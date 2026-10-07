В Сибири нашли ранее неизвестного вымершего родственника яков

Анализ древней ДНК из костных фрагментов, найденных в Денисовой пещере и других районах Южной Сибири, позволил международной группе генетиков обнаружить неизвестный ранее вид вымерших быков. Эти животные оказались близкими родственниками современных яков, хотя их эволюционные пути разошлись еще сотни тысяч лет назад.

Исследование провели специалисты Центра палеогенетики в Стокгольме (Швеция) совместно с коллегами из Калифорнийского университета в Санта-Круз (США) и Венского университета (Австрия). Ученым удалось расшифровать 20 древних геномов, охватывающих временной отрезок более чем в 200 тысяч лет.

Сравнение полученных данных с геномами других парнокопытных показало, что найденные остатки принадлежат абсолютно новому виду. По расчетам авторов научной работы, отделение этой группы от современных яков началось приблизительно 400 тысяч лет назад (примерно тогда же разошлись линии белых и бурых медведей), а окончательное разделение линий завершилось около 250 тысяч лет назад.

Время начального разделения совпадает с периодом сильного потепления климата, которое могло привести к изоляции отдельных популяций и последующему образованию нового вида. Это открытие вновь подтверждает статус Алтая как важнейшего убежища биоразнообразия в ледниковый период. При этом, в отличие от многих других древних млекопитающих, найденный родственник яков практически не вступал в гибридизацию с обитавшими по соседству степными бизонами или турами.

Около 120 тысяч лет назад, во время очередного межледникового потепления, эта холодолюбивая популяция пережила резкую смену состава и потеряла значительную часть генетического разнообразия. Самый молодой из изученных образцов имеет возраст приблизительно 27 тысяч лет. Вид вымер некогда позже этого рубежа, однако точные причины и время его полного исчезновения пока не известны. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

Современные дикие яки встречаются исключительно в высокогорьях Тибетского плато, тогда как их древний сородич населял Алтай и территории Южной Сибири. Поскольку одной лишь генетической информации недостаточно для официального присвоения виду научного названия, исследователи планируют сравнить полученные ДНК-данные с описанными ранее ископаемыми остатками так называемого байкальского яка, чтобы установить их возможное родство.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.

Марк Чернов 164 статей Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.