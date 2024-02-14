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Кости птиц на стоянках древних людей рассказали об изменении маршрутов миграций
Ученые определили, что в период неолита — 6–3 тысячи лет до нашей эры — на территории современной Смоленской области можно было встретить птиц, пути миграции которых сейчас сместились в более северные или более южные регионы России — краснозобую гагару, обыкновенную квакву, желтую цаплю, кудрявого пеликана и савку. На это указали находки костей в поселениях охотников-собирателей того времени. Кроме того, исследователи обнаружили на стоянках немногочисленные изделия с изображениями птиц, что говорит о том, что в период неолита эти животные рассматривались не только как объекты промысла, но могли быть включены и в символическую или ритуальную сферу жизни древних людей.
Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Documenta Praehistorica. В древние времена люди часто использовали кости различных животных, в том числе птиц, для изготовления украшений и ритуальных предметов. По останкам, найденным на стоянках древних людей, археологи изучают принципы охоты, сезонность промысла и особенности жизни в различных поселениях. Кроме того, остатки костей могут рассказать о том, какие птицы обитали тысячи лет назад на той или иной местности и какими были маршруты их миграций.
Исследователи из Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург), Зоологического института РАН (Санкт-Петербург) с коллегами из Университета Париж I Пантеон-Сорбонна (Франция) и Лодзинского университета (Польша) проанализировали кости птиц на семи стоянках охотников-собирателей, живших в эпоху неолита (6–3 тысяч лет до нашей эры) в Днепро-Двинском междуречье на Северо-Западе России. Здесь — в торфяно-болотных почвах — сложились благоприятные условия для сохранения остатков поселений эпохи неолита. Кроме того, этот район интересен тем, что здесь хорошо сохранились многочисленные свидетельства изменения климата в древности. Это особенно важно сейчас, поскольку позволяет изучать влияние древнего человека на экологические ниши, а также реакцию животного мира и человеческих сообществ на резкие климатические изменения.
Авторы проанализировали 757 костей птиц возрастом 6–3 тысяч лет до нашей эры, собранных во время многочисленных экспедиций с 1970 по 2023 год. Ученые сравнили их с современными образцами, хранящимися в Зоологическом институте РАН, и определили по ним 57 видов из четырех экологических групп: околоводные, лесные, опушечные и лугово-степные. Из них больше всего — до 93 процентов — оказалось водоплавающих птиц, что связано с близостью мелких рек и существовавших в древности озер, а также озер, сохранившихся до нынешнего времени (Жижицкого и Усвятского). Исследователи считают, что таких водоплавающих птиц, как, например нырковые утки, охотники могли ловить с помощью сетей.
Ученые предположили, что больше всего птиц местные охотники добывали в периоды миграции в теплое время года, весной или осенью. На это указало то, что среди находок доминировали перелетные виды и оказалось совсем небольшое количество молодых особей, еще не способных к миграциям. Такая сезонная добыча могла быть важным пищевым ресурсом для древних сообществ охотников-собирателей, а также сообществ, ориентированных на производящее хозяйство.
В ходе полувековых исследований удалось найти и описать более двух десятков украшений и орудий, изготовленных из костей птиц, чаще всего уток, а в единичных случаях — серой цапли и крупных хищных птиц. Также были найдены предметы с изображениями птиц: подвески и лопатки из ребер лося, на которых можно различить водоплавающих птиц, а также, возможно, ворону и тетерева. Это указывает на то, что в конце 4–3 тысячелетия до нашей эры птицы могли быть включены в ритуальную сферу жизни древних людей.
Археологи также отметили, что на изученных стоянках видовой состав птиц несколько различался. Ученые связывают это с особенностями природных условий в различные хронологические периоды, когда существовали эти стоянки, особенностями ландшафтов, сезонностью обитания, типами деятельности на каждой стоянке, пищевыми предпочтениями древних сообществ и ролью, которую птицы играли в жизни различных групп охотников-собирателей.
Сравнение находок с данными о современном распространении птиц показало, что пути миграции и ареал распространения некоторых видов менялись в различные периоды под воздействием климатических изменений — похолоданий и потеплений. Так, например, современная южная граница ареала краснозобой гагары, кости которой были найдены на древних стоянках на территории Смоленской области, сейчас проходит по Южной Карелии.
«Несмотря на то, что жители Днепро-Двинского междуречья в эпоху неолита часто изготавливали орудия и украшения из костей и зубов, кости птиц использовались достаточно редко и, как правило, для создания пронизок (бусин) или приспособлений для сучения веревок. Однако в конце 4–3 тысячелетия до нашей эры на местных стоянках появляются изделия с изображениями птиц, фигурки птиц, и это может уже говорить об особой роли отдельных их видов в культуре древнего населения региона», — рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа Екатерина Долбунова.
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