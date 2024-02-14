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Биологи назвали самое маленькое позвоночное в мире
Самцы лягушек из семейства седлоносных жаб (Brachycephalus), обитающие только в Бразилии, настолько малы, что могут поместиться на кончике мизинца. Они почти на миллиметр меньше предыдущих рекордсменов.
За последние десятилетия ученые описали несколько миниатюрных видов лягушек из разных уголков мира. Обычно длина тела таких особей не превышала 25 миллиметров. Однако в 2011 году сотрудник Государственного университета Санта-Крус в Бразилии Мирко Соле (Mirco Sole) нашел в бразильском лесу существо, которое с легкостью можно было поместить на кончик мизинца, — блошиную жабу Brachycephalus pulex (на самом деле вид лягушки, эндемик).
Тогда же биолог задался вопросом, может ли найденное им животное быть самым маленьким среди позвоночных. Соле собрал всего несколько экземпляров, но не исследовал половые клетки лягушек, чтобы подтвердить, взрослые перед ним особи или нет.
В 2019 году Соле и его коллеги снова изучили Brachycephalus pulex. Они собрали 46 особей из двух мест на юге бразильского штата Баия. На этот раз специалисты исследовали половые клетки животных, а также измерили длину тела. Работа опубликована в журнале Zoologica Scripta в феврале 2024 года.
Выяснилось, что длина тела взрослых самцов Brachycephalus pulex достигает в среднем семи миллиметров — немного меньше длины тела самок. Эти лягушки меньше предыдущих рекордсменов, которые носили звания самых маленьких позвоночных в мире, — лягушек Paedophryne amauensis, обитающих в Папуа — Новой Гвинеи. Длина тела последних особей составляет 7,7-8 миллиметров.
«Длина тела самого маленького существа, с которым мы работали во время нашего исследования, — всего 6,45 миллиметра. Это примерно на 30 процентов меньше длины тела, чем у любого взрослого самца лягушки того же вида», — пояснил Соле.
Из-за столь малых размеров у Brachycephalus pulex появляются странные анатомические особенности. Например, со временем эти лягушки теряют фаланги пальцев на задних конечностях, а еще у них не до конца развивается внутреннее ухо, поэтому амфибии не слышат высокочастотные звуки, из которых состоит брачная песня. Кроме того, эти лягушки с трудом могут прыгать, потому что у них крошечные органы, отвечающие за ориентацию в пространстве и равновесие.
Авторы исследования отметили, что в природе, вероятно, существуют еще более маленькие позвоночные, но они пока не открыты. Возможно, следующим рекордсменом станет очередная лягушка или даже самец-паразит глубоководного удильщика.
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