телескопы: умная обсерватория в рюкзаке
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
ИИ в структурной биоинформатике: от предсказания пространственной структуры белков до разработки лекарств
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Микробные полимеры для медицины
Курилка Гутенберга
Москва
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Пчелы на австралийском острове изменили состав меда после лесных пожаров

    3 ноября, 14:24

  2. В кости динозавра возрастом 115 миллионов лет впервые обнаружили клетки крови

    3 ноября, 14:05

  3. Сеть атомных часов зафиксировала, как притяжение Луны и Солнца изменило ход времени на Земле

    3 ноября, 11:45

  4. Детям инков перед принесением в жертву давали алкоголь и листья коки

    3 ноября, 11:10
Выбор редакции

Медведи добрались до Подмосковья. Почему они стали чаще выходить к людям?

25 октября, 09:19

Последние комментарии

Артем Исаев
24 минуты назад
В статье: "С другой стороны, стыковка с лунным посадочным модулем была и в американской лунной программе шестидесятилетней давности, просто только

Китай рассказал о том, как планирует высадиться на Луну в 2029 году

Михаил Курдин
2 часа назад
Австралия 11 место, страна, у которой дикая визовая политика, туда никто не вьедет. Другое дело почему нет Южной Кореи!!!

Самые гостеприимные страны в 2026 году: где экспатам легче всего найти друзей и освоиться

Дмитрий Караваев
3 часа назад
Все равно не понятно что значит в прямом эфире, ии уже предугадывает что ли, По-любому должно быть запаздывание и на анализ и на обработку. а это уже

Microsoft запатентовала технологию, которая сможет менять речь и лица людей прямо во время трансляций

Aleks Dmitriev
7 часов назад
Иван, никто не говорил, что впереди всех по генерации. Росатом впереди всех по строительству новых АЭС по всему миру.

Рейтинг стран по производству атомной энергии

Дмитрий Караваев
7 часов назад
С таким же успехом можно было бы паразить начерченый на песке "макет" авианосца, эффект был бы тот же самый.

На видео показали удар китайской ракеты по макету авианосца США

Василий Мальцев
9 часов назад
Что за клоун написал статью? Doh и Dot почти никогда не используются без шифрования остального трафика.

В России блокировки Cloudflare и NextDNS нарушили доступ ко многим сайтам

Василий Мальцев
9 часов назад
Иван, ниразу не видел

В России блокировки Cloudflare и NextDNS нарушили доступ ко многим сайтам

Василий Мальцев
9 часов назад
Andrew, а вы уверены, что амнезия это панацея? Я нет, поэтому я использую другие технологии, други протоколы и транспорты.

В России блокировки Cloudflare и NextDNS нарушили доступ ко многим сайтам

Василий Мальцев
9 часов назад
Леонид, а при чем тут Украина, если речь идёт про Россию, клоун?

В России блокировки Cloudflare и NextDNS нарушили доступ ко многим сайтам

Иван Колупаев
18 часов назад
Ну вот а говорили что Россия впереди планеты всей хотя бы в одной этой отрасли. Ну может хоть с балетом все хорошо?

Рейтинг стран по производству атомной энергии

Андрей Григорьев
18 часов назад
Yuriy, камень укладывали широкой стороной кверху–в наименее устойчивое положение. А внутренне устройство зеркально инвертировано–то что обычно

Археологи показали, что людей каменного века хоронили в «вывернутых» гробницах

Артем Филиппов
18 часов назад
О это они наверное на Москва Питер строят поезд, похоже укладываются в сроки. Новый Беркут- красный дракон.

Высокоскоростной поезд CR450 прошел 600 тысяч километров испытаний в Китае

Валерий Гусев
18 часов назад
Доля США в мировой атомной генерации -26% а России - 6 ,практически на уровне Южной Кореи.

Рейтинг стран по производству атомной энергии

Дмитрий Караваев
19 часов назад
У нас ... т.е. там в Москве тоже есть накопитель для сглаживания. Там проще, насосы качают воду наверх, она потом падает вниз крутит гидротурбины на

В Китае запустили крупнейшую в мире систему накопления энергии на основе сжиженного воздуха мощностью 60 мегаватт

Далёкий Вильгельм
20 часов назад
Интересно, а как там обстоят дела с коэффициентом полезной деятельности по сравнению с гидроаккумуляционными?

В Китае запустили крупнейшую в мире систему накопления энергии на основе сжиженного воздуха мощностью 60 мегаватт

tab
20 часов назад
Радослав, сам то хоть одну фотографию сделал? Если да, то поделись шедеврами.

Лучшие снимки дикой природы, удостоенные премии Monovisions Photography Awards 2026

Иван Колупаев
20 часов назад
Юрий, так выходит что его заветная мечта стоит дохрениллион денег, требует инфраструктуры, вот хоть для тех же старшипов и никак не хочет

Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

Олег Дижковский
21 час назад
А в процентах по отношению ко всей генерации можно статистику? А то однобоко как-то. Впрочем, как и всегда. Голая наука работает исходя из своего

Рейтинг стран по производству атомной энергии

Юрий Багов
22 часа назад
Иван, вот вы иронизирует, а чем Маск, кроме бизнеса, занят? Все хайповые проекты после объявления священных "миссий по спасению человечества и

Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

Николай Цыгикало
23 часа назад
"Именно эта геологическая активность способствовала формированию Гималаев и окружающих их высокогорных систем. В результате Тибетское нагорье

10 высочайших горных систем мира: рейтинг по средней высоте вершин

Самые обсуждаемые